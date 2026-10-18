Adversara Universităţii Craiova din Conference League e spaima Europei! Şi-a spulberat adversara şi a dat gol de la mijlocul terenului. Video

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Universitatea Craiova a început bine faza principală din Conference League. Oltenii au remizat, scor 1-1, cu Getafe şi . Apoi, elevii lui Coelho vor avea un test de foc: vor juca împotriva lui Brighton, una dintre cele mai în formă formaţii ale Europei. Englezii au făcut show şi în această etapă din Premier League.

Brighton, pe podium în Premier League! Gomez, gol de la mijlocul terenului cu Palace

Brighton a spulberat-o pe Crystal Palace cu scorul de 5-0 şi a acumulat 16 puncte, fiind pe podium în Premier League. Echipa lui Hurzeler are un start de sezon fulminant, cu cel mai bun atac şi cea mai bună apărare din prima ligă engleză: 23 marcate şi doar cinci încasate.

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În faţa lui Crystal Palace, reuşita meciului a fost marcată de Gomez. Mijlocaşul lui Brighton l-a văzut ieşit pe Benitez, portarul oaspeţilor, şi a marcat de la mijlocul terenului, reuşita fotbalistului din Paraguay devenind rapid virală pe reţelele de socializare.

VEZI VIDEO GOLUL LUI AYARI:

Brighton 3-0 Crystal Palace, WHAT A GOAL 👏🏽👏🏽👏🏽 https://t.co/KjtnWAFBJW — 49 ⚡️ (@49SkellyHQ)

De la startul sezonului, Brighton are o singură înfrângere: 3-4 cu Chelsea. Echipa antrenată de Fabian Hurzeler a remizat cu Leeds, scor 1-1, în Premier League şi în play-off-ul Conference League, împotriva lui Tromso, scor 0-0. La retur a spulberat echipa norvegiană cu 4-0. Englezii s-au impus cu acelaşi scor şi în prima etapă din Conference, în faţa lui Kauno Zalgiris.

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Universitatea Craiova, favorită în următoarele etape din Conference League!

Universitatea Craiova va juca pe terenul lui Brighton în a patra etapă din Conference League, confruntare programată pe data de 26 noiembrie, de la ora 19:45. Până atunci, adversara oltenilor va avea un program greu, în care va întâlni Liverpool, dar şi Manchester City de două ori, în Cupa Ligii şi Premier League. Echipa lui Coelho porneşte ca favorită în următoarele două etape din Europa, cu Inter Club d’Escaldes în deplasare (22 octombrie) şi Egnatia pe teren propriu (5 noiembrie).

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. Însă, pentru a obţine acest număr de puncte e obligată să câştige următoarele două meciuri, cu adversarii cei mai facili, pe hârtie. După confruntarea cu Brighton, echipa lui Filipe Coelho mai joacă împotriva lui Kairat Almaty, în deplasare, şi pe teren propriu cu FC Copenhaga.

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