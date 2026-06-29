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Adversara FCSB-ului din Conference League, înfrângere dureroasă în Letonia! Fostul jucător de la CFR Cluj, eroul celor de la Riga. Video

Auda FK, adversara FCSB-ului din Conference League, înfrângere dureroasă în Letonia, în fața celor de la Riga FC. Fostul jucător de la CFR Cluj a fost eroul meciului
Gabriel-Alexandru Ioniță
29.06.2026 | 22:12
Adversara FCSBului din Conference League infrangere dureroasa in Letonia Fostul jucator de la CFR Cluj eroul celor de la Riga Video
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Auda FK, viitoarea adversară a celor de la FCSB în turul doi preliminar din Conference League, a pierdut luni pe teren propriu cu scorul de 0-2 în fața celor de la Riga FC în cadrul etapei cu numărul 21 din campionatul din Letonia. Cele două goluri ale meciului au fost marcate de Mohamed Badamosi (27 de ani), fostul jucător de la CFR Cluj, în minutele 11 și 45+3.

Auda FK, adversara FCSB-ului din Conference League, răpusă în Letonia de Badamosi, fostul jucător de la CFR Cluj

Prima reușită a fotbalistului originar din Gambia a venit după o acțiune individuală care a pornit de la o eroare în defensiva adversă și o recuperare, iar al doilea gol a fost înscris din penalty. În urma acestui rezultat, Riga FC a urcat provizoriu pe primul loc în clasamentul din Letonia, cu 52 de puncte, la egalitate cu RFS, fosta adversară a celor de la FCSB din grupa de Europa League din urmă cu două sezoane, dar și cu un meci în plus disputat, în vreme ce Auda rămâne pe poziția a treia, cu 39 de puncte.

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Primul gol marcat de Badamosi în Auda – Riga FC 0-2

Al doilea gol marcat de Badamosi în Auda – Riga FC 0-2

Echipa de start a celor de la Auda în meciul cu Riga FC

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Recent, Mihai Stoica a explicat că s-a ajuns, după analize interne, la concluzia că nu este nevoie ca echipa din Letonia să fie urmărită pe viu în această perioadă, ci acest lucru se va întâmpla abia pe data de 4 iulie, când Auda va da în campionat peste cei de la RFS. „Au foarte mulți străini. M-am uitat azi puțin pe la meciuri. Pe 21, acum, duminică, joacă în deplasare cu Super Nova, m-a bufnit și râsul când am văzut numele, pe un stadion care apare că ar avea 250 de locuri.

Nu are niciun sens să-i vedem acum. În schimb o să meargă cineva să-i vadă pe 4 iulie, o să plece din cantonament să-i vadă, pentru că joacă în deplasare la RFS, vechea noastră cunoștință. Ei sunt echip de pe locul 3 și cred că tot pe 3 vor termina și anul ăsta. Am picat bine”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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