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Barcelona va disputa miercuri seară unul dintre cele mai inedite meciuri din istoria participărilor sale în UEFA Champions League. Catalanii vor întâlni în Azerbaidjan o echipă care nici măcar nu exista în momentul în care Lionel Messi, Neymar și Luis Suárez cucereau ultimul trofeu al competiției pentru gruparea blaugrana. În doar nouă ani, Sabah a ajuns din liga secundă a Azerbaidjanului la masa bogaților.

Barcelona, în fața unui adversar inedit în Liga Campionilor. Mobilizare uriașă în Azerbaidjan

, în etapa a cincea a fazei principale din Champions League. Echipa pregătită de Hansi Flick ocupă locul cinci și speră să obțină o nouă victorie în cursa pentru calificarea directă în optimile de finală. Catalanii vin după succesul cu Aston Villa, scor 3-0, din runda precedentă.

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De partea cealaltă, azerii ocupă locul 31 și speră să producă una dintre marile surprize ale sezonului european. Interesul pentru confruntarea cu gigantul spaniol este uriaș. Potrivit presei locale, reprezentanții clubului au anunțat încă de luni că au fost vândute 62.000 de bilete. Barcelona va întâlni, în premieră în istoria sa, o echipă din Azerbaidjan.

Sabah nici măcar nu exista când Barcelona a câștigat ultima Ligă a Campionilor

Pe 6 iunie 2015, Barcelona sărbătorea la Berlin cucerirea celui de-al cincilea trofeu al Ligii Campionilor din istoria clubului. Echipa pregătită la acea vreme de Luis Enrique a învins-o pe Juventus cu 3-1, grație golurilor marcate de Ivan Rakitić, Luis Suárez și Neymar. În Azerbaidjan, clubul pe care catalanii îl vor întâlni miercuri seară nici măcar nu exista.

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Sabah a luat ființă abia pe 8 septembrie 2017. Noua grupare și-a început activitatea în eșalonul secund al fotbalului azer, unde a terminat primul sezon pe locul cinci. A primit dreptul de a evolua în prima ligă după ce a îndeplinit criteriile de licențiere impuse de federația națională. Primii ani au fost însă complicați. Sabah a încheiat sezonul de debut în prima ligă pe locul șapte și a petrecut următoarele stagiuni în zona de mijloc a clasamentului. Proiectul a început să dea roade în sezonul 2022/2023, când echipa a terminat pe locul secund, cu 81 de puncte, și a obținut prima calificare în cupele europene.

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A detronat-o pe Qarabag și a stabilit un record absolut în Liga Campionilor

Ascensiunea a continuat, iar în 2025 Sabah a cucerit primul trofeu din istoria clubului. Formația din Masazir a învins-o pe Qarabag cu 3-2 în finala Cupei Azerbaidjanului. La doar un an distanță, gruparea a reușit eventul. A câștigat campionatul cu un avans de nouă puncte față de Qarabag și a triumfat din nou în Cupă. Artizanul performanței este lituanianul Valdas Dambrauskas, un antrenor cu o poveste de viață spectaculoasă. În 2002, acesta a participat la versiunea lituaniană a emisiunii „Vrei să fii milionar?”.

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Sabah a fost nevoită să treacă de patru tururi preliminare pentru a ajunge în faza principală a Ligii Campionilor. Azerii le-au eliminat pe The New Saints, KuPS Kuopio și Aarhus, înainte de a da peste Hapoel Beer Sheva în play-off. Israelienii au câștigat cu 2-1 în tur și au fost la câteva secunde de calificare în retur. Tellur Mutallimov a înscris însă în minutul 90+4 și a trimis partida în prelungiri, iar Sabah s-a impus în cele din urmă cu 5-2. Gruparea din Azerbaidjan a devenit astfel, potrivit UEFA, cel mai tânăr club calificat vreodată în faza grupelor sau în faza principală a Ligii Campionilor.

Cine se află în spatele proiectului Sabah. De unde vin milioanele de euro

În spatele ascensiunii fulminante se află omul de afaceri azer Yagub Huseynov, fondatorul conglomeratului Bridge Group, cu activități în domeniul imobiliar și al investițiilor. Acesta a pus bazele clubului în 2017. Proiectul a beneficiat încă din primii ani de sprijinul mediului de afaceri din Azerbaidjan. Unul dintre partenerii importanți ai grupării este Bank Respublika, una dintre principalele instituții bancare din țară. Colaborarea a început în 2018, iar banca a obținut inclusiv drepturile de denumire a stadionului pe care Sabah își dispută partidele din campionat.

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În 2025, Sabah a înregistrat venituri operaționale de aproximativ 26,73 milioane de manați azeri, echivalentul a circa 13,5 milioane de euro. Peste 71% din această sumă a provenit din sponsorizări și publicitate. La polul opus, încasările din vânzarea biletelor au fost de aproximativ 35.000 de euro, iar cele din drepturile de televizare au fost de numai câteva mii de euro. Cheltuielile cu salariile și primele s-au ridicat la peste șapte milioane de euro.