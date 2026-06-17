Adversara Universității Craiova din Liga Campionilor a tremurat serios în Cupă! Vitebsk a fost la un pas de șocul competiției

Universitatea Craiova și-a aflat deja adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, mai exact ML Vitebsk, echipă care nu traversează chiar cele mai liniștite momente. Campioana Belarusului a fost foarte aproape de o eliminare surprinzătoare în 16-imile Cupei, după un meci în care a fost pusă serios în dificultate de SKA-1938, formație din eșalonul secund.
Deși pornea ca mare favorită, campioana Belarusului a avut nevoie de 120 de minute pentru a elimina modesta SKA-1938, echipă din liga a doua. Prima repriză s-a încheiat fără gol, însă surpriza a început imediat după pauză. Gazdele au lovit de două ori și au condus cu 2-0, iar ML Vitebsk se îndrepta spre una dintre cele mai mari surprize ale actualei ediții a Cupei Belarusului.
Campioana en-titre a reacționat abia pe final. A redus din diferență în minutul 74, iar în minutul 81 a restabilit egalitatea și a trimis partida în prelungiri. Odată depășit șocul, diferența de valoare și-a spus cuvântul. În cele 30 de minute suplimentare, ML Vitebsk a mai înscris de trei ori, în timp ce adversarii au punctat o singură dată, iar campioana Belarusului s-a impus cu 5-3 și a obținut calificarea în optimile Cupei.
Un detaliu important este că atacantul jamaican Shamar Nicholson, cel mai sonor nume din lotul campioanei Belarusului și cel mai bine plătit jucător al echipei, nu s-a aflat printre titulari la această partidă.
Așadar, Universitatea Craiova va debuta în noul sezon de Champions League cu o dublă împotriva celor de la Vitebsk. Prima manșă va avea loc pe terenul campioanei Belarusului, la 7 sau 8 iulie, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie, în Bănie.
Marele avantaj al oltenilor este că Vitebsk nu își poate juca meciurile de acasă pe stadionul propriu cu o capacitate 8.144, din cauza sancțiunilor impuse de UEFA ca urmare a războiului din Ucraina. În aceste condiții, bieloruși vor trebui să-și găsească o altă ”casă” pentru jocurile din cupele europene.
FANATIK a aflat în exclusivitate că oficialii campioanei Belarusului au ales să joace partida de pe teren propriu în Ungaria, pe stadionul din Mezokovesd, aflat la doar 8 ore și jumătate de mers cu mașina de la Craiova. Însă, din cauza acelorași sancțiuni, întâlnirea tur va avea loc fără spectatori, astfel că fanii ”alb-albaștrilor” nu vor putea merge să-și vadă favoriții la debutul în preliminariile Champions League.
Vitebsk este un club fondat în 1983 și care a trecut de-a lungul timpului prin schimbări majore. A evoluat în eșaloanele inferioare încă de la înființare și până la destrămarea Uniunii Sovietice. În 1992 s-a înscris în liga a doua din Belarus, unde a evoluat în următoarele șase sezoane.
Au urmat nouă ani pe prima scenă a fotbalului bielorus, fără a înregistra însă performanțe notabile. În 2015 echipa s-a clasat pe ultimul loc și a luat din nou drumul ligii secunde. Din cauza unor probleme financiare, clubul s-a desființat la începutul anului 2006.
În 2014, echipa s-a reformat ca MKK-Dnepr Rogachev și s-a reînscris în liga a doua. În 2021, echipa a fost redenumită Maxline Rogachev, după ce a fost preluată de compania de pariuri cu același nume. În toamna anului 2022, echipa a obținut dreptul de promovare în primul eșalon, dar nu a primit licență. Atunci s-a hotărât mutarea formației în orașul Vitebsk.
În 2024 a reușit din nou promovarea și și-a schimbat numele în ML Vitebsk, deoarece nu ar fi primit din nou licență din cauza faptului că folosește numele unei case pariuri. Un an mai târziu a reușit să câștige și primul titlu din istorie: titlul de campioană a Belarusului. Și astfel dreptul de a juca în preliminariile Champions League.