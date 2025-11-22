Afacerea care l-a adus mereu pe linia de plutire pe milionarul român cu 9 copii: ”Anii te fac să gândești altfel”

ADVERTISEMENT

Invitat într-o emisiune de pe YouTube, bărbatul care are 9 copii a spus ce a făcut pentru a nu ajunge la sapă de lemn. Iată care este, de fapt, afacerea deschisă în urmă cu ani buni și care l-a adus mereu pe linia de plutire.

Cu ce afacere s-a menținut pe linia de plutire afaceristul cu 9 copii

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei și se ocupă de toți în egală măsură. E atent la nevoile acestora și le dă lunar câte o sumă de bani pentru studii. De asemenea, cotizează pentru nevoile personale ale acestora. Pentru a-i ajuta a dezvoltat business-uri importante.

La un moment dat a dezvăluit cu ce business a scăpat întotdeauna de la faliment. Celebrul om de afaceri, care în prezent este , nu a ascuns faptul că face bani dintr-o idee mai veche.

A subliniat că a supraviețuit de fiecare dată datorită afacerii cu butelii. A început să se concentreze pe vânzarea acestora înainte de Revoluție și a continuat să facă acest lucru și în prezent. Petrolul și gazele nu lipsesc din portofoliul său.

Turismul și agricultura se numără, de asemenea, printre proiectele de amploare ale lui Cristi Borcea. Fostul acționar de la Dinamo a făcut o mică avere de pe urma acestora. A strâns bani mulți inclusiv când a stat în spatele gratiilor.

”Am vândut celei mai mari firme din lume”

„Au fost două momente în viața mea când am rămas fără bani. Prima oară la Caritas, în 1992 sau 1993, când am băgat multe sute de mii de dolari, iar atunci am vândut ce mai aveam de valoare și am luat-o de la început cu buteliile.

Al doilea moment a fost când am adus țigări, iar atunci am pierdut 500.000 de dolari, că atunci se aduceau multe țigări de contrabandă și eu am lucrat legal. Eu îl luam cu 270 de lei, pachetul era în piață cam 100 de lei.

Și atunci în mare parte m-am curățat, dar tot buteliile m-au scos. Am vândut celei mai mari firme din lume, HPB, de butelii, și în doi ani au dat faliment. Dacă nu cunoști și nu ești aici și nu știi despre ce e vorba…

Experiența, anii te fac să gândești altfel”, a explicat Cristi Borcea, în podcastul „Tare de Tot”, moderat de Viorel Grigoroiu, conform . Fostul acționar de la Dinamo este asociat cu Gigi Nețoiu într-o afacere, în localitatea Cetate din județul Dolj.

În altă ordine de idei, afaceristul este renumit pentru faptul că a ajuns de mai multe ori pe masa de operație. A trecut pragul medicului estetician, având la activ pe care nu le ascunde deloc.