Adversara Universității Craiova din Liga Campionilor a tremurat serios în Cupă! Vitebsk a fost la un pas de șocul competiției

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Universitatea Craiova și-a aflat deja adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, mai exact ML Vitebsk, echipă care nu traversează chiar cele mai liniștite momente. Campioana Belarusului a fost foarte aproape de o eliminare surprinzătoare în 16-imile Cupei, după un meci în care a fost pusă serios în dificultate de SKA-1938, formație din eșalonul secund.

ML Vitebsk a fost la un pas de șocul Cupei Belarusului. A revenit de la 0-2 și s-a salvat în prelungiri

Deși pornea ca mare favorită, campioana Belarusului a avut nevoie de 120 de minute pentru a elimina modesta SKA-1938, echipă din liga a doua. Prima repriză s-a încheiat fără gol, însă surpriza a început imediat după pauză. Gazdele au lovit de două ori și au condus cu 2-0, iar ML Vitebsk se îndrepta spre una dintre cele mai mari surprize ale actualei ediții a Cupei Belarusului.

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Campioana en-titre a reacționat abia pe final. A redus din diferență în minutul 74, iar în minutul 81 a restabilit egalitatea și a trimis partida în prelungiri. Odată depășit șocul, diferența de valoare și-a spus cuvântul. În cele 30 de minute suplimentare, ML Vitebsk a mai înscris de trei ori, în timp ce adversarii au punctat o singură dată, iar campioana Belarusului s-a impus cu 5-3 și a obținut calificarea în optimile Cupei.

Un detaliu important este că atacantul jamaican Shamar Nicholson, cel mai sonor nume din lotul campioanei Belarusului și , nu s-a aflat printre titulari la această partidă.

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Unde se va juca Vitebsk – Universitatea Craiova

Așadar, . Prima manșă va avea loc pe terenul campioanei Belarusului, la 7 sau 8 iulie, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie, în Bănie.

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Marele avantaj al oltenilor este că Vitebsk nu își poate juca meciurile de acasă pe stadionul propriu cu o capacitate 8.144, din cauza sancțiunilor impuse de UEFA ca urmare a războiului din Ucraina. În aceste condiții, bieloruși vor trebui să-și găsească o altă ”casă” pentru jocurile din cupele europene.

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FANATIK a aflat în exclusivitate că oficialii campioanei Belarusului au ales să joace partida de pe teren propriu în Ungaria, pe stadionul din Mezokovesd, aflat la doar 8 ore și jumătate de mers cu mașina de la Craiova. Însă, din cauza acelorași sancțiuni, întâlnirea tur va avea loc fără spectatori, astfel că fanii ”alb-albaștrilor” nu vor putea merge să-și vadă favoriții la debutul în preliminariile Champions League.

Vitebsk, adversara Universității Craiova în primul tur preliminar al Champions League, a câștigat în premieră titlul în Belarus

Vitebsk este un club fondat în 1983 și care a trecut de-a lungul timpului prin schimbări majore. A evoluat în eșaloanele inferioare încă de la înființare și până la destrămarea Uniunii Sovietice. În 1992 s-a înscris în liga a doua din Belarus, unde a evoluat în următoarele șase sezoane.

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Au urmat nouă ani pe prima scenă a fotbalului bielorus, fără a înregistra însă performanțe notabile. În 2015 echipa s-a clasat pe ultimul loc și a luat din nou drumul ligii secunde. Din cauza unor probleme financiare, clubul s-a desființat la începutul anului 2006.

În 2014, echipa s-a reformat ca MKK-Dnepr Rogachev și s-a reînscris în liga a doua. În 2021, echipa a fost redenumită Maxline Rogachev, după ce a fost preluată de compania de pariuri cu același nume. În toamna anului 2022, echipa a obținut dreptul de promovare în primul eșalon, dar nu a primit licență. Atunci s-a hotărât mutarea formației în orașul Vitebsk.

În 2024 a reușit din nou promovarea și și-a schimbat numele în ML Vitebsk, deoarece nu ar fi primit din nou licență din cauza faptului că folosește numele unei case pariuri. Un an mai târziu a reușit să câștige și primul titlu din istorie: titlul de campioană a Belarusului. Și astfel dreptul de a juca în preliminariile Champions League.