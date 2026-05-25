Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Aduc șase jucători străini. Doi am ales deja”. Gigi Becali a anunțat revoluția din vară în lotul FCSB-ului

Gigi Becali a dezvăluit strategia de transferuri din această vară de la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că va fi o revoluţie în lot, cu cinci-şase transferuri importante.
Marian Popovici
26.05.2026 | 00:00
Aduc sase jucatori straini Doi am ales deja Gigi Becali a anuntat revolutia din vara in lotul FCSBului
EXCLUSIV FANATIK
"Aduc șase jucători străini. Doi am ales deja”. Gigi Becali a anunțat revoluția din vară în lotul FCSB-ului. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB joacă finala pentru cupele europene împotriva rivalilor de la Dinamo. Fosta campioană a câştigat cu 4-3 duelul cu FC Botoşani şi a prins finala pentru Conference League prin golul lui Octavian Popescu din prelungiri. Confruntarea împotriva „câinilor” va fi una decisivă pentru modul în care cele două rivale îşi pregătesc şi sezonul viitor.

Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB: „Aduc şase jucători străini”

Gigi Becali e sigur de faptul că FCSB va prinde ultimul loc pentru cupele europene şi anunţă o adevărată revoluţie în lotul FCSB-ului. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că la echipă vor veni 5-6 jucători străini, doi fiind deja aleşi:

ADVERTISEMENT

Aduc şase jucători străini. Doi am ales deja. Nu se ştie deocamdată. Va fi sigur un mijlocaş central, după aia o să mai vedem. Numai străini, în România nu mai găseşti jucători. Dacă sunt ‘wow’, de unde să ştiu eu? Era Politic wow şi acum nu mai e. Ce să fac eu? O să vedem”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo, favorită în derby-ul cu FCSB pentru Conference League: „Să conştientizăm acest lucru”

Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA Dinamo este favorita derby-ului pentru Conference League cu FCSB pentru că echipa pe care o conduce vine din play-off, unde meciurile au avut un alt ritm, iar jucătorii s-au setat demult timp pe un duel cu FCSB la baraj:

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele...
Digi24.ro
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)

„Cea mai logică întâlnire era asta. Probabil n-am făcut tactic acele discuţii, toată lumea se gândea că va fi FCSB şi se seta pe asta. Era clar că va fi cea mai probabilă întâlnire. După rezultat, a fost un meci spectaculos (n.r. FCSB – Botoşani 4-3). Trebuie să fim favoriţi, să conştientizăm acest lucru. Venim dintr-un mini campionat mai puternic, cu alt ritm”, a spus Andrei Nicolescu.

ADVERTISEMENT
”Te-am tot iertat, dar nu se mai poate!”. Ion Țiriac, obligat să scoată...
Digisport.ro
”Te-am tot iertat, dar nu se mai poate!”. Ion Țiriac, obligat să scoată banii din buzunar și ”să se mute”
„Echipa nu are echilibru în centrul terenului”. Andrei Vochin, analiză dură după FCSB...
Fanatik
„Echipa nu are echilibru în centrul terenului”. Andrei Vochin, analiză dură după FCSB – Botoșani 4-3. „Cel mai slab sezon din 1972 încoace”
Petrolul, aproape de faliment! Detalii exclusive de ultimă oră: ”Datorii de 9,3 milioane...
Fanatik
Petrolul, aproape de faliment! Detalii exclusive de ultimă oră: ”Datorii de 9,3 milioane de euro! Poate pleca din liga a 5-a!”
Cine va arbitra Dinamo – FCSB, derby-ul pentru Conference League? „Nu merge nici...
Fanatik
Cine va arbitra Dinamo – FCSB, derby-ul pentru Conference League? „Nu merge nici măcar influenţă la el”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
A șters pe jos cu FCSB înaintea barajului cu Dinamo: 'Ce rușine de...
iamsport.ro
A șters pe jos cu FCSB înaintea barajului cu Dinamo: 'Ce rușine de echipă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!