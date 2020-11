Adversar cu Maradona, Mircea Lucescu îl compară cu Michael Jackson: „Regret că nu i-am luat tricoul”

Mircea Lucescu a fost de-a lungul carierei adversarul lui Diego Armando Maradona, iar acum deplânge și el moartea celui care a fost „El Pibe d’Oro”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Antrenorul în vârstă de 75 de ani s-a duelat în patru rânduri cu Maradona. Ca selecționer al României, în două meciuri amicale, la Rosario, în 1982, împotriva Argentinei, și la Vigo, în 1983, contra unei echipe a străinilor din campionatul Spaniei. A urmat apoi confruntarea tur-retur din Serie A, la Pisa, în 1990 și 1991. Pe San Paolo, Diego Maradona a marcat și a dat o pasă de gol în victoria lui Napoli, scor 2-1, în timp ce la Pisa s-a terminat nedecis, scor 1-1.

Astăzi, la doar o zi de la disparția marelui Diego, Lucescu consideră că fotbalul a suferit o pierdere uriașă: „Fotbalul a fost viața lui, dar ce i s-a întâmplat departe de stadion l-a distrus. A vrut să ia totul de la viață, să o trăiască la intensitate maximă, uneori dincolo de limitele ei. A trăit în 60 de ani cât au trăit alții într-o sută”, a declarat antrenorul lui Dinamo Kiev în gsp.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu a rememorat întâlnirile cu Maradona: „Se antrena acasă, în curte”

Prima confruntare în calitate de antrenor al Pisei i-a rămas adânc întipărită în minte lui Mircea Lucescu: „În acea perioadă, din cauza popularității sale incredibile, da, din cauza, nu datorită, pentru că era pur și simplu sufocat în Napoli, îi era aproape imposibil să iasă din casă. De multe ori, se antrena acasă, în curte, cu propriul preparator fizic. Și se pregătea, pentru că altfel nu putea juca la acel nivel.

Contra noastră, venea direct de acasă la stadion și a întârziat puțin. Toți coechipierii îl așteptau. Când l-au văzut pe culoar, le puteai citi din ochi ce simțeau pentru el. Îl divinizau. Am stat și l-am urmărit în acele momente, de pregătirea înaintea jocului.

ADVERTISEMENT

Eram foarte curios, îl analizam, voiam să-i descopăr starea de spirit ca să le mai dau câteva sfaturi băieților mei. M-a impresionat personalitatea lui. Ce putea să le transmită colegilor din câteva cuvinte sau uneori numai din privire!”.

Conform spuselor antrenorului lui Dinamo Kiev, orașul Napoli a fost înger și demon pentru Diego: „Era imposibil să-l marchezi, pentru că ieșea cu mult din orice tipar. Nu făcea de două ori același lucru, aceeași fentă, aceeași pasă. Nu ținea cont de nimic, de nicio regulă, însă întotdeauna spiritul lui, talentul lui învingeau.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De aceea a fost atât de iubit la Napoli, cred că mai iubit decât în Argentina, pentru că din prima clipă s-a identificat cu orașul, cu echipa, totul era potrivit pentru sufletul lui. S-a născut ca să joace la Napoli. Din păcate, orașul l-a distrus. Acolo a atins culmea gloriei, dar tot acolo a început și căderea”.

„A părăsit viața ca marii artiști, ca Marilyn Monroe, Elvis, Michael Jackson…”

În ziua de 25 noiembrie 2020, Diego Armando Maradona s-a stins din viață după ce a suferit un stop cardio-respirator.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Poate ar fi fost bine pentru generațiile următoare ca Maradona să lase numai amintiri extraordinare. Dar, astfel, nu ar mai fi fost el, Diego. Care a trăit viața cu absolut toate clipele ei, chiar și cu cele rele. A părăsit viața ca marii artiști, ca Marilyn Monroe, Elvis, Michael Jackson…

Simțeau că încep să-și piardă capacitatea de a le transmite oamenilor emoții, sentimente… Diego nu a suportat niciodată că nu se mai putea ridica la înălțimea talentului său și asta l-a ruinat”, a declarat Lucescu.

ADVERTISEMENT

„Erai fericit doar să fii în preajma lui”

Deși a fost de patru ori adversar cu Maradona, Mircea Lucescu a rămas cu un mare regret. Nu are nicio amintire de la fostul campion mondial din 1986: „Ca selecționer, voiam să-i duc pe jucătorii mei mereu afară, să-i testez împotriva celor mai valoroși adversari. Am acceptat atunci propunerea lui Alfredo Di Stefano, cum aș fi putut să-l refuz pe Di Stefano. După meci, Diego s-a dus la un restaurant din oraș, s-a retras acolo. Am vrut să-l văd, dar nu m-am putut apropia. Era o mare de fani la intrare.

Așa era el, atrăgea atenția oamenilor și nu doar pentru talent, pentru joc, pentru fotbal. Avea un magnetism special în el, nici nu era nevoie să-i vorbești, erai fericit doar să fii în preajma sa. Era atât de popular pentru că făcea totul altfel. Și ca antrenor, și ca invitat la televiziune. Toată lumea îl dorea datorită atracției lui deosebite, ceea ce nu s-a mai întâmplat cu nimeni în fotbal. Nici cu Pelé, nici cu Eusebio, nici cu Cruyff.

ADVERTISEMENT

Singurul meu regret este că nu am luat tricoul lui Maradona. Am jucat de patru ori contra lui. Îmi pare rău că nu am o amintire de la el”.

Mircea Lucescu vs. Diego Armando Maradona