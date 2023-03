Aeroportul Henri Coandă e în pericol să fie inundat. Ce decizie s-a luat în privința teraselor degradate ce acoperă terminalele Sosiri, Plecări și Finger

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) administrează activitatea aeroporturilor Henri Coandă și Băneasa, ultimul fiind recent renovat. Zilele trecute, compania de stat a anunțat că a încheiat anul 2022 cu un profit net de 215 milioane lei (cu 40% sub nivelul de dinainte de pandemie), iar veniturile operaționale au fost de aproape un miliard de lei. Profitul din 2022 a fost de șase ori mai mare decât cel înregistrat în 2021.

S-au plătit 425.000 lei pentru expertizarea teraselor de la Aeroportul Henri Coandă

„În primele șase luni din 2022, rezultatele financiare s-au îmbunătățit semnificativ pe fondul redresării traficului. Numărul de pasageri care au tranzitat terminalele a ajuns la 5,44 milioane, de 2,8 ori mai mare față de S1 2021 și cu 21% sub nivelul pre-Covid. Traficul în T3 2022 a atins vârful sezonier în august, cu 1,4 milioane de pasageri pe lună. Astfel, traficul cumulat din primele nouă luni ale anului 2022 a continuat tendința de recuperare, ajungând la 9,4 milioane de pasageri, cu doar 17% sub nivelurile pre-Covid, și aproape dublu față de T3 2021”, se arată , care are o participație de 20% din CNAB.

CN Aeroporturi București a parafat, pe 17 februarie 2023, conform datelor de pe platforma achizițiilor publice, e-licitatie.ro, consultate de FANATIK, un contract pentru “Servicii de proiectare faza Expertiză Tehnică și DALI pentru reabilitare hidroizolații terase clădiri din incinta Aeroportului Henri Coandă București”, în valoare de 425.000 lei, termenul fiind de 60 zile de la semnarea contractului. De-abia după efectuarea expertizei se va semna un alt contract și vor începe lucrările de refacere a hidroizolațiilor.

„Clădirile din incinta Aeroportului Internațional București au fost construite în diferite etape de dezvoltare a aeroportului, terasele fiind hidroizolate conform normativelor în vigoare în acel moment, cu materialele existente pe piață, la datele respective. Conform proiectelor, o parte din instalații și echipamente au fost montate pe aceste terase”, se arată în caietul de sarcini întocmit de specialiștii de la CNAB.

“Odată cu trecerea timpului, etanșeitatea hidroizolațiilor a fost afectată, cu toate că au fost realizate lucrările de întreținere curentă a acestora. La constatarea, în cursul activităților de urmărire curentă sau specială a unor situații care depășesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică”, se mai menționează în document.

Suprafața afectată este de 45.235 metri pătrați

Tot în caietul de sarcini se scrie că lucrările de intervenție care se vor efectua la Aeroportul Henri Coandă sunt “lucrări de refacere, determinate de producerea unor degradări importante și care au ca scop menținerea sau îmbunătățirea stării tehnice a construcțiilor”. Este o problemă majoră, pentru că este vorba despre o suprafață totală afectată de 45.235 metri pătrați, care include și Terminalele Plecări, Sosiri și Finger, acolo unde tranzitează zilnic mii de oameni.

Astfel, conform documentului consultat de FANATIK, clădirile care necesită, în primă fază, lucrări de reabilitare a hidroizolațiilor teraselor sunt: Corp C (810 metri pătrați), Corp logistic (1.375 metri pătrați), Terminal Sosiri (5.050 metri pătrați), Corp de legătură AB4 (2.755 metri pătrați), Terminal Plecări (15.650 metri pătrați), Terminal Finger (10.960 metri pătrați), Uzina electrică (2.115 metri pătrați), Centrala termică 1(1.460 metri pătrați), Centrala termică 2 (340 metri pătrați), Hala echipamente (4.720 metri pătrați).

Terminalul Finger, cel mai nou de la Aeroportul Henri Coandă, a fost inaugurat în 2011. Datorită noului terminal, capacitatea a crescut la 24 de porți de îmbarcare, de la 9, în interior fiind 1.500 locuri de așteptare pentru pasageri, de trei ori mai mult decât avea aeroportul înainte de construcția acestuia. Investiția a fost de 60 milioane euro. Acum, la 12 ani după inaugurare, terasa terminalului are nevoie de refacerea hidroizolațiilor.

Se investesc 25 milioane de euro în sistemul de securitate al aeroportului

CNAB investește și . Pe 18 februarie 2023, compania a postat un anunț de participare la o licitație ce care ca obiect „Furnizare echipamente de control de securitate, în valoare de 24.567.554 euro”, achiziția fiind împărțită în trei loturi. Primul este format din „Sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână (EDSCB, standard de performanță C3) prevăzute cu sisteme automate de returnare a tăvilor (ATRS), cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de proiectare, instalare, punere în funcțiune, instruire, întreținere și reparații în perioada de garanție și postgaranție”.

Lotul 2 este format din „Sisteme de detectare a explozibililor concepute pentru controlul de securitate al bagajelor de mână (EDSCB, standard de performanță C1) cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de instalare, punere în funcțiune, instruire, întreținere și reparații în perioada de garanție și postgaranție”. Lotul 3 este compus din „scanere de securitate (standard de performanță 2.1) care nu utilizează radiații ionizante, cu toate accesoriile aferente, prestarea serviciilor de instalare, punere în funcțiune, instruire, întreținere și reparații în perioada de garanție și postgaranție”.

Pe 26 februarie 2023, compania a postat un anunț de participare la o licitație pentru atribuirea contractului „Servicii de întreținere (inspecții de stare periodice și revizii tehnice periodice) și reparații pentru sistemul asociat supravegherii video (subsistem monitorizare TVCI, subsistem analiză video inteligentă, subsistem de recunoaștere facială, subsistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare ANPR, rețeaua de comunicații date), relocări de camera video în zone ce nu sunt monitorizate video din AIHCB”. Valoarea contractului este de 3.040.000 euro.