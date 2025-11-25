Afacerea care l-a îmbogățit pe Mihai Rotaru. Din ce face bani, de fapt, patronul Universității Craiova

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru a ajuns în centrul atenției după ce a devenit finanțator la Universitatea Craiova. Și totuși din ce face bani acesta și cum reușească să țină clubul în picioare, de fapt?

Cu ce se ocupă Mihai Rotaru

Conform informațiilor existente în presă, Mihai Rotaru ar avea o avere estimată undeva pe la 300 de milioane de euro. Acesta a investit milioane de euro din start atunci când a devenit acționar majoritar la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

De unde vin însă toți acești bani? Omul de afaceri a dezvoltat mai multe afaceri de-a lungul anilor. El recunoaște însă că cea mai mare parte din averea sa vine dintr-un domeniu simplu, mai exact agricultura.

Evident, acesta mai are și alte business-uri conexe. A dezvoltat un portofoliu de imobiliare, însă cel mai mult investește în agricultură, axându-se pe județele Olt și Dolj.

ADVERTISEMENT

De unde vin banii patronului Universității Craiova

Mihai Rotaru povestește că are 30 de utilaje și lucrează mii de hectare pe care le are în proprietate. O parte din banii săi vin de asemenea și din energie, nu doar din agricultură, dar și din bursă.

ADVERTISEMENT

Totodată, el a ținut să recunoască faptul că în trecut se număra printre cei mai importanți investitori în Bursa de Valori București. În prezent însă, participațiile sale s-au redus semnificativ.

„Business-urile principale sunt agricultura și energia. Dar și real estate-ul, care în momentul de față e înghețat. Adică am un portofoliu de imobiliare, dar nu fac dezvoltări în acest moment. Sunt un investitor mare în agricultură. Sau hai să-i spunem mediu. Sunt axat pe județele Dolj și Olt, la granița dintre ele. Acolo facem agricultură, dar și energie.

ADVERTISEMENT

Am undeva la 30 de utilaje, dar e mai puțin important numărul lor. Nu am mai multe că nu suntem Insula Mare a Brăilei. Lucrăm la 4.000 de hectare pe care le avem în proprietate. Este o afacere interesantă.

Banii sunt în principal din agricultură, energie și bursă. În momentul de față, participațiile mele s-au redus semnificativ. Cu ceva ani în urmă, eram unul dintre cei mai importanți investitori în Bursa de Valori București”, declara Mihai Rotaru, potrivit .

Câți bani a investit la Universitatea Craiova

, bilanțul pentru 2024 arată că Mihai Rotaru a investit 23 de milioane de euro. Totodată, clubul s-a împrumutat cu alte 13 milioane de euro, situația financiară fiind una dificilă.

Pe de altă parte, tot anul trecut, Universitatea Craiova a primit de la sponsori nu mai puțin de 3,4 milioane de euro. În același timp, clubul patronat de Mihai Rotaru a încasat 2,3 milioane de euro și din drepturile de televizare.

Astfel, anul 2024 a fost încheiat în forță. De altfel iar nu mai puțin de 1,5 milioane de euro au intrat în contul clubului doar din biletele și abonamentele vândute.