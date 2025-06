Adversar facil pentru FCSB și în turul doi preliminar din Liga Campionilor. The New Saints și KF Shkendija valorează împreună cât Darius Olaru. Câți bani poate lua Gigi Becali

FCSB . Campioana României trebuie să treacă înainte de amatorii de la Inter Club d’Escaldes (Andorra).

FCSB, un nou adversar modest în turul doi preliminar din Liga Campionilor

Roș-albaștrii par să aibă o misiune ușoară pentru calificarea în turul trei preliminar al Ligii Campionilor. împotriva campioanei României.

The New Saints FC și KF Shkendija reprezintă, la rândul lor, două formații care nu ar trebui să le provoace probleme elevilor lui Elias Charalambous. The New Saints FC este evaluată pentru stagiunea precedentă de la 2,61 milioane de euro. KF Shkendija este estimată de la 5,28 milioane de euro.

Ambele echipe la un loc însumează puțin peste valoarea de piață a lui Darius Olaru. Căpitanul roș-albaștrilor în vârstă de 27 de ani este apreciat la suma de 7,5 milioane de euro. Cele două cluburi adună împreună 7.89 milioane de euro.

Cu alte cuvinte, FCSB are drum liber către turul trei preliminar al Ligii Campionilor, echivalent accederii în grupa unică din Conference League. Roș-albaștrii trebuie doar să își păstreze concentrarea pentru a nu provoca o surpriză neplăcută pentru fotbalul românesc.

The New Saints FC a participat în premieră în Conference League, unde a obținut o victorie-surpriză

The New Saints FC reprezintă campioana și cea mai titrată echipă din Țara Galilor, cu 17 ediții ale primului eșalon adjudecate. Gruparea mai are în palmares și 10 Cupe ale Țării Galilor, respectiv 11 Cupe ale Ligii.

Galezii au reușit în stagiunea precedentă să treacă pentru prima oară în istoria lor de preliminariile unei cupe europene. Au ajuns în grupa unică din Conference League, unde au terminat pe locul 32 din 36 cu trei puncte. S-au impus surprinzător acasă cu Astana (Kazakhstan), scor 2-0.

The New Saints FC evoluează pe arena Park Hall din Anglia, cu o capacitate de 3.000 de locuri. Din august 2022 a fost numit antrenorul formației Craig Harrison, un englez în vârstă de 47 de ani. Sistemul său preferat de joc este 4-3-3.

KF Shkendija, un posibil oponent în turul doi pentru FCSB familiarizat cu echipe românești

KF Shkendija are în palmares cinci campionate în Macedonia de Nord, două Cupe și o Supercupă. Shkendija nu a ajuns vreodată mai sus de play-off-ul Europa League. În sezonul 2020-2021 a eliminat-o în deplasare, în turul doi din Europa League, pe FC Botoșani cu scorul de 1-0. Partida s-a disputat în manșă unică. Macedonenii au fost scoși ulterior din competiție de către Tottenham Hotspur (1-3).

Aceeași Shkendija a învins-o ieri într-un meci amical pe nou-promovata FC Argeș, scor 1-0. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de către aripa dreapta Fabrice Tamba în minutul 89.

Shkendija joacă meciurile de acasă pe „Ecolog Arena”, un stadion cu o capacitate de 15.000 de locuri. Jeton Bekjiri, un macedonean în vârstă de 43 de ani, este antrenorul principal al echipei de la 1 ianuarie 2024. El preferă ca modul de joc dispozitivul 4-2-3-1.

Câți bani poate să câștige Gigi Becali pentru calificarea în faza ligii din Conference League

Cu doi adversari la îndemână în primele două manșe preliminare din Liga Campionilor, FCSB are șanse foarte mari să acceadă în turul trei din fazele eliminatorii ale UCL și, implicit, în grupa unică din Conference League.

Două succese de așteptat pentru FCSB echivalează pentru Gigi Becali cu un câștig de 3,17 milioane de euro doar din bonusul primit de la UEFA. Incluzând drepturile TV, biletele vândute și alte eventuale puncte în grupa unică din Conference League, Becali ar avea asigurată o sumă cuprinsă între șapte și opt milioane de euro.