Adversarii „tricolorilor” din Liga Națiunilor, uluiți de tensiunile dintre Hagi și Stanciu: „Haos în România!”

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Echipa națională a României se pregătește pentru . Selecționerul Gică Hagi (61 de ani) se confruntă cu mai multe absențe importante. Printre acestea se numără și Nicolae Stanciu (33 de ani), care a ratat convocarea din cauza unei accidentări.

Reacția bosniacilor după fotografia postată de Nicolae Stanciu

Declarațiile lui Hagi de la conferința de presă și reacția ulterioară a căpitanului naționalei au depășit granițele României. a fost urmărit de bosniaci, care au prezentat situația în presă.

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Publicația a scris despre ceea ce se întâmplă în vestiarul „tricolorilor”, cu doar câteva zile înaintea confruntării de la Zenica, din 17 noiembrie, în ultima etapă din Grupa B4 a Ligii Națiunilor.

„Haos în România. Căpitanul nu merge în Zenica, selecționerul l-a tras de urechi. Apoi a șocat publicul cu o fotografie”, au titrat bosniacii, care au pus accentul pe fotografia publicată de mijlocașul lui Dalian Yingbo.

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Bosniacii au remarcat că Stanciu nu s-a limitat doar la prezentarea documentelor medicale care îi confirmă accidentarea. Căpitanul „tricolorilor” a distribuit și o imagine cu o gheată plină de sânge, alături de însemnele naționalei României. „Detaliul pe care Stanciu l-a scos în evidență alături de radiografie a atras atenția. Lângă emblema naționalei era piciorul lui însângerat, pe care mulți l-au interpretat ca un mesaj clar către cei care au avut dubii cu privire la motivul absenței sale.

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Postarea lui Stanciu a fost făcută după ce selecționerul a vorbit despre absența mai multor jucători importanți. Selecționerul a sugerat că jucătorii au decis pe cont propriu să nu meargă la echipa națională. A evidențiat și că la echipa națională nu trebuie să vină decât cei care arată angajament deplin”, au mai scris jurnaliștii din Bosnia & Herțegovina.

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Ce a spus Gică Hagi despre Nicolae Stanciu

Totul a pornit după ce Hagi a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre absențele din lotul României pentru „dubla” cu Polonia și Bosnia & Herțegovina. „Regele” a explicat că atât Nicolae Stanciu, cât și Ionuț Radu au luat decizia să nu onoreze convocarea la această acțiune.

„Comunicarea noastră a fost destul de clară. El (n.r. – Ionuț Radu) a luat decizia asta, trebuie să vorbiți cu el, la fel și cu Nicușor și Mihăilă. Federația a comunicat foarte direct, decizia aparține lor. La echipa națională vii dacă simți, dacă ești 100%, cu toată inima, nu există 99%. Dacă nu ești convins, ai crezut că e bine să stai la echipa de club și să te refaci, foarte bine. El are o problemă, e destul de clar acest lucru. Avem altul, nu am venit aici să mă plâng”, a declarat Gheorghe Hagi.

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Ulterior, Nicolae Stanciu, care, cu o zi în urmă, a jucat 86 de minute în , a transmis: „Faptul că am ales să încerc să joc într-un meci extrem de important și într-un picior nu înseamnă că nu vreau să vin la echipa națională sau că clubul e mai important decât echipa națională. Cine mă cunoaște știe ce înseamnă tricoul național pentru mine. Dacă veneam nu schimba cu nimic faptul că nu mă pot antrena sau să intru în teren în locul unui alt coleg care cu siguranță ar fi putut da 100%, lucru pe care eu nu îl pot face în momentul ăsta”.