„Aduc șase jucători străini. Doi am ales deja”. Gigi Becali a anunțat revoluția din vară în lotul FCSB-ului

FCSB joacă finala pentru cupele europene împotriva rivalilor de la Dinamo. şi a prins finala pentru Conference League prin golul lui Octavian Popescu din prelungiri. Confruntarea împotriva „câinilor” va fi una decisivă pentru modul în care cele două rivale îşi pregătesc şi sezonul viitor.

Gigi Becali anunţă revoluţia la FCSB: „Aduc şase jucători străini”

Gigi Becali e sigur de faptul că FCSB va prinde ultimul loc pentru cupele europene şi anunţă o adevărată revoluţie în lotul FCSB-ului. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că la echipă vor veni 5-6 jucători străini, doi fiind deja aleşi:

„Aduc şase jucători străini. Doi am ales deja. Nu se ştie deocamdată. Va fi sigur un mijlocaş central, după aia o să mai vedem. Numai străini, în România nu mai găseşti jucători. Dacă sunt ‘wow’, de unde să ştiu eu? Era Politic wow şi acum nu mai e. Ce să fac eu? O să vedem”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo, favorită în derby-ul cu FCSB pentru Conference League: „Să conştientizăm acest lucru”

Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că cu FCSB pentru că echipa pe care o conduce vine din play-off, unde meciurile au avut un alt ritm, iar jucătorii s-au setat demult timp pe un duel cu FCSB la baraj:

„Cea mai logică întâlnire era asta. Probabil n-am făcut tactic acele discuţii, toată lumea se gândea că va fi FCSB şi se seta pe asta. Era clar că va fi cea mai probabilă întâlnire. După rezultat, a fost un meci spectaculos (n.r. FCSB – Botoşani 4-3). Trebuie să fim favoriţi, să conştientizăm acest lucru. Venim dintr-un mini campionat mai puternic, cu alt ritm”, a spus Andrei Nicolescu.