Afacerea care i-a adus pierderi uriașe lui Ilie Dumitrescu. Ce investiție regretă fostul mare internațional

Ilie Dumitrescu recunoaște că a investit în afaceri profitabile, dar totodată a făcut și anumite greșeli odată cu trecerea timpului. Unele au adus pierderi uriașe.
Valentina Vladoi
17.01.2026 | 16:30
Ilie Dumitrescu, despre afacerile în care a investit. Sursă foto: captură Digi Sport
Ilie Dumitrescu a reușit să adune o adevărată avere din fotbal. A știut însă și în ce să investească o mare parte din bani. Chiar și așa, el recunoaște că la un moment dat a făcut și o investiție greșită.

Afacerea pe care Ilie Dumitrescu o regretă

Într-un interviu acordat recent, fostul mare internațional a vorbit despre afacerile sale, dar și despre banii pe care i-a câștigat de-a lungul timpului. Au fost însă și decizii mai neinspirate pe care le-a luat.

Ilie Dumitrescu povestește că la un moment dat, a investit într-un proiect imobiliar. La momentul în care a luat decizia lucrurile păreau cât se poate de sigure și profitabile, dar ulterior a venit criza.

A pierdut foarte mulți bani, însă din fericire a reușit să se redreseze. Astfel, fostul mare fotbalist recunoaște că a avut noroc cu alte afaceri care l-au ajutat enorm să se poată ridica după pierderile suferite.

„Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune. Chiar dacă unele au mers și mai puțin bine. Una peste alta e OK, mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt foarte bine. Unde am pierdut bani? Am investit într-un proiect imobiliar și când a venit criza am pierdut. Asta a fost. Dar am avut noroc în altele!”, a povestit Ilie Dumitrescu, conform as.ro.

Afacerea care l-a ajutat să dea lovitura pe fostul internațional

După cum a dezvăluit chiar el anterior, sunt și afaceri care au mers bine. Ilie Dumitrescu recunoaște că a avut o idee genială în momentul în care a decis să închidă restaurantul pe care îl avea.

În locul lui a fost făcut un salon luxos pentru evenimente. Acesta și-a dorit un loc ultramodern, care să ofere toate condițiile necesare, inclusiv eleganță, rafinament și lux.

A durat într-adevăr ceva timp până când proiectul a fost finalizat. Fostul internațional spune că s-a inspirat din ”rafinamentul metropolei londoneze” și fix asta a reușit să aducă și la București.

Ilie Dumitrescu, extrem de încântat de salonul luxos din București

Ilie Dumitrescu dezvăluie că și conceptul este unul diferit, fără bufet suedez. Totodată, în cadrul salonului luxos pe care l-a deschis sunt organizate evenimente care pot să găzduiască în jur de 200 de persoane.

Practic în această locație exclusivistă pot fi organizate, nunți, botezuri, dar și alte evenimente private. Iar fostul internațional este extrem de încântat de întreg proiectul dezvoltat.

„Am închis restaurantul pe care-l aveam și am făcut un salon luxos. Am trecut de la ritualul cu față de masă la cristal și marmură! Nu m-am îmbogățit peste noapte, dar am făcut un efort financiar pentru a deschide un salon de evenimente ultramodern.

Am încercat să aduc aerul, eleganța și rafinamentul metropolei londoneze la București. Și l-am adus la kilometrul zero al Capitalei! Este un concept diferit, fără bufet suedez. Organizăm evenimente într-un cadru inedit.

O locație exclusivistă, după felul în care am aranjat-o. Intră cam 200 de persoane, se vor face nunți, botezuri și luăm în calcul și alte evenimente private!”, a mai spus fostul internațional, conform sursei menționate anterior.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
