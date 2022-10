Afacerea banală care-i aduce unui tânăr din Vâlcea mii de euro la 2-3 luni. Întors din străinătate, Alex a dat acum lovitura

Un român din Vâlcea a reușit să facă o mică avere cu o afacere în domeniul imobiliar. Ceea ce face poate părea banal, dar în spatele lucrărilor realizate de Alex este o muncă destul de migăloasă.

Afacerea cu care un tânăr din Vâlcea a dat lovitura

Alex este un tânăr în vârstă de 35 de ani din Vâlcea care a adus la noi în țară o afacere populară printre străini.

Mai precis, acesta se ocupă de , care altfel ar fi putut ajunge ruine sau mai rău, demolate pentru lemnele de foc.

Alex a lucrat vreme de 12 ani în Spania în domeniul construcțiilor și a reușit să deschidă o afacere de succes care îi aduce mii de euro la câteva luni.

Tânărul din Vâlcea a reușit să îmbine munca practică învățată în Spania cu pasiunea pentru arhitectură și a ajuns să redea strălucirea unor case ce păreau că nu au altă șansă decât să fie demolate.

Munca este destul de migăloasă, dar și răsplata este pe măsură, pentru că afaceristul român cere în jur de 8000 de euro pentru restaurarea unei singure case și nu duce lipsă de clienți.

Cum începe fiecare proiect

Totul începe prin a desface fiecare piesă a casei și apoi locuința este refăcută ca un puzzle și inclusiv elementele ei sunt numerotate pentru ca restauratorii să aibă munca mai ușoară.

Desigur, din Vâlcea a spus că păstrează aproape toate elemente caselor vechi de la cărămidă, la piatră, lemn, uși și cuie.

„Am păstrat cărămida, am păstrat piatra, lemnul, ușile. Foarte multe le-am salvat de la foc. Am găsit-o la cinci km distanță. Am demontat-o și am remontat-o aici.

Are undeva la 200 și ceva de ani. I-am făcut altă temelie, altă scară. Așteptăm să se usuce uleiul și cu pământ, și cu paie, o să o aducem la starea inițială”, a spus acesta, conform .

Alex a restaurat inclusiv un grad, pe care l-a transformat în casă de vacanță.

„Era un grajd unde stăteau văcuțele și proprietarul a ales sa-l transforme într-o căsuța de vacanță”, a mai spus el.