Adriana Trandafir, despre chinul prin care a trecut din cauza Covid: „Îmi doream să fiu în moarte clinică”

Actrița Adriana Trandafir, una din vedetele care s-a infectat cu noul coronavirus în timpul filmărilor de la show-ul „Te cunosc de undeva”, a povestit experiența dură prin care a trecut din cauza Covid-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adriana Trandafir a vorbit despre lupta ei cu virusul

Vedeta Antenei 1 a declarat că a fost extrem de convinsă că nu va supraviețui, ba chiar că durerile au fost atât de mari încât și-ar fi dorit să fie în moarte clinică pentru a nu mai simți nimic.

Actrița a povestit la Sinteza zilei că a avut norocul să îi aibă aproape pe cei dragi, familia fiind sursa ei de energie pe toată perioada luptei cu coronavirusul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Îmi doream să fiu în moartea clinică pentru că mie mi-a fost bine pe traiectul ăla în sus. Atât de rău mi-a fost. Am avut senzaţia de nu ştiu câte ori că am să mor. Am fost sigură că am să mor pentru că am stat singură în pătuțul meu, nu am vrut să mai vină nimeni, deşi toată familia mea a fost lângă mine”, a mărturisit artista la Antena 3.

„Am zis dacă mi-a dat să trec și prin asta înseamnă ori că mă iubește foarte mult și mă încearcă și mă pune să trec și peste obstacolul ăsta. Eu am dus o viață frumoasă. Se poate muri și la 65 de ani. Acum, dacă ar fi să plec, eu plec fericită. Eu sunt un om fericit”, a completat Trandafir.

ADVERTISEMENT

Ce simptome a avut actrița de la bun început

Vedeta a descris simptomele pe care le-a avut la începutul infectării cu SARS-COV-2.

„Am început să fac frisoane, temperatură, dar eu am mai trecut prin lucruri din astea. Nu mi s-a părut nimic deosebit, până când mi-au dispărut gustul şi mirosul şi mi-a fost atât de rău încât nu mă mai puteam ridica din pat. Soţul meu a spus să chemăm un doctor. Am spus nu. Era weekend şi am zis că o să stau să zac şi o să îmi revin. Dar nu a fost aşa”, a adăugat aceasta.

ADVERTISEMENT