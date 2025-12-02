Sport

Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”

Ce business l-a adus pe Marian Aliuță în punctul în care a rămas fără 5 milioane de euro. Fostul jucător de fotbal a dat cărțile pe față, la 47 de ani.
Alexa Serdan
02.12.2025 | 20:10
Afacerea care la facut pe Marian Aliuta sa piarda 5 milioane de euro Dumnezeu mia dat un drum nou
Cum a pierdut Marian Aliuță 5 milioane de euro. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

A fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști din generația sa, însă Marian Aliuță nu și-a atins potențialul maxim. Iată care este afacerea care l-a făcut să piardă 5 milioane de euro. Sportivul a ajuns la sapă de lemn din cauza deciziilor greșite.

Cum a pierdut Marian Aliuță 5 milioane de euro

Marian Aliuță s-a îmbogățit datorită pasiunii sale, imediat ce a semnat cu Șahtior Donețk. A ajuns la clubul patronat de Rinat Ahmetov în anul 2000, unde a fost plătit regește. A adunat o avere din fotbal pe care, însă, avea să o risipească aiurea.

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist nu s-a uitat deloc la bani când și-a cumpărat cele mai noi ceasuri și mașini. Din păcate, a avut o perioadă grea în care a pierdut sume importante. Un business l-a făcut să rămână fără 5 milioane de euro.

Invitat în cadrul unui podcast, acesta a povestit că este vorba de domeniul construcțiilor. Fostul jucător de fotbal a dezvăluit că nu a știut să gestioneze partea financiară și acest lucru l-a dus pe un drum complicat.

ADVERTISEMENT
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete...
Digi24.ro
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă

„Am dat de datorii de care marea majoritate știu, cu construcțiile, cu ce-am făcut eu. Eram ok, s-au dus banii, dar Dumnezeu m-a restaurat din nou și mi-a dat un drum nou prin el”, a spus Marian Aliuță, conform iAMsport.ro.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost...
Digisport.ro
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!

Marian Aliuță: ”Disperare, nu știi pe unde să o iei”

„Îi mulțumesc pentru că am crezut mereu nebunește că, prin credință, Dumnezeu mă poate întoarce și mă poate mai sus decât am fost. Cheltuieli inutile, noi nu avem educație financiară.

Nu avem ideea de a-i administra, pentru că mediul din care am venit cu toții, părinții oameni simpli… nu am avut chestia asta. Am fost pe minus cu 5 milioane de euro acum șapte ani. Disperare, nu știi pe unde să o iei.

ADVERTISEMENT

Dacă alegi calea bună, e una singură: Isus Hristos. Eu eram religios și n-am mai găsit calea. A trebuit să merg la Biserică. I-am promis în acel moment că voi face tot ce vrea el”, a completat Marian Aliuță, mai arată sursa menționată.

Ajuns la vârsta de 47 de ani, fostul fotbalist a decis să urmeze un alt drum. A luat calea credinței și s-a botezat din nou, primind sprijin din partea persoanelor apropiate. Soția și familia i-au fost alături în toate aceste momente.

Privind în urmă, sportivul își amintește că cel mai greu a fost când a trebuit să le dea vestea copiilor că situația financiară nu mai este aceeași. Nici nu a avut curaj să le mărturisească acest aspect, punând-o pe partenera sa de viață să le dea vestea.

“Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, documentarul despre viața lui Adrian Mutu. Giovanni...
Fanatik
“Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, documentarul despre viața lui Adrian Mutu. Giovanni Becali, dezvăluiri de senzație despre „Briliant”: „A sărit să-l bată pe Maldini”. Video
Țara unde se găsește cel mai ”înfricoșător” stadion din lume. Arată ca o...
Fanatik
Țara unde se găsește cel mai ”înfricoșător” stadion din lume. Arată ca o ruină, dar încă este folosit
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt înainte de UTA – FCSB. Care este...
Fanatik
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt înainte de UTA – FCSB. Care este primul 11 rămas la București și ce prim 11 poate juca la Arad. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
iamsport.ro
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!