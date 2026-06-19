Afacerea aparent profitabilă în care și-a pierdut banii fotbalistul care a luat titlul cu FCSB: ”E cam grav”

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Majoritatea fotbaliștilor de la echipele de prim-plan mai au și alte venituri pe lângă cele din sport. Este și cazul unui jucător care are în palmares mai multe trofee interne alături de FCSB. Afacerea aparent profitabilă pentru mulți în care acesta a băgat o bună parte din banii pe care i-a câștigat din fotbal. Din păcate pentru el, mișcarea făcută nu a fost deloc inspirată.

Adi Popa dezvăluie afacerea aparent profitabilă în care și-a pierdut banii

La ora actuală, cele mai multe vedete din sport, iar aici includem mulți ”actori” din lumea fotbalului, investesc cu succes în sectorul imobiliar. Afacerea este una extrem de profitabilă, cu venituri uriașe an de an. Există și unii sportivi pentru care acest domeniu nu a fost echivalent cu succesul. Includem aici un cunoscut fotbalist care a trecut și pe la FCSB, club alături de care a avut succese remarcabile pe plan intern, dar și internațional.

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Invitat în cadrul unui podcast, Adi Popa, 37 de ani, a dezvăluit că, la fel ca unii dintre foștii săi colegi de la FCSB, și-a încercat și el norocul în zona imobiliară. Decizia luată de cel alintat de fani ”Motoreta” nu a fost deloc printre cele mai inspirate. În final, acesta a ajuns să piardă sume importante de bani.

”Popică” nu a dezvăluit exact cât a pierdut, dar s-a arătat vizibil dezamăgit de investiție. A spus doar că a luat ”țepe” importante și nivelul de pierderi este ”cam grav”. Din cauza acestor eșecuri financiare, la domeniul imobiliar. ”Am încercat cu afacerile imobiliare, dar nu e de mine”, dezvăluie actualul jucător de la Steaua București.

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”(n.r. Ai luat niște țepe?) Putem zice și așa. Pe lângă birocrație, au fost mai multe motive… (n.r. poți să ne spui cât ai pierdut?) Nu se poate. E cam grav. Nu am făcut nimic în privința asta. Mi-am văzut de treabă și am vândut pe pierdere terenul. Nu eram singur în afacere. Eram cu Claudiu și cu încă un prieten. S-au pierdut bani, asta e păcat! (n.r. ați luat un teren cu probleme. Cu litigii?) Nu au fost litigii. Vicii ascunse. Actele erau în regulă, pe hârtie. În realitate, sub teren exista o țeavă de apă, o magistrală, chestii de genul… Sunt multe, dar ne oprim aici”, a mărturisit ”Popică”, la .

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Câți bani câștigă din afaceri imobiliare un fost coleg al lui Adi Popa de la FCSB

Dacă Adi Popa a dat ”chix” în zona imobiliară, un fost coleg al acestuia de la FCSB se descurcă excelent. , 31 de ani. Unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din fotbalul intern, cu un salariu lunar de zeci de mii de euro pe lună, vedeta trupei lui Gigi Becali adună anual sume colosale.

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”Tănase a luat 1 milion anul trecut. I-a luat omul din calificări, a câștigat banii pe munca lui. Lui Tănase îi dau 30.000 pe lună și el din bonusuri poate ajunge la 1 milion. (n.r. – dacă pleacă Tănase) Eee, mai se alinta el, că am ofertă de acolo, că am ofertă de acolo, vrăjeală, că poate…” spunea Gigi Becali, la FANATIK, în octombrie 2025.

Și mai recent, în 2026, Mitică Dragomir dezvăluia, tot la FANATIK, faptul că Tănase dă lovitură după lovitură și în zona imobiliară. Ar câștiga an de an sume astronomice. „În decursul vieții trebuie să câștigi pentru că fotbaliștii, în general, suferă după ce se lasă de fotbal. Asta pentru că nu învață nici carte și nu sunt nici la un nivel extraordinar ca fotbaliști. Atunci, ori ai un business cum are (Florin) Tănase de la FCSB, care să câștige în jur de 10 milioane de euro pe an…

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(n.r. Cum să câștige 10 milioane de euro pe an, din imobiliare?) Dacă e singur, cred că atâta câștigă, dar cred că e cu impresarul ăsta. Cu… Mai puțin de 10 milioane nu cred că încasează. (n.r. ești mai tare decât Tănase?) El a făcut acum patru blocuri, eu am făcut numai două”, a spus Dragomir.