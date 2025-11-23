Afacerea aparent profitabilă care i-a adus pierderi importante lui Cristi Chivu. Pe ce s-au dus banii fostului fotbalist

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu este unul dintre foștii mari fotbaliști români care se pot lăuda că au avut o carieră de succes din aproape toate punctele de vedere. A bifat cluburi de prim-plan, a câștigat trofee uriașe și a înregistrat succese și la națională. Pe de altă parte, pe plan financiar, actualul antrenor de la Inter Milano a mai și ”scârțâit”. Afacerea aparent profitabilă care nu i-a priit deloc lui Chivu.

Câți bani a câștigat Cristi Chivu din fotbal

Ajuns la 45 de ani, Cristi Chivu este unul dintre puținii fotbaliști români care au reușit să se impună și să evolueze constant la echipe de top din Europa. Fostul fundaș a stat cel mai mult la Ajax (1999-2003), AS Roma (2003-2007) și la Inter Milano (2007-2014).

ADVERTISEMENT

Fără îndoială, perioada din Italia este ”port-drapelul” carierei lui Chivu. Adus în vara anului 2007 de Inter de la Roma, pentru 16 milioane de euro, Chivu s-a acomodat rapid pe San Siro. A devenit un fotbalist important pentru ”Rossoneri”.

Pe lângă succesele sportive uriașe la Milano – Seria A, Cupa Italiei sau UEFA Champions League – . Astfel, în cele 7 sezoane petrecute la formația italiană, românul a încasat nu mai puțin de 28 de milioane de euro doar din salariu.

ADVERTISEMENT

Afacerea în care investesc aproape toți marii sportivi, dar care i-a adus pierderi uriașe lui Cristi Chivu

Ca toată ”lumea bună” din fotbal și sport în general, și Cristi Chivu a încercat, încă de când era fotbalist activ, să obțină venituri și din alte sfere de activitate. Fostul fundaș a încercat mai multe business-uri. El a investit în cluburi, turism, imobiliare, transporturi de marfă. Se pare că niciuna nu i-a adus succesul scontat.

ADVERTISEMENT

În urmă cu aproape două decenii, Chivu a încercat în zona vânzărilor. I-a oferit atunci mamei sale, Mariana, un magazin de haine într-un mall din Timișoara. Afacerea a rezistat pe piață doar 2 ani. Firma a dat apoi faliment. ”Cred ca singurul motiv pentru care nu avem clienţi era că Timişoara e aproape de graniţă şi lumea de aici merge la Viena şi Budapesta pentru cumpărături”, a fost explicația Marianei Chivu, la acea vreme, conform .

Eșecul major al carierei de afacerist al lui Cristi Chivu a venit într-o zonă unde majoritatea celor din sport înregistrează profit. Se întâmpla în 2009, perioada marii crize financiare globale. Atunci, alături de impresarul său de la acea vreme, Pietro Chiodi, Chivu a cumpărat terenuri, case şi locuințe. Spre ghinionul lor, piața imobiliară a căzut în acea perioadă, din cauza crizei cu care s-a confruntat planeta. Afacerea românului și a partenerului său nu a cunoscut succesul așteptat, ba dimpotrivă, scrie sursa citată.

ADVERTISEMENT

Ce salariu are Cristi Chivu ca antrenor la Inter Milano

Născut pe 26 octombrie 1980, la Reșița, Cristi Chivu s-a remarcat ca unii dintre cei mai de succes jucători dați de România după Revoluție. Și-a trecut în CV formații precum FCM Reșita, Universitatea Craiova, Ajax, AS Roma și Inter Milano. A fost și aproape de a îmbrăca tricoul Barcelonei. Destinul l-a dus la Milano, lucru care i-a priit din toate punctele de vedere.

Același destin a făcut ca Cristian Chivu, la 4 ani după retragere, în 2018, să revină în Italia. Tot la Inter Milano, acesta a fost numit antrenor al unei grupe de copii Under 14 ani din academia clubului. A ars natural etapele și, ulterior, a trecut la grupe de copii sub 17 și sub 18 ani.

În 2019, Chivu a început cursurile de antrenor la Centro Tecnico Federale di Coverciano din Italia, pentru a obține licența UEFA Pro. Un eveniment important în cariera lui are loc în iulie 2021. Atunci, a fost numit antrenor la Inter Milan Primavera cu care a devenit campion al Italiei în 2022.

În februarie 2025, Chivu a fost numit antrenor principal al echipei Parma. Era prima echipă de Seria A din CV-ul românului. Acesta a reușit să salveze de la retrogradare trupa lui Man și Mihăilă, pe atunci jucători aici, apoi a făcut saltul carierei.

Din vara lui 2025, Chivu este antrenorul lui Inter Milano. Parcursul până în acest moment, intern și extern, este bun spre foarte bun. În campionat, Inter are 24 de puncte în Serie A, după 11 meciuri jucate, fiind la egalitate pe locul 1 cu AS Roma. În UEFA Champions League, trupa românului este ”perfectă”. Finalista din sezonul trecut al Ligii are maximum de puncte după primele patru runde disputate, fiind la egalitate în fruntea grupei cu Bayern și Arsenal.

Pentru jobul său de la Milano, . Gazzetta dello Sport a anunțat, încă din iunie, că românul în vârstă de 45 de ani este recompensat cu 2,5 milioane de euro pe sezon. La Parma, acesta avea undeva la 700.000 de euro anual.