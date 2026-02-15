„Adunătură de mafioți și hoți!” Banner devastator afișat la FRF după Petrolul – FC Argeș 2-1

ADVERTISEMENT

Starea de spirit de la FC Argeș rămâne tensionată. Suporterii echipei piteștene, extrem de supărați după evenimentele de vineri seara din timpul meciului cu Petrolul, au mers la sediul FRF și au afișat un banner special. Fanii protestează după ce echipa lor a fost dezavantajată în duelul de pe Ilie Oană.

Controversă uriașă de arbitraj în Petrolul – FC Argeș

Vineri seara, în meciul inaugural din etapa cu numărul 27 din Superliga României, s-a produs o gravă greșeală de arbitraj. Centralul Radu Petrescu a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă, iar la faza următoare piteștenii au încasat un gol. În final, Petrolul s-a impus cu 2-1.

ADVERTISEMENT

Dani Coman, președintele clubului din Trivale, a criticat în termeni duri decizia luată de Radu Petrescu și a dat de înțeles că mai-marii din Superliga nu își doresc echipa din Pitești calificată în play-off-ul competiției.

Suporterii piteșteni protestează! Banner-ul afișat la sediul FRF

au decis să își facă vocea auzită. Aceștia au mers în București, la sediul Federației Române de Fotbal, și au afișat un banner gigant cu mesajul simplu: „Adunătură de mafioți și hoți / Argeșul a ajuns să vă sperie pe toți?”.

ADVERTISEMENT

Mai mult, gruparea Violet Republic a postat pe rețelele de socializare un mesaj legat de incidentele din timpul partidei cu Petrolul. Suporterii au vorbit despre corupția din fotbalul românesc și despre dubla măsură în aplicarea legilor.

ADVERTISEMENT

„De zeci de ani asistăm neputincioși la modul în care lucrurile se desfășoară în interiorul fotbalului românesc: meciuri aranjate, oficiali mituiți etc. Deși aceste lucruri sunt bine știute de toată lumea, în fața legii cei responsabili rareori plătesc concret pentru faptele de corupție, așa cum ar trebui.

Nici nu mai vorbim despre stăpânii lor, care rămân nederanjați și influențează, după bunul plac, desfășurarea evenimentelor. Tragem un semnal de alarmă și cerem, odată și pentru totdeauna, în numele tuturor suporterilor nemulțumiți de starea fotbalului românesc, indiferent de culoare, aplicarea justiției. Dacă în cazul nostru se poate, pentru fapte incontestabil mai puțin grave și periculoase, în cazul altora, care organizează sau fac parte dintr-un întreg sistem mafiot, de ce nu?”, este o parte din mesajul postat de cei de la Violet Republic.