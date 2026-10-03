Adversara Universității Craiova de peste trei săptămâni, bătută măr de o echipă de Liga 2!

Cu aproximativ trei săptămâni înainte de a o întâlni pe Universitatea Craiova în Conference League, Inter Club d’Escaldes a fost învinsă de o formație de liga a doua. Mai exact, campioana din Andorra a cedat cu 0-2 în partida amicală disputată sâmbătă pe terenul celor de la Rodez, formație care evoluează în Ligue 2, divizia secundă a Franței.
Universitatea Craiova își va începe parcursul din faza principală a UEFA Conference League pe 15 octombrie, cu un meci dificil, pe teren propriu împotriva celor de la Getafe. O săptămână mai târziu, formația antrenată de Filipe Coelho se va deplasa în Andorra, unde o va înfrunta pe Inter Club d’Escaldes.
Cu aproximativ 3 săptămâni înainte de meci, campioana din Andorra a disputat o partidă amicală pe terenul celor de la Rodez, grupare din divizia secundă a Franței. Inter Club a rezistat până aproape de final, însă francezii au reușit să puncteze de două ori în ultimele 10 minute, prin Marco Essimi și Kelian Nsona.
Campioană în precedentele două sezoane din prima divizie a Andorrei, Inter Club d’Escaldes s-a calificat în premieră în faza principală a Conference League. Învinsă în turul 1 preliminar al Champions League de Lincoln Red Imps, din Gibraltar, Inter Club a trecut de Flora (Estonia) cu un incredibil 6-0 la general și de Drita (Kosovo) după executarea loviturilor de departajare.
În sezonul trecut, gruparea din Andorra a înfruntat-o pe FCSB în primul tur preliminar din Champions League. Învinsă cu 3-1 în prima manșă din Ghencea, Inter Club a produs surpriza în retur și s-a impus cu 2-1, rezultat care nu a fost însă suficient pentru a obține calificarea. Pe banca echipei se află Felip Ortiz, tehnician care a lucrat timp de mai mulți ani la Barcelona, fiind pentru o scurtă perioadă inclusiv antrenor secund la prima echipă.
Cum arată programul Universității Craiova în faza principală a Conference League