Ce adversari ar putea avea Universitatea Cluj în UEFA Europa League. Când joacă de fapt, primul meci

ADVERTISEMENT

Universitatea Cluj a avut un sezon de excepţie, în ciuda faptului că a ratat ambele trofee. finala Cupei României, scor 5-6 împotriva Universităţii Craiova, iar apoi au ratat titlul, câştigat tot de olteni. Dar „şepcile roşii” vor juca în premieră în Europa League.

Cum a intrat Universitatea Cluj în preliminariile Europa League

După ce anul trecut au jucat în Conference League, clujenii au urcat o etapă şi vor începe vara în Europa League, acolo unde vor intra din primul tur preliminar. Locul din Europa League a fost rezervat pentru câştigătoarea Cupei României, dar din moment ce U Craiova a făcut eventul şi are locul asigurat în preliminariile Champions League, acest loc i-a revenit echipei de pe locul 2, adică U Cluj.

ADVERTISEMENT

„Şepcile roşii” nu vor avea o misiune uşoară în această competiţie, dar au o plasă de siguranţă. În cazul în care vor fi eliminaţi din Europa League, indiferent de tur, vor cădea în următorul tur din Conference League, deci au o şansă în plus de a se bate pentru faza principală a unei competiţii europene.

Echipele pe care Universitatea Cluj le poate întâlni în Europa League

Universitatea Cluj va intra în primul tur preliminar din Europa League, acolo unde nu va avea statutul de cap de serie. În aceste condiţii, vor avea adversari mai dificili în încercarea de a se califica în turul următor. Clujenii au ieşit anul trecut din Conference League în primul tur preliminar, fiind .

ADVERTISEMENT

Fiind vorba de Europa League, adversarii celor de la U Cluj vor fi foarte puternici încă din primul tur preliminar. Conform proiecţiei, adversarii celor de la U Cluj din primul tur preliminar din Europa League sunt, în ordinea coeficienţilor: Ferencvaros, Qarabag, Sheriff Tiraspol, Dinamo Kiev, Hajduk Split şi ŢSKA Sofia.

ADVERTISEMENT

Variantele cele mai dificile pentru Universitatea Cluj

Cele mai dificile variante pentru U Cluj în primul tur preliminar din Europa League ar fi Ferencvaros, Qarabag şi Dinamo Kiev. Maghiarii au avut un parcurs excelent în acest sezon, reuşind să meargă până în optimile de finală din Europa League, acolo unde au fost eliminaţi de Braga: 2-0, 0-4.

ADVERTISEMENT

Qarabag este o altă echipă cu experienţă europeană vastă. Azerii s-au calificat în Champions League şi au reuşit să prindă şi faza play-off-ului, acolo unde au fost eliminaţi de Newcastle United. Cu siguranţă, într-o dispută cu U Cluj, azerii vor avea prima şansă.

Dinamo Kiev are un buget între 35 şi 40 de milioane de euro. Chiar dacă a avut un sezon mai şters, fiind eliminată încă din faza principală a Conference League, ucrainenii sunt o echipă puternică. Dar pentru a ajunge în Europa League, Dinamo Kiev trebuie să câştige Cupa Ucrainei şi va disputa finala cu surpriza FC Chernihiv, echipă aflată la retrogradare în liga secundă.

ADVERTISEMENT

Ce adversari ar avantaja Clujul

U Cluj are şi adversari abordabili în primul tur din Europa League. O tragere fericită pentru trupa lui Cristiano Bergodi ar fi ŢSKA Sofia. Bulgarii sunt favoriţi în finala Cupei cu Lokomotiv Plovdiv şi ar intra în urna capilor de serie dacă vor reuşi să câştige trofeul. În semifinale, ŢSKA Sofia a eliminat Ludogoreţ şi ar fi o variantă abordabilă pentru „şepcile roşii”, diferenţa de lot fiind de 5 milioane de euro în favoarea bulgarilor.

Sheriff Tiraspol ar fi cea mai bună variantă pentru U Cluj. Au pierdut titlul în faţa celor de la Petrocub Hânceşti şi trebuie să bată Zimbru Chişinău în finala Cupei pentru a prinde Europa League. Valoarea lotului celor de la U Cluj este de două ori mai mare decât a moldovenilor şi un duel în primul tur preliminar ar fi o tragere bună pentru „şepcile roşii”.

Hajduk Split e sigură de prezenţa în Europa League după eventul reuşit de Dinamo Zagreb. Într-un duel cu U Cluj, croaţii ar porni din postură de favoriţi, fără doar şi poate, dar nu este o sperietoare, mai ales că pe plan intern nu a avut cel mai bun sezon, fiind distrusă de rivala din capitală, 18 puncte diferenţă.

Cât de greu este traseul spre Europa League

U Cluj are un traseu infernal spre faza principală din Europa League. Pentru a ajunge acolo, clujenii trebuie să treacă de patru tururi. Iar dacă vor trece de primul tur, vor putea da de echipe de mare valoare precum Braga, Olympiakos, Viktoria Plzen sau Anderlecht Bruxelles.

Totuşi, fiecare tur trecut de U Cluj reprezintă o şansă în plus pentru Conference League. Cu cât este eliminată mai târziu din Europa League, cu atât se apropie mai mult de faza principală din Conference. U Cluj are nevoie şi de şansă pentru a prinde faza principală şi sperăm ca „şepcile roşii” să fi învăţat ceva din eşecul de anul trecut.

Când joacă U Cluj primul meci în Europa League, data la care oamenii lui Bergodi intră în competiție

U Cluj intră în competiţie pe data de 9 iulie, încă din timpul Campionatului Mondial din America. Echipa lui Cristiano Bergodi va începe într-o zi de joi campania europeană, în primul tur preliminar din Europa League. Returul va avea loc o săptămână mai târziu, pe data de 16 iulie.

Startul SuperLigii a fost amânat cu o săptămână, astfel că U Cluj va juca în Europa League înaintea debutului de sezon în campionat, care va începe în weekend-ul 18-19 iulie 2026. Între cele două manşe din primul tur preliminar din Europa League, clujenii vor disputa Supercupa României împotriva Universităţii Craiova, pe 12 iulie.