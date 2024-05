Afacerea colosală pe care a gândit-o un român. A pornit totul într-o sufragerie din Cluj

Românii nu duc deloc lipsă de idei. Cei mai inventivi dintre ei, reușesc de cele mai multe ori să pună bazele unor afaceri de succes. Pe modelul marilor afaceriști din America, un român din Cluj și-a început afacerea în propria sufragerie, iar acum se poate lăuda cu un business promițător.

Afacerea pornită într-o sufragerie din Cluj a ajuns să aibă succes la nivel mondial

Românii demonstrează că nu duc deloc lipsă de idei. Uneori, este suficient să crezi în visul tău. Fix asta a făcut Cristi Nechita Rotta, co-fondatorul uneia dintre

Business-ul din Cluj a început cu pași mici, într-o sufragerie, iar acum a ajuns să fie prezentă la nivel global. Afacerea lui Cristina Nechita Rotta funcționează din anul 1991, de pe vremea când fondatorului ei era proaspăt absolvent de matematică.

În prezent, Rottaprint este cea mai mare tipografie flexografică 100% locală din România. Business-ul se bucură de un mare succes, iar în anul 2023 cifra sa de afaceri a fost de 35 de milioane de euro.

pune etichete pe cele mai mari branduri din România, dar și de la nivel mondial. Începuturile nu au fost deloc unele ușoare și, așa cum își amintește co-fondatorul afacerii, primii pași au fost făcuți cu aparatură second hand.

Rottaprint este prezentă în 14 țări din Europa, America și Asia

Din sufrageria soacrei sale, Cristi Nechita Rotta a reușit să aibă o cotă de piață de 30%, iar afacerea lui este prezentă în 14 țări din Europa, America și Asia. Deși se bucură de un succes fulminant, Cristi Nechita Rotta nu are de gând să se oprească aici.

”Am decis să ne extindem și pe alte piețe, iar în 2008 am înființat un centru logistic în Germania și, un an mai târziu, am început să înregistrăm primele comenzi. Astăzi, 16 ani mai târziu, exporturile reprezintă aproximativ 30% din totalul afacerii.”, a declarat afaceristul, potrivit

De departe, una dintre cele mai mari realizări ale sale este introducerea pe piață a etichetelor inteligente. În anul 2018, Cristi Rotta a făcut un pas important, atât pentru afacerea sa, cât și pentru întreaga industrie.

Aceste etichete inteligente se bazează pe un sistem digital, menit să vină în sprijinul producătorilor. Acestea se pot modifica automat și conțin informații esențiale despre anumite produse.

Pentru ca afacerea să aibă succes, co-fondatorul a înțeles că obiectivele pe termen lung sunt esențiale. Tocmai din acest motiv, a pus pe primul loc succesul clienților și a vrut să le ofere mereu soluții care să le vină în ajutor la momentul potrivit.

”În cei 33 de ani de activitate am învățat că succesul nostru este strâns legat de succesul clienților noștri. Prin urmare, ne concentrăm pe înțelegerea nevoilor lor și pe oferirea de soluții personalizate. Suntem mereu deschiși la dialog și la ajustări.”, a mai spus co-fondatorul Rottaprint pentru sursa menționată.