Adversara FCSB-ului din Conference League, înfrângere dureroasă în Letonia! Fostul jucător de la CFR Cluj, eroul celor de la Riga. Video

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Auda FK, viitoarea adversară a celor de la FCSB în turul doi preliminar din Conference League, a pierdut luni pe teren propriu cu scorul de 0-2 în fața celor de la Riga FC în cadrul etapei cu numărul 21 din campionatul din Letonia. Cele două goluri ale meciului au fost marcate de Mohamed Badamosi (27 de ani), fostul jucător de la CFR Cluj, în minutele 11 și 45+3.

Auda FK, adversara FCSB-ului din Conference League, răpusă în Letonia de Badamosi, fostul jucător de la CFR Cluj

Prima reușită a fotbalistului originar din Gambia a venit după o acțiune individuală care a pornit de la o eroare în defensiva adversă și o recuperare, iar al doilea gol a fost înscris din penalty. În urma acestui rezultat, Riga FC a urcat provizoriu pe primul loc în clasamentul din Letonia, cu 52 de puncte, la egalitate cu RFS, fosta adversară a celor de la FCSB din grupa de Europa League din urmă cu două sezoane, dar și cu un meci în plus disputat, în vreme ce rămâne pe poziția a treia, cu 39 de puncte.

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Primul gol marcat de Badamosi în Auda – Riga FC 0-2

🔥 Badamosi! vadībā pret . 📺 Skaties spēli TIEŠRAIDĒ televīzijas kanālā “TV4”, Virslīgas aplikācijā un mājaslapā 👉🏻 — Tonybet Virslīga (@FutbolaVirsliga)

Al doilea gol marcat de Badamosi în Auda – Riga FC 0-2

Penalty for Fc Riga, score Badamosi! — Footballshow@goalsport (@gabisafta)

Echipa de start a celor de la Auda în meciul cu Riga FC

Mūsu sastāvs spēlei pret Riga FC 📝 — FK AUDA (@FKAuda)

Care sunt planurile celor de la FCSB înaintea dublei manșe cu Auda din Conference League

Recent, Mihai Stoica a explicat că s-a ajuns, după analize interne, la concluzia că nu este nevoie ca echipa din Letonia să fie urmărită pe viu în această perioadă, ci acest lucru se va întâmpla abia pe data de 4 iulie, când Auda va da în campionat peste cei de la RFS. „Au foarte mulți străini. M-am uitat azi puțin pe la meciuri. Pe 21, acum, duminică, joacă în deplasare cu Super Nova, m-a bufnit și râsul când am văzut numele, pe un stadion care apare că ar avea 250 de locuri.

Nu are niciun sens să-i vedem acum. În schimb o să meargă cineva să-i vadă pe 4 iulie, o să plece din cantonament să-i vadă, pentru că joacă în deplasare la RFS, vechea noastră cunoștință. Ei sunt echip de pe locul 3 și cred că tot pe 3 vor termina și anul ăsta. Am picat bine”,