Sport

Adversara Universității Craiova de peste trei săptămâni, bătută măr de o echipă de Liga 2!

O formație care va înfrunta Universitatea Craiova spre finalul lunii octombrie a fost învinsă de o divizionară secundă. Cu ce scor s-a încheiat partida.
Bogdan Mariș
03.10.2026 | 18:55
Adversara Universitatii Craiova de peste trei saptamani batuta mar de o echipa de Liga 2
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Inter Club d'Escaldes, formația care va înfrunta Universitatea Craiova în Conference League pe 22 octombrie, a fost învinsă de o divizionară secundă. FOTO: Inter Club d'Escaldes (Facebook)
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Cu aproximativ trei săptămâni înainte de a o întâlni pe Universitatea Craiova în Conference League, Inter Club d’Escaldes a fost învinsă de o formație de liga a doua. Mai exact, campioana din Andorra a cedat cu 0-2 în partida amicală disputată sâmbătă pe terenul celor de la Rodez, formație care evoluează în Ligue 2, divizia secundă a Franței.

Viitoarea adversară a Craiovei din Conference League, învinsă de o divizionară secundă

Universitatea Craiova își va începe parcursul din faza principală a UEFA Conference League pe 15 octombrie, cu un meci dificil, pe teren propriu împotriva celor de la Getafe. O săptămână mai târziu, formația antrenată de Filipe Coelho se va deplasa în Andorra, unde o va înfrunta pe Inter Club d’Escaldes.

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Cu aproximativ 3 săptămâni înainte de meci, campioana din Andorra a disputat o partidă amicală pe terenul celor de la Rodez, grupare din divizia secundă a Franței. Inter Club a rezistat până aproape de final, însă francezii au reușit să puncteze de două ori în ultimele 10 minute, prin Marco Essimi și Kelian Nsona.

Cum s-a calificat Inter Club d’Escaldes în faza principală a Conference League

Campioană în precedentele două sezoane din prima divizie a Andorrei, Inter Club d’Escaldes s-a calificat în premieră în faza principală a Conference League. Învinsă în turul 1 preliminar al Champions League de Lincoln Red Imps, din Gibraltar, Inter Club a trecut de Flora (Estonia) cu un incredibil 6-0 la general și de Drita (Kosovo) după executarea loviturilor de departajare.

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În sezonul trecut, gruparea din Andorra a înfruntat-o pe FCSB în primul tur preliminar din Champions League. Învinsă cu 3-1 în prima manșă din Ghencea, Inter Club a produs surpriza în retur și s-a impus cu 2-1, rezultat care nu a fost însă suficient pentru a obține calificarea. Pe banca echipei se află Felip Ortiz, tehnician care a lucrat timp de mai mulți ani la Barcelona, fiind pentru o scurtă perioadă inclusiv antrenor secund la prima echipă.

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Cum arată programul Universității Craiova în faza principală a Conference League

  • 15 octombrie, ora 19:45: Universitatea Craiova – Getafe
  • 22 octombrie, ora 19:45: Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova
  • 5 noiembrie, ora 22:00: Universitatea Craiova – Egnatia
  • 26 noiembrie, ora 19:45: Brighton – Universitatea Craiova
  • 10 decembrie, ora 17:30: Kairat Almaty – Universitatea Craiova
  • 17 decembrie, ora 22:00: Universitatea Craiova – FC Copenhaga
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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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