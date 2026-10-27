„Aduceți-ne echipe!”. Marius Mitran, gest viral în direct după Sepsi – U Craiova 0-5

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Universitatea Craiova a făcut spectacol la Sfântu Gheorghe, unde s-a impus cu 5-0 în fața lui Sepsi, iar victoria categorică a oltenilor a stârnit un moment savuros în direct la FANATIK SUPERLIGA. Marius Mitran a intrat în emisiune cu mâna ridicată și cu toate cele cinci degete întinse, făcând aluzie la numărul golurilor marcate de echipa din Bănie. Jurnalistul a continuat cu o ironie la adresa adversarelor Craiovei din SuperLiga.

Marius Mitran, salut cu cinci degete după Sepsi – Universitatea Craiova 0-5! Moment savuros în direct

, după ce a învins-o pe Sepsi cu 5-0, în etapa a 13-a din SuperLiga. Succesul formației pregătite de Filipe Coelho a fost comentat și în studioul FANATIK SUPERLIGA, unde Marius Mitran a găsit o modalitate inedită de a marca rezultatul de la Sfântu Gheorghe.

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La intrarea în emisiune, jurnalistul a ridicat mâna, ținând toate cele cinci degete întinse. Gestul nu a fost întâmplător: fiecare deget reprezenta câte unul dintre cele cinci goluri înscrise de Universitatea Craiova în poarta lui Sepsi. Mitran a păstrat tonul ironic și în momentul în care a explicat noua sa formulă de salut.

„Vă salut. Așa salut eu (n.r. – Marius Mitran a ridicat mâna, cu toate cele cinci degete întinse, făcând aluzie la cele cinci goluri marcate de Universitatea Craiova împotriva lui Sepsi). Ăsta e salutul meu”, a spus jurnalistul, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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„Aduceți-ne echipe să putem să dăm mai puțin de cinci goluri!”. Ironia lui Marius Mitran

Marius Mitran nu s-a oprit la gestul făcut în fața camerelor. Jurnalistul a continuat cu o replică ironică, sugerând că adversarele din SuperLiga nu reușesc să țină pasul cu formația din Bănie: „Aduceți-ne echipe să putem să dăm mai puțin de cinci goluri. N-am mai luat un gol… Vă salut și vă mulțumesc tuturor pentru participarea la acest campionat”, a continuat Marius Mitran.

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Replica despre participarea celorlalte formații la campionat a completat momentul de umor al jurnalistului, care a ironizat diferența de scor înregistrată la Sfântu Gheorghe. Dincolo de glumele lui Mitran, Universitatea Craiova traversează o perioadă foarte bună și din punct de vedere defensiv. După victoria cu Sepsi, t, ultimul adversar care a înscris împotriva lor fiind Rapid, în remiza de pe 31 august, scor 1-1.

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Înaintea întâlnirii cu Sepsi, Universitatea acumulase deja 473 de minute consecutive fără gol primit, potrivit statisticilor prezentate de Liga Profesionistă de Fotbal. Victoria la zero din etapa a 13-a a prelungit această serie la 563 de minute și a consolidat imaginea unei echipe care și-a transformat defensiva într-unul dintre principalele atuuri.