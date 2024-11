Universitatea Craiova ar putea să iasă din criză în fața celor de la FC Hermannstadt. Sibienii lui Marius Măldărășanu nu au câștigat în SuperLiga din august și nu s-au descurcat excelent în fața „alb-albaștrilor” de-a lungul timpului.

Adversarul perfect pentru Universitatea Craiova! Când a câștigat FC Hermannstadt ultima dată în SuperLiga

– FC Hermannstadt se joacă sâmbătă, de la ora 18:15, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Elevii lui Costel Gâlcă speră să spargă gheața în Bănie și să-i pună la punct pe sibieni, care vin după eșecul din Giulești, scor 1-0.

FC Hermannstadt trece printr-o perioadă complicată în SuperLiga înaintea meciului de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Fotbaliștii antrenați de Marius Măldărășanu nu au mai câștigat în campionat de pe 31 august, de la 6-2 cu Politehnica Iași.

De atunci, FC Hermannstadt a înregistrat cinci înfrângeri și două rezultate de egalitate cu CFR Cluj și UTA Arad. Sibienii vin pe stadionul „Ion Oblemenco”, o arenă pe care nu au câștigat niciodată cu Universitatea Craiova.

FC Hermannstadt a jucat 13 partide în fața Universității Craiova și a obținut doar trei victorii și două rezultate de egalitate. Oltenii s-au impus în celelalte opt confruntări cu trupa lui Marius Măldărășanu, care se află pe poziția cu numărul 15 a clasamentului din SuperLiga.

De menționat este și faptul că Universitatea Craiova a câștigat patru dintre cele cinci meciuri jucate cu FC Hermannstadt pe teren propriu. Singurele victorii ale sibienilor în fața „alb-albaștrilor” au fost înregistrate pe „Municipalul” din Sibiu.

FC Hermannstadt, fără Jovan Markovic la Craiova

Marius Măldărășanu nu se va putea baza pe Jovan Markovic în Universitatea Craiova – FC Hermannstadt. Atacantul împrumutat de olteni la Sibiu nu și-a făcut încă apariția în SuperLiga, după accidentarea din vară.

Jovan Markovic s-a accidentat cu Unirea Slobozia și a trecut printr-o operație în Italia. Claudiu Rotar, unul dintre acționarii sibienilor, a dat detalii despre problemele medicale ale atacantului la acea vreme.

„Din păcate, acest băiat a avut mare ghinion. În etapa a doua Jovan a făcut o alunecare și i-a rămas genunchiul sub el. După analize, dar și după ce am discutat și cu domnul Mihai Rotaru, am convenit împreună ca Markovic să meargă în Italia să se opereze la menisc.

Intervenția chirugicală o să fi suportată de către clubul nostru. Așa este normal și nu vreau să ne auzim alte vorbe. Am înțeles că recuperarea lui Jovan o să dureze o lună. Însă, chiar și așa, din păcate tot o să fim nevoiți să transferam încă un atacant”, spunea Claudiu Rotar.

Universitatea Craiova, transfer de răsunet înaintea meciului cu FC Hermannstadt

înaintea meciului de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Fostul mare antrenor al oltenilor o să revină în conducerea clubului din SuperLiga, urmând să fie prezentat săptămâna viitoare.

Sorin Cârțu o să fie noul președinte onorific al Universității Craiova. Fostul antrenor a mai fost în conducerea grupării din Cetatea Băniei între 2019 și 2023, atunci când s-a hotărât să renunțe o vreme pentru viața de oficial în SuperLiga.