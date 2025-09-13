Sport

Adversari de temut pentru România în Liga Naţiunilor! UEFA a anunţat urnele valorice

Echipa națională a României și-a aflat posibilii adversari din liga B UEFA Nations League. Peste ce oponenți ar putea da „tricolorii”.
Iulian Stoica
13.09.2025 | 13:28
Adversari de temut pentru Romania in Liga Natiunilor UEFA a anuntat urnele valorice
România poate da peste adversari de temut în UEFA Nations League. Sursă foto: Colaj Fanatik

România a câștigat en-fanfare grupa C din UEFA Nations League, cu maxim de puncte, și astfel că adversarii din liga B au cu totul alt calibru. Peste ce naționale ar putea da elevii lui Mircea Lucescu.

Adversari de temut pentru România în Liga Naţiunilor

Cum România a câștigat cu maxim de puncte grupa din urna C din Liga Națiunilor, echipa a fost promovată în următoarea ligă valorică. Aici lucrurile se complică, iar „tricolorii” ar putea peste adversari de alt calibru.

Dacă în ediția precedentă „tricolorii” au dat peste Cipru, Lituania și Kosovo, în liga B ar putea întâlni naționale precum Polonia, Elveția, sau Suedia. Totuși, în cazul cel mai fericit, România s-ar putea duela cu Israel, Bosnia-Herțegovina și Irlanda de Nord.

România lui „Il Luce” a prins ultimul loc din urna 3 valorică pentru tragerea la sorți și este pregătită să abordeze meciuri decisive pentru promovarea în ligaA sau retrogradarea în liga C. De menționat este faptul că „tricolorii” au prins barajul pentru calificarea la Cupa Mondială după câștigarea grupei C de anul trecut.

Cum arată urnele valorice din liga B UEFA Nations League

  • URNA 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel;
  • URNA 2: Elveția, Bosnia-Herțegovina, Austria, Ucraina;
  • URNA 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, ROMÂNIA;
  • URNA 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo.
Din urna 1 ar putea veni echipe extrem de bune de pe continent, iar Israel pare cel mai accesibil adversar. În urna 2 sunt oponenți pe care România i-a întâlnit în ultimul an și jumătate, toți fiind dificili. Din urna a 4-a „tricolorii” ar putea avea ghinionul să pice cu Suedia lui Gyokeres și Isak, iar naționala Irlandei de Nord pare cea mai abordabilă.

Grupa cea mai grea arată în felul următor: Polonia, Elveția, România și Suedia. De cealaltă partea, cel mai accesibil traseu spre promovare ar arăta așa: Israel, Bosnia-Herțegovina, România și Irlanda de Nord.

Momentan nu a fost stabilită oficial data tragerii la sorți pentru ediția 2026/27 a UEFA Nations League, însă se știe doar că aceasta va avea loc la începutul anului 2026.

