Adversarii râd de Dinamo din cauza situației financiare: ”Suntem mai motivați, avem banii la zi”

Situația financiară de la Dinamo București a ajuns de râsul adversarilor din Casa Pariurilor Liga 1, noul antrenor al formației FC Argeș, Augustin Eduard, anunțând că în Trivale nu sunt probleme cu banii.

FANATIK a întreprins o amplă investigație, iar concluzia uluitoare, bazată pe documente oficiale, este că Ionuț Negoiță este cel care controlează în continuare Dinamo, și nu Pablo Cortacero.

Cosmin Contra a anunțat că se desparte de Dinamo în mod oficial. Joi, ”Guriță” își va lua la revedere de la jucători și va încheia mandatul care a început pe 26 august.

Situația financiară de la Dinamo nu îi îngrijoarează pe adversari

Noul antrenor al echipei FC Argeş, Augustin Eduard, a declarat, înaintea meciului cu Dinamo, că jucătorii piteşteni sunt cu salariile achitate la zi, astfel că ar trebui să fie mult mai motivaţi decât adversarii lor care au mari probleme din cauza incertitudinii situației financiare.

”Sunt motivat şi foarte încrezător înaintea meciului cu Dinamo. Întotdeauna am spus că jucătorii pot da mai mult. Mulţumesc conducerii pentru încredere, după cum ştiţi sunt la al treilea mandat. Este o perioadă foarte scurtă, cu meciuri foarte grele, Liga 1 este mult mai grea decât Liga 2, sunt jucători mult mai valororşi”, a declarat tehnicianul argeșenilor.

”Trebuie să dăm totul ca echipă, jucătorii, cât şi noi, staff-ul, împreună cu colegul meu Speriatu şi cu Paul Ciobanu, care era deja aici. Încercăm să facem tot ce depinde de noi ca jucătorii să înţeleagă importanţa momentului şi a meciului şi să fie pregătiţi să dea sută al sută, altfel ne va fi foarte greu”, a mai spus Augustin Eduard, conform news.ro.

”Jucătorii sunt profesionişti, le-am explicat că banca tehnică are doar datoria de a-i motiva, de a-i instrui, ei trebuie să-şi arate valoarea în joc, trebuie să demonstreze că merită banii pe care îi câştigă şi, în acelaşi timp, că sunt tineri, că viaţa merge înainte şi să fie plini de încredere şi să joace cu plăcere şi cu mult curaj.

Cel mai mult încercăm să lucrăm la moralul jucătorilor, la mentalitatea lor, trebuie fim mult mai agresivi, mie echipa mi-a plăcut în câteva meciuri, dar totuşi parcă ar fi nevoie de puţină agresivitate, de puţin tupeu, în sensul bun al cuvântului, deci la acest aspect am lucrat mai mult.

Dinamo, am văzut că sunt într-o oarecare revenire după ultimele rezultate, totuşi nu cred că este o situaţie chiar atât de roză, pentru că am înţeles că sunt probleme în lot, dar nu ne interesează pe noi. Jucătorii noştri sunt cu banii la zi, deci ar trebui să fim mult mai motivaţi decât Dinamo. Din ce am văzut cu o oră înainte de antrenament, cred că nu avem probleme de lot”, a afirmat el.

