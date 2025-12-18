AEK Atena – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în UEFA Conference League – etapa 6. Oltenii visează la o calificare istorică

ADVERTISEMENT

Ultima etapă din faza ligii de Conference League vine pentru Universitatea Craiova cu un meci extrem de important în deplasare cu AEK Atena. Pe site-ul FANATIK.ro poți vedea absolut toate detaliile despre meciul care poate însemna o calificare istorică în primăvara europeană pentru olteni.

AEK Atena – Universitatea Craiova, live video în etapa 6 de Conference League

AEK Atena – Universitatea Craiova se joacă joi, 18 decembrie, de la ora 22:00, pe Stadionul „OPAP Arena”. Partida poate fi urmărită live text pe FANATIK.

După cinci runde, AEK Atena și U Craiova sunt despărțite de multe locuri (4, respectiv 23), însă există o diferență de doar 3 puncte între ele (10, față de 7). Chiar dacă grecii stau mai bine în clasament, ocupând o poziție direct calificabilă în șaisprezecimi, totul se poate schimba. Formația care va câștiga acest meci va merge mai departe, însă una din ele va fi nevoită să treacă prin play-off.

Cele două s-au întâlnit în preliminariile Europa League din sezonul 2019-2020, când grecii au trecut de reprezentanta noastră cu 3-1 la general. Răzvan Marin, care joacă pentru AEK Atena, . Rămâne de văzut cine va avea ultimul cuvânt.

Clasamentul Conference League înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a coborât în clasament după . Oltenii se află în zona care duce în play-off, dar o victorie cu AEK Atena, suplimentată și de alte rezultate favorabile ale celorlalte contracandidate, îi poate propulsa chiar în primele 8. Iată clasamentul Conference League înainte de etapa 6:

Cine arbitrează AEK Atena – Universitatea Craiova și ce brigadă a fost delegată

Meciul trecut, U Craiova a avut parte la confruntarea cu Sparta Praga de o brigadă 100% belgiană. De data aceasta, oltenii vor avea la meciul contra lui AEK Atena un arbitru georgian la centru, pe georgianul Giorgi Kruashvili. Alături de el, la cele două linii, vor fi asistenții georgieni Levan Varamishvili și Giorgi Elikashvili.

Al patrulea oficial, responsabil cu deciziile de pe margine, va fi Giorgi Avazashvili. În camera VAR se vor afla germanul Sören Storks, ca arbitru video principal și Aleko Aptsiauri, în rolul de asistent.

Echipe probabile la AEK Atena – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a reușit să își recupereze doi jucători de bază. Potrivit informațiilor FANATIK, Vladimir Screciu și Oleksandr Romanchuk, care au lipsit și la victoria din deplasare cu Hermannstadt,

Ce au declarat cei doi antrenori

La conferința de presă premergătoare meciului, Filipe Coelho a avut un discurs plin de încredere. Antrenorul portughez de la Universitatea Craiova a anunțat că echipa sa va merge să câștige în infernul din Grecia.

„Mai avem un antrenament, voi mai verifica câțiva jucători, iar apoi mă voi decide cu ce jucători voi începe împotriva unei echipe foarte puternice. Noi am arătat că ne putem bate cu astfel de echipe, iar acum avem o nouă provocare.

Presiunea este aceeași indiferent de meci și vom încerca să învățăm ceva din orice rezultat am obține. Nu ne planificăm o remiză, vom merge la victorie. Vrem să fim competitivi. Dacă joci pentru a scoate un rezultat de egalitate, de cele mai multe ori pierzi”, a spus Coelho.

De partea opusă, jurnaliștii eleni de la au subliniat faptul că AEK Atena traversează o formă excelentă în această perioadă și că tot focusul va fi pe victoria cu Universitatea Craiova. Presa a scris despre Marko Nikolic „și-a gestionat perfect echipa în această serie de victorii din punct de vedere al pregătirii competitive și mentale”.

Cine transmite la TV meciul AEK Atena – Universitatea Craiova din etapa 6 de Conference League

Universitatea Craiova – Sparta Praga se vede în direct la TV pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1, începând cu ora 22:00, singurele care transmit partida pe teritoriul românesc.

Cum poți vedea live stream online Universitatea Craiova – Sparta Praga. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Meciul din Bănie poate fi urmărit și live stream, pe Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go, platforme care retransmit online conținutul posturilor tv amintite.

Pentru românii din diaspora există posibilitatea să vadă Conference League în țara de reședință. Lista canalelor tv care transmit competiția în fiecare țară este disponibilă pe site-ul UEFA,

Cote pariuri AEK Atena – Universitatea Craiova în Conference League

Pariorii pot profita de pe urma meciului dintre AEK Atena și U Craiova. Favoriții caselor de pariuri sunt, însă, grecii, cu o cotă de 1.55 la victorie. Un eventual succes al oltenilor este cotat cu 6.10.

O posibilă remiză între cele două este cotată cu 4.10, în timp ce pariorii care preferă golurile pot miza pe varianta „peste 1.5 goluri”, care are o cotă de 1.32.

Live Blog: Urmărește în timp real AEK Atena – Universitatea Craiova, meci din etapa 6 de Conference League

FANATIK îți aduce toate informațiile despre AEK Atena – Universitatea Craiova din etapa 6 de Conference League. Formații de start, meciul fază cu fază, statistici și analize, totul la un click distanță. Iar la finalul meciului, pe site-ul nostru găsești reacțiile și declarațiile antrenorilor și jucătorilor.

Programul Universității Craiova în Conference League

U Craiova este foarte aproape de o calificare în primăvara europeană. Până acum, oltenii au înregistrat următoarele rezultate în meciurile din faza ligii: