Adriana Trandafir, momente cumplite la Asia Express. Fiica ei a ajuns pe mâinile medicului

Adriana Trandafir a fost nevoită să intre la un moment dat singură în cursă la Asia Express. Fiica ei, Maria Speranța, cea cu care concurează, a ajuns pe mâinile medicilor, dar nu a fost vorba despre ceva grav în cele din urmă.

Show-ul de la Antena 1 îi pune în mare dificultate pe concurenți. Dintre perechile din acest sezon, Adriana Trandafir și Maria Speranța sunt de departe cele care au avut de suferit cel mai mult.

Actrița a povestit în cadrul jurnalului de Asia Express că nu a trecut prin așa ceva niciodată și că pe traseu s-a gândit numai la fiica ei.

Adriana Trandafir, momente dificile la Asia Express

După ceva timp Maria Speranța s-a întors alături de mama ei. Artistei i-a venit inima la loc. Nu doar fata actriței a avut probleme în competiție, ci și mama ei.

Adriana s-a plâns că experiența este una obositoare pentru ea. Aceasta a spus că face tot posibilul să ducă acest proiect la bun sfârșit.

„Am avut parte de o zi foarte grea. Am început ziua fără Maria Speranța, neștiind nimic de ea. A spus că a luat-o medicul, că nu s-a simțit bine și am fost în cea mai cumplită situație din care am îmbătrânit 10 ani. Am plecat în cursă singură”, a povestit Adriana Trandafir.

Maria Speranța s-a întors cu bine în cursă

a spus apoi cu lacrimi în ochi faptul că nu și-ar fi dorit să ajungă în emisiune pentru că avea multe temeri. O parte din fricile ei s-au confirmat, însă dacă reușește să le depășească va deveni va realiza că este o femeie mult mai puternică decât credea.

„A fost foarte greu. Nu mă plâng, pentru că, uite, lucrurile s-au așezat. Maria Speranța a venit la un moment dat în timpul cursei. A fost cea mai frumoasă întâlnire’, a continuat Adriana Trandafir după ce s-a mai liniștit.

a descris experiența ca fiind una extrem de complexă, în care disperarea se împletește aproape perfect cu fericirea.

„Este foarte greu să nu ai timp să te uiți în stânga și-n dreapta. De foarte multe ori am pus concursul pe primul loc față de mâncare, față de pauze’, a mărturisit și Maria Speranța, fiica actriței.