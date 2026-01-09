Afacerea colosală în care a fost implicat fostul patron al Rapidului. A luat 87.000.000 de dolari de la americani ca să facă un hotel de 5 stele și un complex rezidențial. Ce rol au avut talibanii

ADVERTISEMENT

Numele lui Fathi Taher, fost patron al Rapidului București și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România anilor 2000, apare într-unul dintre cele mai sensibile episoade din amplul eșec al reconstrucției Afganistanului, documentat oficial de Congresul Statelor Unite. Este vorba despre un proiect imobiliar uriaș, finanțat cu bani americani.

De la Rapid București la un proiect de zeci de milioane de dolari în Afganistan

Pentru fotbalul românesc, numele lui Fathi Taher este legat direct de Rapid București, club pe care l-a patronat într-o perioadă bună pentru giuleșteni, la finalul anilor 2000. Omul de afaceri iordanian era deja, la acel moment, unul dintre cei mai influenți investitori din România postdecembristă, cu interese în industrie, imobiliare, hoteluri și infrastructură. Acesta s-a stins din viață în 2021, la vârsta de 73 de ani.

ADVERTISEMENT

Puțini știu însă că, în paralel cu implicarea în fotbalul românesc, Taher derula una dintre cele mai ambițioase afaceri dintr-o zonă de conflict major. Un proiect care a ajuns ulterior în rapoartele Congresului SUA.

Povestea apare în raportul final publicat de Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, instituția creată special pentru a controla modul în care Statele Unite au cheltuit fondurile alocate reconstrucției Afganistanului după 2002.

ADVERTISEMENT

Documentul scoate la iveală detalii extrem de interesante. SUA au investit aproape 145 de miliarde de dolari într-o misiune care trebuia să aducă stabilitate, democrație și dezvoltare economică. Rezultatul a fost prăbușirea rapidă a statului afgan, în vara lui 2021, și o listă lungă de proiecte ratate, abandonate sau compromise de corupție și insecuritate.

ADVERTISEMENT

Afacerea de 87.000.000 de dolari aprobată de americani

Printre cele mai grăitoare exemple se află proiectul imobiliar inițiat de Fathi Taher la Kabul. Omul de afaceri a obținut finanțări totale de aproximativ 87 de milioane de dolari pentru construirea unui hotel de 5 stele și a unui complex rezidențial amplasat strategic, chiar lângă Ambasada Statelor Unite.

Finanțarea a fost acordată de Overseas Private Investment Corporation, agenție guvernamentală americană care sprijinea investițiile considerate esențiale pentru interesele de securitate și politică externă ale Washingtonului. Proiectul prevedea construirea unui hotel cu peste 200 de camere, destinat diplomaților, investitorilor străini, oficialilor americani și angajaților organizațiilor internaționale. Documentele de analiză estimau venituri anuale de zeci de milioane de dolari și mii de locuri de muncă pentru afgani.

ADVERTISEMENT

Construcția a început în 2009, iar termenul de finalizare anunțat era 2013. La nivel oficial, proiectul era prezentat ca un simbol al revenirii Afganistanului pe harta economică globală și un semnal clar că țara este deschisă pentru investiții majore. Realitatea din teren a fost însă complet diferită. Lucrările nu au fost finalizate întrucât situația politică din țară s-a destabilizat. Clădirile neterminate au devenit inclusiv un risc de securitate, fiind situate extrem de aproape de Ambasada SUA.

Rolul talibanilor și colapsul securității

Potrivit explicațiilor oferite ulterior de persoane implicate direct în proiect, factorul decisiv a fost deteriorarea gravă a situației de securitate din Kabul. În 2012, structura hotelului ar fi fost ocupată de insurgenți talibani, care au încercat atacuri asupra zonei diplomatice.

Adrian Nedelcu, unul dintre membrii TaherInvest Group, om implicat direct în proiectul din Afganistan, a explicat în detaliu care au fost motivele insuccesului:

„Proiectul imobiliar Marriott din Kabul, Afghanistan, nu a fost abandonat și neterminat de către asocierea cu care guvernul Statelor Unite ale Americii a semnat, prin OPIC, acordul de finanțare. Un grup de teroriști talibani l-au ocupat în 2012 și au încercat bombardarea ambasadei SUA, aflată la mai puțin de 800 de metri de locație.

Armata SUA a decis atunci să intervină și a bombardat structura hotelului cu elicoptere de atac. Insurgenții s-au retras sau au fost anihilați. Întrucât clădirea de apartamente avea drept destinație cazarea personalului civil și militar american, din motive de securitate s-a decis schimbarea proiectului original. Legătura între hotel și clădirea de apartamente se făcea printr-un tunel subteran, iar Department of Defense și Security Service au ajuns la concluzia că trebuie abandonat. Simultan, din cauza atacului terorist, grupul Marriott a luat decizia de a se retrage din proiect”, a precizat Adrian Nedelcu, conform

Armata americană a intervenit militar. A bombardat clădirea pentru a elimina amenințarea talibanilor. În urma acestui episod, operatorul hotelier s-a retras, proiectul a fost modificat, iar o parte din infrastructură a fost abandonată definitiv din motive de securitate.

Cum a ajuns Taher la Rapid și de la cine a preluat clubul

Fathi Taher a intrat în acționariatul Rapidului în 2008, într-un moment în care . Omul de afaceri își dorea să se retragă treptat din fotbal, obosit de presiunea constantă și de conflictele permanente din jurul clubului.

Preluarea nu a fost una clasică, ci mai degrabă un proces de tranziție. Taher a devenit principalul finanțator și omul care lua deciziile importante, în timp ce Copos a făcut un pas în spate. La nivel declarativ, Taher vorbea despre stabilitate financiară, performanță și revenirea Rapidului în lupta pentru titlu. Foarte repede, în jurul clubului au apărut tensiuni. Se vorbea despre întârzieri financiare, despre promisiuni neonorate și despre o lipsă de claritate în deciziile de management.

După plecarea lui Fathi Taher, Rapid a intrat într-o spirală negativă. P , iar lipsa unui investitor puternic a dus, în cele din urmă, la declinul sever al clubului. Au rămas datorii masive din acea perioadă, datorii pe care giuleștenii le-au arătat mereu cu degetul