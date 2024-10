Adversara FCSB-ului din grupele Cupei României, condiții ireale de pregătire: „Apă la antrenamente și dușuri, mai rar”. Dezvăluiri despre primar: „Are apucături de Gigi Becali”

Agricola Borcea a obținut calificarea în , după ce a trecut în prelungiri de CSM Slatina, scor 3-2 și este una dintre surprizele care vor participa în această fază a competiției. Deși condițiile în care jucătorii se antrenează nu sunt cele mai bune, aceștia visează să repete performanța Corvinului.

Adversara FCSB-ului din grupele Cupei României, condiții ireale de pregătire: „Apă la antrenamente și dușuri, mai rar”

Agricola Borcea este una dintre formațiile din liga a treia care . Formația a jucat mai multe tururi, reușind să elimine pe parcurs Înainte Modelu, Recolta Gheorghe Doja, Dunărea Călărași și CSM Slatina.

În grupe, Agricola Borcea va juca cu Petrolul Ploiești, FCSB și Metalul Buzău, iar Răzvan Dumitru, tânărul atacant al echipei, a vorbit despre , dar și despre condițiile pe care le au la dispoziție pentru a se pregăti.

„Vreau să facem cât mai multe surprize în Cupă și să avem un joc reușit, atât eu, cât și colegii mei. Vrem să ajungem cât mai departe. Așa cum a reușit Corvinul, așa putem reuși și noi.

La Borcea, unitatea de grup contează cel mai mult. Nu sunt certuri, toți suntem prieteni, ne mai întâlnim la un grătar. Colegii cu experiență, cum sunt Rîmniceanu și Novac, ne învață foarte multe și ne oferă un exemplu de profesionalism.

E o mare șansă pentru noi, jucătorii tineri, să jucăm. Abia aștept să dau totul, pentru ca din iarnă sau din vară să prind alt contract. O să am mari emoții când vom juca cu FCSB, dar n-o să-mi fie frică, chiar dacă e echipa cu care țin și la care vreau să joc”, a declarat Răzvan Dumitru pentru .

Răzvan Dumitru: „Primarul mai are apucături de Gigi Becali”

Fotbalistul de 19 ani de la Agricola Borcea a continuat și a discutat și despre condițiile inumane în care el și colegii săi se pregătesc pentru meciurile de campionat și a aruncat săgeți și înspre primar, care conduce echipa.

„Vine la meciuri, mai rar la antrenamentele din București. Atunci când vine, intră în vestiar, comunică ce are de comunicat și ne spune ce așteaptă de la noi. Mai are apucături de Gigi Becali, dar e OK. După meciuri intră și zice: ‘Vezi că tu trebuia să faci aia, tu ai pierdut multe mingi…’. Dar nu face schimbări la pauză (n.r. – râde).

Ne antrenăm în București, la Jilava, iar la meciuri mergem la Borcea. Ne antrenăm chiar lângă pușcărie. Terenul e rău, condițiile sunt proaste, apă la antrenamente și dușuri… mai rar. La Borcea, iarba e lăsată mai mare ca să acopere golurile. Domnul primar a apărut în presă și a spus că e un teren extraordinar, cu tribună… Dar tribuna nu e terminată, nu cred că va fi gata până la duelurile Cupa României.

La Jilava ne schimbăm pe niște scaune de plastic, cu un linoleum abia pus pe jos. Nu avem loc toți într-un vestiar: seniorii se schimbă într-o parte, juniorii în altă parte. Măcar la Borcea avem vestiare noi, moderne, cu scaune, bănci frumoase și umerașe pentru fiecare. Domnul primar vrea să jucăm la Borcea în Cupă, dar noi preferăm alte terenuri, cu gazon mai bun. O dată avem ocazia să jucăm cu FCSB și cu Petrolul în Cupă..”, a încheiat Răzvan Dumitru.

Programul celor de la Agricola Borcea în Cupa României

30 octombrie: Agricola Borcea – Petrolul Ploiești

4 decembrie: Agricola Borcea – FCSB

18 decembrie: Agricola Borcea – Metalul Buzău