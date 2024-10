Afacerea care dă roade în România. Conceptul de „comfort food”, tot mai căutat

Conceptul de „comfort food” a ajuns în România și se pare că are un mare succes. În prezent, mulți români tind să caute mâncare preparată „ca la mama acasă”, așa cum era în vremea copilăriei.

Preparatele cu specific românesc, tot mai căutate

Proprietarii de optează tot mai des pentru preparate românești, care au gustul copilăriei. Locațiile cu un concept de „comfort food” sunt cele în care puteți găsi ciorbe, macaroane cu brânză, plăcinte sau griș cu lapte.

„Misiunea noastră principală este să o aducem în actualitate şi să o punem în acord cu lucrurile pe care le trăim noi acum. Noi avem aceleaşi mâncăruri pe care le găsim în restaurantele tradiţionale româneşti, putem să avem o mămăligă cu ciuperci, am mai adăugat nişte brânzeturi foarte delicate în mămăligă, am făcut-o foarte cemoasă, am amestecat vreo 5-6 tipuri de ciuperci, cu texturi diferite. Gătirea este extrem de scurtă, aromele sunt foarte simple”, spune Marius Tudosiei, proprietar restaurant, potrivit .

Într-o lume invadată de mâncăruri de tip fast-food, românii sunt în căutare de preparate care să le aducă aminte de copilărie, cu ingrediente naturale. „O mâncare neprocesată, gătită, care îmi aduce aminte şi de copilărie şi îmi inspiră încredere în ceea ce priveşte efectul asupra sănătăţii”, spune un client.

„Locuiesc mai departe de casă, îmi oferă o doză de linişte şi cred că e ce am nevoie, îmi dă o armonie interioară!”, mărturistește alt client, conform sursei citate.

Chiar și cei mai cunoscuți chefi au optat pentru meniuri cu , mai exact mâncăruri ce le aduc aminte de anii în care mamele și bunicile le găteau. Juratul de la Chefi la Cuțite, Orlando Zaharia, a adoptat acest concept.

„Este o mâncare care îţi dă o stare de bine şi comfort food este o mâncare pe care o ştii. Mâncarea care este sinceră şi gustoasă este singura mâncare pe care o iubim cu toţii.

De pe 17 noiembrie începe Chefi la Cuţite. Sunt foarte mulţi care vin cu ceva gătit de bunica, uite asta-mi gătea mie mama!, pentru că are o poveste în spate”, povesteşte chef Orlando Zaharia.

Mâncarea copilăriei sporește sentimentul de siguranță. Mai mult, îți aduce aminte de momentele în care toată familia se așeza la masă și savura preparatele făcute în casă, naturale. În această notă sunt amenajate și resaurantele, pentru a-ți aduce aminte de vremurile vechi.