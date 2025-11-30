Sport

Afacerea care l-a distrus pe Ciprian Marica. A pierdut 2 milioane de euro după ce a ținut cont de sfaturile prietenilor

Ciprian Marica recunoaște că a făcut o investiție greșită care i-a adus pierderi uriașe. S-a luat după prieteni și a investit o adevărată avere într-o afacere.
Valentina Vladoi
30.11.2025 | 13:00
Afacerea care la distrus pe Ciprian Marica A pierdut 2 milioane de euro dupa ce a tinut cont de sfaturile prietenilor
Ce afacere l-a ruinat pe Ciprian Marica. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
Ciprian Marica nu a făcut mereu investiții bune. Iar asta o spune chiar el. Fostul atacant al naţionalei României a recunoscut că a pierdut 2 milioane de dolari după ce s-a bazat pe sfaturile venite din partea prietenilor.

Ce afacere l-a ruinat pe Ciprian Marica

Ciprian Marica are o avere estimată la aproape 10 milioane de euro. Iar dacă ar fi să ne raportăm la pierderea de 2 milioane de euro despre care a vorbit acesta, suma este una cu adevărat uriașă.

Ce s-a întâmplat, de fapt? Fostul atacant povestește că a făcut investiții neinspirate bazându-se pe sfaturi venite de la prieteni. Și iată că în final a regretat totul. A fost vorba despre niște criptomonede, dar și fonduri de investiții.

“Am pierdut cam două milioane de euro. Nu au fost numai afaceri cu prietenii, au fost și sfaturi: «Hai să cumpărăm acolo, să facem acolo!». Au fost investiții prost făcute. E bine – și asta o spun pentru toată lumea – să faci ceea ce știi. Nu poți să știi totul. Am cumpărat și cryptomonede, dar nu acolo am pierdut. Au fost niște fonduri de investiții în care am investit și n-a fost să fie”, a explicat Ciprian Marica.

Ce alte investiții a mai făcut fostul atacant

Nu toate investițiile sale au fost însă unele greșite. Amintim de și de faptul că Ciprian Marica a investit 700.000 de euro în Padel One, prima academie de padel din România. Acest sport a tot prins contur în ultimii ani.

Practic padelul combină elemente de tenis şi squash. Un avantaj îl reprezintă însă faptul că sportul este accesibil pentru jucătorii de toate vârstele şi abilităţile. Și chiar fostul sportiv povestea că își dorește ca padelul să devină din ce în ce mai popular.

„Scopul nostru este să facem padelul un sport mai popular în România şi, de ce nu, să formăm jucători de elită care să reprezinte ţara pe plan internaţional, chiar dacă poate suna ca un vis foarte îndrăzneţ. Pregătim această lansare de foarte multă vreme, a fost în proiectul nostru încă de la început, de aceea aveam terenurile deja pregătite, însă ne-am dedicat mult timp şi pentru găsirea unor antrenori profesionişti.

Aşa cum am făcut şi până acum. Vom organiza evenimente şi turnee, de asemenea, pentru a încuraja competiţia şi spiritul sportiv în rândul comunităţii locale”, spunea Ciprian Marica în momentul în care a fondat Academia.

De unde a câștigat Ciprian Marica cei mai mulți bani

Printre altele, Ciprian Marica a făcut și investiții în domeniul imobiliar. Acesta administrează un complex de apartamente din Mamaia Nord. Totodată, el are în plan și un proiect rezistențial în București.

Totuși, nu aceste afaceri i-au adus neapărat banii pe care îi are acum. Mare parte din averea sa vine din Germania. Acolo, el s-a bucurat de contracte substanțiale.

Spre exemplu, doar când activa la Stuttgart, acesta avea un salariu anual de 2 milioane de euro. Iar în vârful carierei sale ar fi ajuns la suma anuală de 2,5 milioane de euro.

