Adulat pe net, părăsit la TV. Câți români s-au uitat la finala de aur mondial a lui David Popovici

David Popovici (20 de ani) a avut România la picioare după ce În ciuda laudelor, oamenii nu s-au înghesuit la TV să vadă finala de la Singapore.

Câți oameni l-au urmărit la TV pe David Popovici luând aur mondial la 200 m liber

Audiența cursei lui David Popovici de marți, 29 iunie, n-a fost nici măcar în top 5 pe intervalul de două minute în care a avut loc. Proba de la CM de natație de la Singapore s-a desfășurat în intervalul 14:05 – 14:07, audiența cumulată de TVR 1 și TVR Sport, televiziunile care au difuzat finala, a fost de 1% ratins și 5,2% cota de piață. Datele sunt pentru întreg publicul, indiferent de vârstă, la nivel național.

Finala probei 200 m liber a fost urmărită la nivel național de 165.000 de persoane (114.000 pe TVR 1 și 51.000 pe TVR Sport). În acel interval de timp, doar un TV din aproape 20 a fost deschis pe cursa de aur a lui Popovici.

Contrar entuziasmului de după finală, audiența cumulată n-a prins nici măcar top 5 în clasamentul celor mai urmărite programe TV:

Kanal D – 705.000 telespectatori;

Pro TV – 338.000 telespectatori;

România TV – 260.000 telespectatori;

Antena 3 CNN – 223.000 telespectatori;

Antena 1 – 216.000 telespectatori;

TVR 1+TVR Sport – 165.000 telespectatori;

Realitatea TV – 163.000 telespectatori.

„Racheta din România” a stârnit interes zero în rândul tienrilor

Mult mai șocant este însă dezinteresul pe care l-au arătat tinerii pentru finala în care .

Publicul cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, practic prima generație care este luată în calcul în măsurătorilor audiențelor TV, a fost inexistent. Zero absolut. Zero rating, zero share, zero telespectatori din categoria tinerilor.

Este singura rubrică, în defalcarea audiențelor, care are zero. Nici măcar în măsurătoarea realizată pe publicul tânăr (15-24 de ani) exclusiv din orașe nu apare vreo îmbunătățire: tot zero pe linie.