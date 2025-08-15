Aeronava electrică și solară care a atins o înălţime istorică. SolarStratos a reușit să bifeze un record mondial în aeronautică

SolarStratos a atins o înălțime istorică la lansarea din cursul zilei de marți, 12 august. Mai exact, aeronava electrică și solară, la bordul căreia se afla un echipaj uman, a ajuns la o altitudine de 9.521 de metri.

ADVERTISEMENT

SolarStratos, aeronava electrică și solară care a atins o înălțime istorică

Zborul nu a fost momentan validat de Federaţia Aeronautică Internaţională (FAI). Pe de altă parte, conform , „aeronava electrică şi solară cu echipaj uman a atins cea mai mare înălţime din istorie”.

Cât timp a durat zborul și de ce este acest eveniment unul important în aeronautică? Zborul a avut o durată de cinci ore și nouă minute. Și se pare că aceasta a reușit să ” ”, care era deținut de aeronava Solar Impulse, proiectată de Bertrand Piccard, mai exact 9.235 de metri.

ADVERTISEMENT

Aceste detalii au fost prezentate de asemenea într-un comunicat transmis și de către cei de la SolarStratos, care la rândul lor au specificat faptul că reuşita nu a fost încă validată de FAI.

Cum a reușit aeronava să atingă o înălțime record

Și totuși cum de SolarStratos, aeronava electrică și solară a atins o înălțime istorică? Cei implicați în acest proiect spun că a contat în primul rând altitudinea de presiune în acest sens.

ADVERTISEMENT

„Altitudinea de presiune corectată la altitudinea de densitate standard este cea care contează în materie de recorduri de altitudine în aeronautică”, a explicat echipa constituită în jurul pilotului Raphaël Domjan.

ADVERTISEMENT

Și pilotul experimentat a avut rolul său. Acesta a reușit să navigheze printre curenți de aer cald din cantonul Valais din sud-vestul Elveţiei. De altfel el a reușit să urce atât de sus încât a întâlnit și un avion de linie.

ADVERTISEMENT

Cum arată SolarStrato

Cum arată SolarStratos, aeronava electrică și solară care a atins o înălțime istorică? Vorbim despre un avion nu foarte mare, din fibră de carbon. Acesta are o anvergură a aripilor de 24,8 metri şi un fuselaj lung de 9,6 metri.

Cel mai interesant e faptul că aripile sale sunt acoperite cu 22 de metri pătrați Iar deși acum, aeronava s-a bucurat de un succes uriaș, asta nu înseamnă că începutul a fost unul ușor.

A existat și o campanie de zbor nereuşită în 2024. Acum însă, după recordul stabilit, pilotul în vârstă de 50 de ani, are un nou obiectiv. Acesta își dorește să atingă sau să depăşească altitudinea de 10.000 de metri.

„Împărtăşesc acest moment de bucurie cu întreaga mea echipă, care se pregăteşte pentru această performanţă de ani de zile”, a transmis Raphaël Domjan, în comunicat.

Menționăm faptul pentru recordul istoric au fost necesare zeci de zboruri de test. Și se pare că doar în această vară a fost depășit ppragul de 100 de ore de zbor.