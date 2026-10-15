Adversara Craiovei face transferuri istorice: foste vedete de la Real Madrid și Manchester United

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După ce , câștigător a 6 Ligi ale Campionilor, viitoarea adversară a Universității Craiova din Conference League este pe urmele lui Jadon Sancho și Dani Parejo. Totuși, niciunul dintre aceștia nu va avea drept de joc în faza principală a celei de a treia competiție europeană.

Getafe este pe urmele a două vedete

Getafe și-a arătat interesul pentru transferul fostei vedete a lui Manchester United, Jadon Sancho. Fotbalistul englez a mai fost dorit de o echipă spaniolă în vara anului trecut, însă fără succes. De asemenea, pentru echipa de pe Colisseum, mutarea ar fi una complicată de realizat. Pretențiile salariale ale lui Jadon Sancho ar apăsa greu pe fondurile clubului.

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Getafe este obligată să găsească o variantă prin care să nu depășească planfonul salarial impus în La Liga, odată cu adoptarea britanicului în lot. Soluția ar fi trecerea lui Juanmi ca indisponibil pe termen lung. Acest lucru ar elibera spațiu în plafonul salarial al echipei, motiv pentru care transferul lui Jadon Sancho ar deveni posibil.

10.000.000 de euro este cota de piață a lui Jadon Sancho, potrivit

Un transfer mai ușor de realizat decât cel al britanicului, ar fi cel al lui Dani Parejo. Fostul mijlocaș al lui Real Madrid a ajuns la vârsta de 37 de ani și este liber de contract. Totuși, este de menționat că nu a rupt contactul cu primul eșalon din Spania. Ultimul său angajament a fost la Villareal și a expirat în vara acestui an.

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Mutarea lui Dani Parejo ar fi un plus de experiență uriaș pentru Getafe. Mijlocașul a strâns 558 de partide în La Liga. De asemenea, spaniolul a jucat în 48 de meciuri din Liga Campionilor și 4 selecții pentru prima selecționată a Spaniei: Spania – Argentina 6-1 (27 martie 2018), Spania – Norvegia 2-1 (23 martie 2019), Spania – Suedia 3-0 (10 iunie 2019) și Spania – Insulele Feroe 4-0 (8 septembrie 2019).

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Getafe are probleme de lot pentru meciul cu Universitatea Craiova

Getafe va juca, mâine, contra Universității Craiova, pe ”Ion Oblemenco”, în prologul fazei principale a Conference League. J : Enes Unal, Zaid Romero, Mangala, Ivan Azon, Juanmi și Uche. Indisponibil va fi și Dani Carvajal. Fostul fundaș legendar de la Real Madrid nu poate fi adăugat pe lista UEFA pentru meciurile europene. El va avea drept de joc de abia în fazele eliminatorii ale competiției. Un scenariu similar s-ar întâmpla și pentru Dani Parejo și Jadon Sancho dacă ajung la un acord cu Getafe.

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Tehnicianul madrilenilor a pregătit un lot de 19 jucători pentru duelul de la Craiova. Unul dintre liderii lotului lui Getafe este Borja Valero. Aceștia sunt toți jucătorii spaniolilor care vor face deplasarea în România: Letacek, David Soria, Diego Ferrer, Djené, Davinchi, Sazonov, Abqar, Boselli, Femenía, Andrés García, Mojica, Valou, Mario Martín, Gudelj, Terrats, Francho, Risco, Borja Mayoral și Satriano.