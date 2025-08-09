Aeroportul unic din Europa unde aterizezi în trei țări. Se află în apropierea mai multor orașe și obiective turistice spectaculoase

Aeroportul unic din Europa unde aterizezi în trei țări are un nume mai lung, însă vine cu o mulțime de avantaje. Mai mult de atât, este singurul aeroport de pe glob unde poți să aterizezi în trei țări simultan.

EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg, aeroportul unic din Europa unde aterizezi în trei țări

EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg este considerat de cei mai mulți specialiști ca fiind o construcție ”minune”. Odată ajuns în acest aeroport,

Iar avantajul este că aeroportul este amplasat strategic. Astfel, nu doar că ajungi în trei țări diferite, dar te poți bucura de o mulțime de obiective turistice care nu sunt nici foarte departe.

Unde este amplasat EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

. Mai mult de atât, acesta deservește trei orașe mari, din toate cele trei țări.

Este vorba despre orașul Mulhouse din Franța, Freiburg din Germania și Basel din Elveția. Practic aeroportul se află pe teritoriu francez, dar este administrat atât de Franța, cât și de Elveția.

De asemenea, aeroportul are un consiliu de administrație care include membri din Germania. Acesta este de asemenea compus din două secțiuni. Este vorba despre cea elvețiană și franceză, iar fiecare cu propriul punct vamal.

Cum pot ajunge pasagerii în trei țări diferite

Configurația le permite pasagerilor să se deplaseze între cele două state fără a trece prin controalele de frontieră franceze. Mai mult de atât, pasagerii vor întâlni atât poliția elvețiană, cât și cea franceză la aeroport, fiecare fiind responsabilă de controalele de securitate și vamale ale țării respective.

Aeroportul unic din Europa unde aterizezi în trei țări este situat în comuna Saint-Louis din Alsacia, care face parte din Eurodistrictul Trinational Basel, o platformă transfrontalieră formată dintr-o asociație de orașe și municipalități din Franța, Germania și Elveția.

Ce orașe poți vizita dacă ai aterizat pe EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

Pasagerii care ajung pe acest aeroport pot vizita o mulțime de locuri, fără să piardă mult timp. Mai exact, aceștia pot călători cu ușurință către orașele din apropiere de aeroport, cel mai apropiat fiind Basel, la doar 8 km distanță.

Mulhouse, în Franța, se află la 25 km sud, iar Freiburg, în Germania, la 70 km nord. Totodată, există și o mulțime de opțiuni de transport disponibile. Există autobuze care leagă aeroportul de Basel, Mulhouse și orașele din apropiere.

Ce obiective turistice există în zonă

Sunt și persoane care preferă să închirieze mașini pentru a se deplasa mai ușor. Indiferent de alegerea făcută însă, un lucru este cert. Cine aterizează pe EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg nu are cum să se plictisească.

Zona este înconjurată de o mulțime de obiective turistice, de la pitorescul Pădurea Neagră din Germania până la orașele fermecătoare din Alsacia, o regiune cunoscută pentru rutele sale viticole și casele cu structură din lemn.

Colmar, de exemplu, se află la 56 km de aeroport. Adesea numit „capitala vinului din Alsacia”, orașul este cunoscut pentru arhitectura sa medievală, canalele pitorești și casele colorate din lemn, arată .

Totodată, la nu mare depărtare se află și centrul vechi din Basel, cu catedrala și fântâna Tinguely, dar și monumentul Dreiländereck. Iar pentru pasionații de mașini, în Mulhouse, poate fi vizitat celebrul Muzeu al Automobilului.