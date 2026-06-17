Adversar cu „parfum“ de Bănie! Un fost jucător al Universității Craiova le poate ieși în cale oltenilor în Liga Campionilor

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Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din turul doi preliminar al UEFA Champions League, însă traseul european al oltenilor poate deveni unul cu adevărat special. În cazul calificării în fața lui ML Vitebsk, echipa pregătită de Filipe Coelho ar putea da peste Borac Banja Luka sau Levski Sofia, într-o dublă cu o încărcătură aparte, după ce în lotul bosniacilor se regăsește un jucător cu trecut în Bănie.

Ante Roguljic, fostul jucător al Universității Craiova, posibil adversar în turul 2 din Liga Campionilor

Printre jucătorii aflați în lotul celor de la Borac Banja Luka se regăsește Ante Roguljić, un nume cunoscut suporterilor Universității Craiova. Mijlocașul ofensiv croat a semnat recent cu formația din Bosnia din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de ultima sa echipă, Diosgyor (Ungaria).

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Roguljić a evoluat pentru Universitatea Craiova în cupele europene, iar unul dintre momentele sale importante în tricoul alb-albastru a venit în fața celor de la Hapoel Beer Sheva, în play-off-ul Conference League. Intrat în prelungiri, acesta a reușit să marcheze un gol spectaculos din lovitură liberă, trimițând mingea direct în vinclu.

Roguljić este un fotbalist format în Austria, trecut pe la academia celor de la RB Salzburg, club de referință în dezvoltarea tinerilor jucători. De-a lungul carierei, el a evoluat în mai multe campionate europene, bifând experiențe în Croația, Austria și România, unde a îmbrăcat tricoul Universității Craiova.

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În Bănie, mijlocașul a fost utilizat în special în zona ofensivă, fiind apreciat pentru tehnică și capacitatea de a lega jocul între linii, chiar dacă nu a reușit să se impună ca om de bază pe termen lung.

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Unde se va juca Vitebsk – Universitatea Craiova, meciul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor

Pentru a ajunge în situația de a se duela cu Borac sau Levski Sofia, Universitatea Craiova va trebui să treacă de „dubla“ cu ML Vitebsk (Belarus). Prima manșă va avea loc pe terenul campioanei Belarusului, la 7 sau 8 iulie, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie, în Bănie.

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Marele avantaj al oltenilor este că Vitebsk nu își poate juca meciurile de acasă pe stadionul propriu cu o capacitate 8.144, din cauza sancțiunilor impuse de UEFA ca urmare a războiului din Ucraina. În aceste condiții, bieloruși vor trebui să-și găsească o altă ”casă” pentru jocurile din cupele europene.

FANATIK a aflat în exclusivitate că , pe stadionul din Mezokovesd, aflat la doar 8 ore și jumătate de mers cu mașina de la Craiova.

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Însă, din cauza acelorași sancțiuni, întâlnirea tur va avea loc fără spectatori, astfel că fanii ”alb-albaștrilor” nu vor putea merge la debutul în preliminariile Champions League.

Vitebsk, adversara Universității Craiova în primul tur preliminar al Champions League, a câștigat în premieră titlul în Belarus

Vitebsk este un club fondat în 1983 și care a trecut de-a lungul timpului prin schimbări majore. A evoluat în eșaloanele inferioare încă de la înființare și până la destrămarea Uniunii Sovietice. În 1992 s-a înscris în liga a doua din Belarus, unde a evoluat în următoarele șase sezoane.

Au urmat nouă ani pe prima scenă a fotbalului bielorus, fără a înregistra însă performanțe notabile. În 2015 echipa s-a clasat pe ultimul loc și a luat din nou drumul ligii secunde. Din cauza unor probleme financiare, clubul s-a desființat la începutul anului 2006.

În 2014, echipa s-a reformat ca MKK-Dnepr Rogachev și s-a reînscris în liga a doua. În 2021, echipa a fost redenumită Maxline Rogachev, după ce a fost preluată de compania de pariuri cu același nume. În toamna anului 2022, echipa a obținut dreptul de promovare în primul eșalon, dar nu a primit licență. Atunci s-a hotărât mutarea formației în orașul Vitebsk.

În 2024 a reușit din nou promovarea și și-a schimbat numele în ML Vitebsk, deoarece nu ar fi primit din nou licență din cauza faptului că folosește numele unei case pariuri. Un an mai târziu a reușit să câștige și primul titlu din istorie: titlul de campioană a Belarusului. Și astfel dreptul de a juca în preliminariile Champions League.