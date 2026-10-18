Sport

Adversara Universităţii Craiova din Conference League e spaima Europei! Şi-a spulberat adversara şi a dat gol de la mijlocul terenului. Video

Marian Popovici
18.10.2026 | 19:06
Adversara Universitatii Craiova din Conference League e spaima Europei Sia spulberat adversara si a dat gol de la mijlocul terenului Video
SPECIAL FANATIK
Adversara Universităţii Craiova din Conference League e spaima Europei! Şi-a spulberat adversara şi a dat gol de la mijlocul terenului. Sursa: colaj Fanatik
Universitatea Craiova va întâlni în Conference League una dintre cele mai în formă echipe din Europa. Adversara îşi continuă parcursul de vis în Premier League, acolo unde are cel mai bun atac.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a început bine faza principală din Conference League. Oltenii au remizat, scor 1-1, cu Getafe şi pornesc ca favoriţi în meciurile cu Inter Clube d’Escaldes şi Egnatia. Apoi, elevii lui Coelho vor avea un test de foc: vor juca împotriva lui Brighton, una dintre cele mai în formă formaţii ale Europei. Englezii au făcut show şi în această etapă din Premier League.

Brighton, pe podium în Premier League! Gomez, gol de la mijlocul terenului cu Palace

Brighton a spulberat-o pe Crystal Palace cu scorul de 5-0 şi a acumulat 16 puncte, fiind pe podium în Premier League. Echipa lui Hurzeler are un start de sezon fulminant, cu cel mai bun atac şi cea mai bună apărare din prima ligă engleză: 23 marcate şi doar cinci încasate.

ADVERTISEMENT

În faţa lui Crystal Palace, reuşita meciului a fost marcată de Gomez. Mijlocaşul lui Brighton l-a văzut ieşit pe Benitez, portarul oaspeţilor, şi a marcat de la mijlocul terenului, reuşita fotbalistului din Paraguay devenind rapid virală pe reţelele de socializare.

VEZI VIDEO GOLUL LUI AYARI: 

De la startul sezonului, Brighton are o singură înfrângere: 3-4 cu Chelsea. Echipa antrenată de Fabian Hurzeler a remizat cu Leeds, scor 1-1, în Premier League şi în play-off-ul Conference League, împotriva lui Tromso, scor 0-0. La retur a spulberat echipa norvegiană cu 4-0. Englezii s-au impus cu acelaşi scor şi în prima etapă din Conference, în faţa lui Kauno Zalgiris.

ADVERTISEMENT
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele...
Digi24.ro
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române

Universitatea Craiova, favorită în următoarele etape din Conference League!

Universitatea Craiova va juca pe terenul lui Brighton în a patra etapă din Conference League, confruntare programată pe data de 26 noiembrie, de la ora 19:45. Până atunci, adversara oltenilor va avea un program greu, în care va întâlni Liverpool, dar şi Manchester City de două ori, în Cupa Ligii şi Premier League. Echipa lui Coelho porneşte ca favorită în următoarele două etape din Europa, cu Inter Club d’Escaldes în deplasare (22 octombrie) şi Egnatia pe teren propriu (5 noiembrie).

ADVERTISEMENT
Guvernul mai bagă încă 8.500.000 de euro! Cum arată acum cea mai mare...
Digisport.ro
Guvernul mai bagă încă 8.500.000 de euro! Cum arată acum cea mai mare Sală Polivalentă din România

Conform estimărilor, Universitatea Craiova ar putea prinde calificarea în faza play-off-ului cu opt puncte. Însă, pentru a obţine acest număr de puncte e obligată să câştige următoarele două meciuri, cu adversarii cei mai facili, pe hârtie. După confruntarea cu Brighton, echipa lui Filipe Coelho mai joacă împotriva lui Kairat Almaty, în deplasare, şi pe teren propriu cu FC Copenhaga.

ADVERTISEMENT
  • 1 eşec are Brighton în toate competiţiile (3-4 cu Chelsea)
  • 23 de goluri a marcat Brighton în primele şapte etape din Premier League
Reacția lui Reghecampf după ce Fanatik a dezvăluit că vrea să îi salveze...
Fanatik
Reacția lui Reghecampf după ce Fanatik a dezvăluit că vrea să îi salveze cariera lui Dennis Politic la FCSB. „Băiat foarte deștept!”
Se pregătește mega filmul cu Mircea Lucescu! Filmări de urgență la Hunedoara. Exclusiv
Fanatik
Se pregătește mega filmul cu Mircea Lucescu! Filmări de urgență la Hunedoara. Exclusiv
Premier League, live, etapa 7. Brighton a făcut spectacol, United a dezamăgit din...
Fanatik
Premier League, live, etapa 7. Brighton a făcut spectacol, United a dezamăgit din nou! Campioana Arsenal joacă ACUM
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Bombă! 'Gică Hagi a câștigat 30 de milioane de dolari'. Contractul vieții pentru...
iamsport.ro
Bombă! 'Gică Hagi a câștigat 30 de milioane de dolari'. Contractul vieții pentru 'Rege'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!