„Aduceți Cupa în Trivale!”. Fanii lui FC Argeș, presiune pe jucătorii lui Bogdan Andone înainte de semifinala cu U Cluj. Video

Suporterii lui FC Argeș au pus presiune pe jucătorii lui Bogdan Andone la unul dintre antrenamentele desfășurate înainte de semifinala din Cupa României Betano cu U Cluj.
Iulian Stoica
20.04.2026 | 19:15
FC Argeș – U Cluj va avea loc în semifinalele Cupei României Betano. Duelul este programat marți, 21 aprilie, de la ora 19:30, iar câștigătoarea se va califica în finală, în contextul în care această fază a competiției are loc într-o singură manșă. Deși vor evolua pe teren propriu, la Mioveni, misiunea elevilor lui Bogdan Andone nu va fi deloc ușoară.

Orașul Pitești se bucură din plin de performanțele obținute de FC Argeș. Proaspăt promovată în SuperLiga, echipa pregătită de Bogdan Andone a atins atât play-off-ul în campionat, cât și faza semifinalelor în Cupa României Betano. Cum rezultatele sunt pe măsură, jucătorii se bucură de tot suportul fanilor.

Totuși, presiunea atinge în acest moment cote înalte, în contextul în care suporterii visează la un trofeu, primul după sezonul 1978–1979. Pasiunea suporterilor a ieșit în evidență la antrenamentul de duminică, când ultrașii din Peluza Nord Pitești au fost prezenți la baza sportivă de la Albota.

La finalul pregătirii făcute de Bogdan Andone, jucătorii au cântat alături de fani, iar în acel moment ultrașii au aprins torțe în culorile alb-violet. Suporterii au postat pe rețelele de socializare videoclipul, iar atașat a fost un mesaj care pune presiune, aceștia dorind Cupa României: „Aduceți Cupa în Trivale!”.

FC Argeș, șanse minime pentru licența de cupele europene

FC Argeș se află pentru a doua oară în istoria recentă în semifinalele Cupei României. Precedenta ocazie a fost în sezonul 2020–2021, când piteștenii au fost eliminați din competiție de FC Voluntari, scor 0-3 la general. Totuși, de această dată va fi o singură manșă, astfel că un joc bun al elevilor lui Bogdan Andone poate duce echipa în finală.

Formația din Trivale a ajuns ultima oară în finala Cupei în 1965, iar atunci a fost învinsă de Știința Cluj, actuala U Cluj, cu scorul de 1-2. Cupa României are o importanță aparte: echipa care va triumfa se va califica automat în preliminariile UEFA Europa League, a doua competiție europeană ca valoare.

Totuși, chiar dacă va pune mâna pe trofeu, șansele ca FC Argeș să participe în Europa League sunt minime. Formația pregătită de Bogdan Andone are două luni întârziere la plata salariilor, iar UEFA cere ca toate datoriile scadente la 28 februarie să fie achitate până pe 31 martie, însă piteștenii nu s-au conformat. În cazul în care se va impune în Cupă, locul lui FC Argeș în Europa League va fi luat de ocupanta locului doi din SuperLiga.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
