Actrița Adriana Trandafir, viață de coșmar! A pierdut totul, într-o noapte: ”Mă gândeam să mă sinucid”

Celebra actriță Adriana Trandafir ne dezvăluie detalii uluitoare despre viața grea pe care a dus-o, cum a fost declarată moartă și cum a ‘călătorit’ în interiorul tunelului de lumină. Mai aflăm și cum, din cauza unei iubiri neîmpărtășite, Adriana Trandafir s-a gândit să se sinucidă dar a fost salvată la timp.

Adriana Trandafir a fost declarată moartă și a fost la un pas de sinucidere

Adriana Trandafir, cunoscuta și iubita actriță, nu a avut tot timpul o viață roz și lipsită de griji. De mică, existența ei a fost una complicată, iar momentele îngrozitoare care au urmat au definit-o ca om.

Adriana Trandafir ne dezvăluie, într-un interviu exclusiv pentru FANATIK cum, din cauza unui șoc anafilactic, a fost declarată moartă. Tot de la ea aflăm și cum cunoscută actrița a pierdut tot și a vrut să-și pună capă zilelor din cauza unei iubiri pentru un bărbat de peste Ocean.

Adriana Trandafir rememorează cel mai cumplit lucru pe care îl poate trăi o mamă, despărțirea de copilul ei. La divorțul de primul soț, celebra actriță a fost trădată de chiar tatăl său, martor la proces, iar instanța i-a luat copilul fără drept de apel.

Adriana Trandafir, dezvăluiri dureroase: “Am fost mamă lipsă”

Care a fost cea mai mare gafă pe care ați făcut-o?

– Am făcut multe ce nu trebuiau făcute. Sunt regina gafelor. Eram deja angajată la Giulești și doamna Deleanu a decis să pună în scenă o piesă. Într-o seară mi-a spus că trebuie să mergem la doamna Vulpescu. Era debutul meu oficial la Giulești, eram proaspăt angajată. Pentru mine însemna să merg în vizită la niște zei. Îi studiasem, dar nu îi cunoșteam personal. Eram emoționată, am luat un buchet enorm de crizanteme și m-am pregătit. La ușă a răspuns o doamnă, a zis bună ziua și a întins mâinile după flori. I-am zis că nu-s pentru ea ci pentru doamna Vulpescu, credeam că doamna din fața mea este femeia de serviciu. Ei bine nu, era chiar doamna Vulpescu.

Cum este mama Adriana Trandafir?

– Am fost mamă lipsă. Eu am făcut copiii foarte târziu, la 35 și 45 de ani. Am fost o mamă care, din nefericire, nu a putut să fie alături de copii zi de zi și ceas de ceas. A trebuit să-mi împart viața între carieră și copii. Am avut norocul să am două soacre care s-au ocupat, și de doi tati înțelegători.

Eu o să fiu cea mai excepțională bunică însă. Am să fiu bunica ideală, îmi doresc enorm lucrul acesta, așa de mult mi-aș dori să-mi spăl păcatele. A fost o suferință pentru mine că eram în turneu și nu cu copii mei.

“Nu mi-am obligat copiii să trăiască în umbră mea”

Ca mamă am avut o mare calitate, nu mi-am obligat copiii să trăiască în umbra mea, i-am lăsat să facă ce vor. Ștefan este avocat și Maria Speranța a terminat Afaceri Internaționale la Haga, iar acum am rămas singuri și trăim ca la 15 ani. Am o curticică de care mă ocup, mătur în fața porții. Nu sunt în stare să fac nimic pentru mine, dar dacă trebuie să mă stârnesc pentru altcineva imediat fac.

Adriana Trandafir, dezvăluiri dureroase: “Tatăl meu a depus mărturie ca să-mi fie luat Ștefan la divorț”

Care a fost cel mai greu moment din viața dvs? Sau au fost mai multe?

– Am avut multe momente grele dau Dumnezeu te alege și în greutăți. Dacă nu erau așa de multe poate nu aș fi reușit să trec peste ele, să capăt experiența care să mă ajute să depășesc alte momente grele.

Unul dintre cele mai grele momente, despre care nu pot să vorbesc niciodată întru totul, a fost faptul că, după divorț, instanța de pe pământ mi-a luat dreptul de a-l crește . Iar faptul că tatăl meu a fost martor împotriva mea la proces a fost îngrozitor. El a plecat împreună cu soțul meu după mărturie și eu am rămas singură pe scările tribunalului, fără copilul meu. Faptul că eram actriță a fost un minus. Și mi-a fost imposibil să-l reobțin.

Dar după majorat v-a căutat.

