Sport

Adversara Universității Craiova din Liga Campionilor a tremurat serios în Cupă! Vitebsk a fost la un pas de șocul competiției

Adversara Universității Craiova din primul tur preliminar al Ligii Campionilor a fost la un pas de eliminare în Cupa Belarusului. Ce s-a întâmplat în meciul cu divizionara secundă SKA-1938.
Tibi Cocora
17.06.2026 | 20:55
Adversara Universitatii Craiova din Liga Campionilor a tremurat serios in Cupa Vitebsk a fost la un pas de socul competitiei
SPECIAL FANATIK
Adversara Universității Craiova din primul tur preliminar al Ligii Campionilor a fost la un pas de eliminare în Cupa Belarusului.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și-a aflat deja adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, mai exact ML Vitebsk, echipă care nu traversează chiar cele mai liniștite momente. Campioana Belarusului a fost foarte aproape de o eliminare surprinzătoare în 16-imile Cupei, după un meci în care a fost pusă serios în dificultate de SKA-1938, formație din eșalonul secund.

ML Vitebsk a fost la un pas de șocul Cupei Belarusului. A revenit de la 0-2 și s-a salvat în prelungiri

Deși pornea ca mare favorită, campioana Belarusului a avut nevoie de 120 de minute pentru a elimina modesta SKA-1938, echipă din liga a doua. Prima repriză s-a încheiat fără gol, însă surpriza a început imediat după pauză. Gazdele au lovit de două ori și au condus cu 2-0, iar ML Vitebsk se îndrepta spre una dintre cele mai mari surprize ale actualei ediții a Cupei Belarusului.

ADVERTISEMENT

Campioana en-titre a reacționat abia pe final. A redus din diferență în minutul 74, iar în minutul 81 a restabilit egalitatea și a trimis partida în prelungiri. Odată depășit șocul, diferența de valoare și-a spus cuvântul. În cele 30 de minute suplimentare, ML Vitebsk a mai înscris de trei ori, în timp ce adversarii au punctat o singură dată, iar campioana Belarusului s-a impus cu 5-3 și a obținut calificarea în optimile Cupei.

Un detaliu important este că atacantul jamaican Shamar Nicholson, cel mai sonor nume din lotul campioanei Belarusului și cel mai bine plătit jucător al echipei, nu s-a aflat printre titulari la această partidă.

ADVERTISEMENT
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea...
Digi24.ro
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor

Unde se va juca Vitebsk – Universitatea Craiova

Așadar, Universitatea Craiova va debuta în noul sezon de Champions League cu o dublă împotriva celor de la Vitebsk. Prima manșă va avea loc pe terenul campioanei Belarusului, la 7 sau 8 iulie, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu, pe 14 sau 15 iulie, în Bănie.

ADVERTISEMENT
Mihai Bendeac a ”explodat”, după ce a auzit ce a spus Gigi Becali...
Digisport.ro
Mihai Bendeac a ”explodat”, după ce a auzit ce a spus Gigi Becali în biserică

Marele avantaj al oltenilor este că Vitebsk nu își poate juca meciurile de acasă pe stadionul propriu cu o capacitate 8.144, din cauza sancțiunilor impuse de UEFA ca urmare a războiului din Ucraina. În aceste condiții, bieloruși vor trebui să-și găsească o altă ”casă” pentru jocurile din cupele europene.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat în exclusivitate că oficialii campioanei Belarusului au ales să joace partida de pe teren propriu în Ungaria, pe stadionul din Mezokovesd, aflat la doar 8 ore și jumătate de mers cu mașina de la Craiova. Însă, din cauza acelorași sancțiuni, întâlnirea tur va avea loc fără spectatori, astfel că fanii ”alb-albaștrilor” nu vor putea merge să-și vadă favoriții la debutul în preliminariile Champions League.

Vitebsk, adversara Universității Craiova în primul tur preliminar al Champions League, a câștigat în premieră titlul în Belarus

Vitebsk este un club fondat în 1983 și care a trecut de-a lungul timpului prin schimbări majore. A evoluat în eșaloanele inferioare încă de la înființare și până la destrămarea Uniunii Sovietice. În 1992 s-a înscris în liga a doua din Belarus, unde a evoluat în următoarele șase sezoane.

ADVERTISEMENT

Au urmat nouă ani pe prima scenă a fotbalului bielorus, fără a înregistra însă performanțe notabile. În 2015 echipa s-a clasat pe ultimul loc și a luat din nou drumul ligii secunde. Din cauza unor probleme financiare, clubul s-a desființat la începutul anului 2006.

În 2014, echipa s-a reformat ca MKK-Dnepr Rogachev și s-a reînscris în liga a doua. În 2021, echipa a fost redenumită Maxline Rogachev, după ce a fost preluată de compania de pariuri cu același nume. În toamna anului 2022, echipa a obținut dreptul de promovare în primul eșalon, dar nu a primit licență. Atunci s-a hotărât mutarea formației în orașul Vitebsk.

În 2024 a reușit din nou promovarea și și-a schimbat numele în ML Vitebsk, deoarece nu ar fi primit din nou licență din cauza faptului că folosește numele unei case pariuri. Un an mai târziu a reușit să câștige și primul titlu din istorie: titlul de campioană a Belarusului. Și astfel dreptul de a juca în preliminariile Champions League.

 

Transferuri internaționale 2026, mercato de vară. Cristi Chivu, primul transfer la Inter
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de vară. Cristi Chivu, primul transfer la Inter
Fotbalistul de la CM 2026, arestat chiar înainte de startul turneului: acuzat de...
Fanatik
Fotbalistul de la CM 2026, arestat chiar înainte de startul turneului: acuzat de trucare de meciuri
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. Oțelul s-a întărit cu un internațional moldovean
Fanatik
Transferuri SuperLiga, mercato de vară 2026. Oțelul s-a întărit cu un internațional moldovean
Tags:
Parteneri
'L-ați învinovățit pe Prunea după meciul cu Suedia?'. Hagi a dat cărțile pe...
iamsport.ro
'L-ați învinovățit pe Prunea după meciul cu Suedia?'. Hagi a dat cărțile pe față, la 32 de ani de la eliminarea dureroasă a României de la Mondial
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!