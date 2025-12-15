Sport

AEK Atena, formă monstruoasă înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League! Cu cât au bătut grecii în campionat

AEK Atena a obținut o victorie la scor în ultimul meci de campionat, iar acum se pregătește să-i primească pe cei de la Universitatea Craiova. Cât s-a încheiat meciul împotriva echipei lui Mățan și Mladen.
Tibi Cocora
15.12.2025 | 10:20
Învinsă acasă de Sparta Praga, scor 1-2, Universitatea Craiova se deplasează la Atena pentru întâlnirea decisivă cu AEK. Din păcate pentru olteni, grecii se află într-o formă de vis, câștigând în campionat în ultima etapă cu un neverosimil 5-0 pe terenul celor de la Panetolikos.

AEK Atena, recital ofensiv înaintea duelului cu Universitatea Craiova

AEK Atena și-a anunțat forța ofensivă chiar înaintea duelului european cu Universitatea Craiova! Grecii au făcut instrucție în campionat, 5-0 cu Panetolikos, echipa la care evoluează Alexandru Mățan și Sebastian Mladen, iar acum așteaptă confruntarea din Conference League pe „OPAP Arena” cu moralul la cote maxime.

Golurile viitoarei adversare a Universității Craiova au venit de la Pineda (26), Joao Mario (34), Ljubici (62, 66) și Chrysopoulos (77). Răzvan Marin a fost titular după super-reușita din meciul cu Samsunspor, de joia precedentă, dar a fost schimbat în minutul 68. De partea cealaltă,  Alexandru Mățan a jucat tot meciul la Panetolikos, în timp ce Mladen, accidentat, nu s-a aflat în lot.

În clasamentul din Super League, AEK se află pe locul al doilea, cu 34 de puncte, la o lungime distanță de liderul Olympiakos. Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, este a treia, cu 32 de puncte.

Cât trebuie să plătească fanii Universității Craiova pentru partida cu AEK Atena

Duelul din etapa a 6-a, ultima a grupei unice din Conference League, se va disputa joi, 18 decembrie, de la ora 22:00, iar oltenii trag speranțe că vor reuși un rezultat pozitiv care să le asigure calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală.

Conducerea clubului din Bănie așteaptă o susținere masivă din partea suporterilor la Atena, la meciul cu echipa lui Răzvan Marin, și a anunțat că a pus în vânzare bilete pentru acest joc, iar prețul acestora se ridică la suma de 105 lei.

„Bilete pentru suporterii Științei în deplasarea de la Atena. Toți leii sunt așteptați în sectoarele 46 și 48 din OPAP Arena pentru duelul din UEFA Conference League cu AEK Atena. Prețul unui tichet este de 105 RON și poate fi achiziționat online.

Biletele digitale vor fi trimise ulterior pe e-mail, după efectuarea plății, începând de marți. Tichetele vor putea fi cumpărate și de la magazinul nostru din Electroputere Mall începând de luni”, se arată pe pagina de Facebook a grupării oltene.

Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara Conference League

Înaintea partidei cu AEK Atena din ultima etapă a grupei unice a Conference League, Universitatea Craiova este pe locul 23, cu 7 puncte. O victorie sau un rezultat de egalitate ar însemna calificarea sigură în play-off-ul pentru optimile de finală.

Trupa lui Filipe Coelho poate merge mai departe chiar și în cazul unei înfrângeri în Grecia, dar are nevoie și de jocul rezultatelor. Mai exact, oltenii se califică dacă doar una dintre Lincoln, KuPS și Zrinjski face maxim un egal, iar Breidablik nu câștigă.

Zrinski are un meci ușor acasă cu ultima clasată Rapid Viena, iar Lincoln joacă în deplasare cu Legia Varșovia, echipă deja eliminată. În schimb, KuPS va avea o partidă extrem de dificilă în deplasare cu Crystal Palace, în timp ce Breidablik va evolua pe terenul lui Strasbourg, singura formație care și-a asigurat deja calificarea direct în optimi.

