Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”

ADVERTISEMENT

A fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști din generația sa, însă Marian Aliuță nu și-a atins potențialul maxim. Iată care este afacerea care l-a făcut să piardă 5 milioane de euro. Sportivul a ajuns la sapă de lemn din cauza deciziilor greșite.

Cum a pierdut Marian Aliuță 5 milioane de euro

Marian Aliuță s-a îmbogățit datorită pasiunii sale, imediat ce a semnat cu Șahtior Donețk. A ajuns la clubul patronat de Rinat Ahmetov în anul 2000, unde a fost plătit regește. pe care, însă, avea să o risipească aiurea.

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist nu s-a uitat deloc la bani când și-a cumpărat cele mai noi ceasuri și mașini. Din păcate, a avut o perioadă grea în care a pierdut sume importante. Un business l-a făcut să rămână fără 5 milioane de euro.

Invitat în cadrul unui podcast, acesta a povestit că este vorba de domeniul construcțiilor. Fostul jucător de fotbal a dezvăluit că nu a știut să gestioneze partea financiară și acest lucru l-a dus pe un drum complicat.

ADVERTISEMENT

„Am dat de datorii de care marea majoritate știu, cu construcțiile, cu ce-am făcut eu. Eram ok, s-au dus banii, dar Dumnezeu m-a restaurat din nou și mi-a dat un drum nou prin el”, a spus Marian Aliuță, conform .

ADVERTISEMENT

Marian Aliuță: ”Disperare, nu știi pe unde să o iei”

„Îi mulțumesc pentru că am crezut mereu nebunește că, prin credință, Dumnezeu mă poate întoarce și mă poate mai sus decât am fost. Cheltuieli inutile, noi nu avem educație financiară.

Nu avem ideea de a-i administra, pentru că mediul din care am venit cu toții, părinții oameni simpli… nu am avut chestia asta. Am fost pe minus cu 5 milioane de euro acum șapte ani. Disperare, nu știi pe unde să o iei.

ADVERTISEMENT

Dacă alegi calea bună, e una singură: Isus Hristos. Eu eram religios și n-am mai găsit calea. A trebuit să merg la Biserică. I-am promis în acel moment că voi face tot ce vrea el”, a completat Marian Aliuță, mai arată sursa menționată.

Ajuns la vârsta de 47 de ani, fostul fotbalist a decis să urmeze un alt drum. A luat calea credinței și primind sprijin din partea persoanelor apropiate. Soția și familia i-au fost alături în toate aceste momente.

Privind în urmă, sportivul își amintește că cel mai greu a fost când a trebuit să le dea vestea copiilor că situația financiară nu mai este aceeași. Nici nu a avut curaj să le mărturisească acest aspect, punând-o pe partenera sa de viață să le dea vestea.