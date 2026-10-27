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„Aduceți-ne echipe!”. Marius Mitran, gest viral în direct după Sepsi – U Craiova 0-5

Tibi Cocora
27.10.2026 | 14:47
Aducetine echipe Marius Mitran gest viral in direct dupa Sepsi U Craiova 05
EXCLUSIV FANATIK
Marius Mitran a făcut spectacol la FANATIK SUPERLIGA după Sepsi – Universitatea Craiova 0-5. Foto: Colaj Fanatik.
Marius Mitran a făcut spectacol la FANATIK SUPERLIGA după Sepsi – Universitatea Craiova 0-5. Gestul cu cinci degete și ironia la adresa rivalelor.
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Universitatea Craiova a făcut spectacol la Sfântu Gheorghe, unde s-a impus cu 5-0 în fața lui Sepsi, iar victoria categorică a oltenilor a stârnit un moment savuros în direct la FANATIK SUPERLIGA. Marius Mitran a intrat în emisiune cu mâna ridicată și cu toate cele cinci degete întinse, făcând aluzie la numărul golurilor marcate de echipa din Bănie. Jurnalistul a continuat cu o ironie la adresa adversarelor Craiovei din SuperLiga.

Marius Mitran, salut cu cinci degete după Sepsi – Universitatea Craiova 0-5! Moment savuros în direct

Universitatea Craiova a obținut una dintre cele mai categorice victorii ale sale din actualul sezon, după ce a învins-o pe Sepsi cu 5-0, în etapa a 13-a din SuperLiga. Succesul formației pregătite de Filipe Coelho a fost comentat și în studioul FANATIK SUPERLIGA, unde Marius Mitran a găsit o modalitate inedită de a marca rezultatul de la Sfântu Gheorghe.

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La intrarea în emisiune, jurnalistul a ridicat mâna, ținând toate cele cinci degete întinse. Gestul nu a fost întâmplător: fiecare deget reprezenta câte unul dintre cele cinci goluri înscrise de Universitatea Craiova în poarta lui Sepsi. Mitran a păstrat tonul ironic și în momentul în care a explicat noua sa formulă de salut.

„Vă salut. Așa salut eu (n.r. – Marius Mitran a ridicat mâna, cu toate cele cinci degete întinse, făcând aluzie la cele cinci goluri marcate de Universitatea Craiova împotriva lui Sepsi). Ăsta e salutul meu”, a spus jurnalistul, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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„Aduceți-ne echipe să putem să dăm mai puțin de cinci goluri!”. Ironia lui Marius Mitran

Marius Mitran nu s-a oprit la gestul făcut în fața camerelor. Jurnalistul a continuat cu o replică ironică, sugerând că adversarele din SuperLiga nu reușesc să țină pasul cu formația din Bănie: „Aduceți-ne echipe să putem să dăm mai puțin de cinci goluri. N-am mai luat un gol… Vă salut și vă mulțumesc tuturor pentru participarea la acest campionat”, a continuat Marius Mitran.

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Replica despre participarea celorlalte formații la campionat a completat momentul de umor al jurnalistului, care a ironizat diferența de scor înregistrată la Sfântu Gheorghe. Dincolo de glumele lui Mitran, Universitatea Craiova traversează o perioadă foarte bună și din punct de vedere defensiv. După victoria cu Sepsi, oltenii au ajuns la șase meciuri consecutive de campionat fără gol primit, ultimul adversar care a înscris împotriva lor fiind Rapid, în remiza de pe 31 august, scor 1-1.

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Înaintea întâlnirii cu Sepsi, Universitatea acumulase deja 473 de minute consecutive fără gol primit, potrivit statisticilor prezentate de Liga Profesionistă de Fotbal. Victoria la zero din etapa a 13-a a prelungit această serie la 563 de minute și a consolidat imaginea unei echipe care și-a transformat defensiva într-unul dintre principalele atuuri.

  • 563 de minute fără gol primit în SuperLiga are Universitatea Craiova
  • 9 goluri a încasat Universitatea Craiova în actualul sezon
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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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