– Da, de la 18 ani lucrurile s-au îndreptat, a venit el la mine. Nu am mai vorbit cu tatăl meu mult timp, pentru că a pus mâna pe Biblie și a zis că-mi poate lua copilul. Am avut o reacție normală și nu credeam că o să-l mai văd vreodată. Dar, după ce m-am căsătorit cu Bogdan, soacră-mea a zis să mă împac cu el, să nu rămân cu cărămida asta de durere. De iertat l-am iertat, am îngropat securea. A avut dreptate soacră-mea, Ica o chema, a fost prietena mea cea mai bună. De dragul lui Ștefan am făcut tot posibilul ca relația dintre mine și tatăl lui să fie una civilizată.

“După 30 de ani de fidelitate pentru Odeon, am fost obligată să părăsesc acest loc”

Când vine vorba de dureri, artistic ați suferit după Odeon…

– Alt moment îngrozitor a fost când, după aproape 30 de ani de fidelitate și dragoste pentru Odeon, am fost obligată să părăsesc acest loc. Când cineva îți ia singura bucurie care ți-a mai rămas îți dai seama că nu mai poți rămâne în locul ăla. Îmi aduc aminte și acum momentul în care mi-am luat halatul, papucii și iconița, din locul unde am stat aproape 30 de ani, și am plecat către nicăieri. Nu am mai intrat 16 ani în Odeon, nu am putut. Iubesc fiecare bucățică și fiecare om lângă care am stat anii aia, dar nu a fost să fie. Am trecut însă strada, cu umor, la Tănase, unde am stat 10 ani. După ce am ieșit la pensie, obligată de asemenea, am plecat fără măcar să beau un pahar de șampanie cu colegii mei și să-mi sărbătoresc ieșitul la pensie.

Adriana Trandafir îngenuncheată de durere: “Am albit, am vrut să mă sinucid”

Am mai trăit ceva grav, s-a întâmplat în anul 1985, când am avut actele depuse pentru a pleca în America, unde aveam o poveste de iubire. Cât am luptat, câte am îndurat de la Securitate, nici nu vreau să-mi citesc dosarul. Ani de zile am luptat pentru bani și pentru viză. M-am scos de peste tot, televiziune și radio. Până la urmă am obținut viza și s-a întâmplat ceva, o poveste în care, într-o noapte, a trebuit să iau decizia dacă să plec sau să rămân. Băiatul pe care-l iubeam acolo nu m-a mai așteptat, se însura cu alta. În noaptea în care am aflat am albit. În România nu mai aveam nimic, fără radio și fără tv, mă certasem cu părinții, aveam doar o rochie de mireasă și verighetele pregătite.

Am fost și am depus pașaportul la secția de pașapoarte, am renunțat la viză, spre stupoarea tuturor oamenilor legii care 2 ani au încercat să mă convingă să nu plec. Am lăsat pașaportul acolo, eram debusolată total, mă gândeam să mă sinucid. Mergând pe stradă am dat de doamna Elena Deleanu, directoarea de la tearul Giulești. Ea mi-a salvat viața. Exact în seara aceea mi-a pus spectacol și m-a salvat.

“Am fost luată și declarată moartă”

Știu că ați trecut și prin experiența morții. Ce s-a întâmplat?

– Am fost și în moarte clinică, dar cred că am niște îngeri păzitori care m-au învățat să merg mai departe. Am făcut un șoc anafilactic, chiar de ziua mea. Întâmplător mă aflam chiar în curtea spitalului CF2 din București. Am fost luată și declarată moartă. Țin minte că m-am dus în tunel până sus, era atât de frumos și bine acolo, nu mi-a fost frică de moarte, acum pot să vorbesc ușor despre ea. Până unde am ajuns a fost bine, de aia mi-a părut rău că m-am întors, a fost o experiență foarte interesantă.

Aveți vreun regret, personal vorbind?

– Îmi pare rău că nu am făcut mai mulți copii, că nu am avut timp pentru prieteni, că nu pot să fiu pe fază la zilele lor. După ce am ieșit la pensie, obligată fiind, am jucat și am avut activitate la teatru particular. Acolo am jucat mult mai mult și am avut . În regim particular am jucat 15 ani 500 de spectacole. Teatrul m-a învățat să uit și să iert. Am învățat că viața ți se poate schimba într-o secundă și că poți găsi ajutor la oameni pe care nici măcar nu-i cunoști.

“Nu aș mai face niciodată teatru” recunoaște celebra actriță

Ce nu ați mai face niciodată?

-Nu aș mai face niciodată teatru. M-aș înscrie la Crucea Roșie Internațională.