Aeroportul Malpensa din Milano, evacuat. Un bărbat a incendiat biroul de check-in. Video

Panică și haos pe Aeroportul Malpensa din Milano. Un bărbat agitat a distrus unul dintre birourile de check-in cu ciocanul, după care l-a incendiat.
Claudia Şoiogea
20.08.2025 | 17:38
Aeroportul Malpensa din Milano evacuat Un barbat a incendiat biroul de checkin Video
Un bărbat a distrus cu ciocanul un birou de check-in de pe Aeroportul Malpensa din Milano. Sursa foto: Associazione Aeroporti Lombardi

Aeroportul Malpensa, unul dintre cele mai aglomerate din Italia, a fost evacuat parțial în această dimineață. Un bărbat a dat foc unui birou de check-in, creând panică în rândul pasagerilor prezenți.

Un bărbat a distrus un birou de check-in al Aeroportului Malpensa din Italia

Cu puțin timp înainte de ora prânzului, pe Aeroportul Malpensa din Milano s-a instalat haosul. Potrivit filmărilor deja apărute în spațiul public, un bărbat a început să distrugă biroul de check-in, după care l-a incendiat. Totul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale personalului, dar și ale pasagerilor prezenți în Terminalul 1 al Aeroportului Malpensa.

Bărbatul a început să lovească ecranele digitale, însă la scurt timp a fost arestat. Potrivit Asociației Aeroporturilor din Lombardia, situația a fost readusă sub control înainte ca incidentul să se soldeze cu victime. Personalul aeroportului i-a anunțat pe pasageri că faptele bărbatului ar putea duce la întârzieri și chiar și anulări ale zborurilor pe Aeroportul Malpensa din Milano.

Potrivit publicației Corriere della Sera, incidentul s-a produs în jurul orei 11:00. Personalul prezent la birourile de check-in a alertat securitatea cu privire la prezența unui „bărbat agitat” în Terminalul 1 al aeroportului. Filmările din aeroport arată cum oamenii încep să fugă panicați din calea bărbatului.

Incidentul nu a perturbat traficul aerian

În imagini se poate vedea cum un bărbat lovește cu un ciocan în perete, în ecrane, apoi într-un panou publicitar din apropierea biroului de check-in. La un moment dat, o persoană se apropie de făptaș, strigă: „La pământ!”. După aceea, îl lovește cu un extinctor pentru a preveni ca situația să escaladeze.

Ulterior, mai multe persoane l-au înconjurat pe suspect, l-au imobilizat la sol și au cerut intervenția poliției. Înainte ca oamenii legii să ajungă la fața locului, unul dintre martorii care a privit întreaga scenă a aruncat ciocanul, astfel încât bărbatul furios să nu mai ajungă la el.

Momentan, nu se știe ce anume l-a nemulțumit atât de tare pe bărbat încât l-a determinat să recurgă la un asemenea gest. În urma incidentului, mai mulți pasageri au fost nevoiți să evacueze Terminalul 1 al Aeroportului Malpensa. Aceștia au părăsit incinta aeroportului, formând cozi uriașe în exterior.

„Pompierii aeroportului au reușit să stingă rapid incendiul. Din cauza fumului gros, zona a trebuit evacuată din motive de siguranță. Din fericire, nu au existat perturbări semnificative ale traficului aerian”. a declarat un purtător de cuvânt de-ai aeroportului pentru Corriere della Sera.

Claudia Şoiogea
