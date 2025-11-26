Afacerea colosală pe care Gigi Becali ar putea să o facă. Peste 70% dintre români sunt alături de el. Sondaj Național FANATIK / Inscop Research

ADVERTISEMENT

Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research, la comanda FANATIK este mega proiectul care face auzită vocea românilor. “Ce părere aveți despre posibilitatea ca Gigi Becali să cumpere marca Steaua, dacă aceasta va fi scoasă la licitație”, este una din întrebările la care românii au dat răspunsul. Rezultatele sunt foarte interesante.

Peste 70% dintre români, alături de Gigi Becali

7 din 10 români văd cu ochi buni posibilitatea ca marca Steaua să fie cumpărată de Gigi Becali. 35,6% dintre repondenți au transmis că au o părere foarte bună despre această variantă. Iar 36,4% au ales varianta “o părere destul de bună”. De partea cealaltă, 8,3% dintre repondenți au ales “o părere destul de proastă”, iar 10 procente au ales “o părere foarte proastă”.

“Ce părere aveți despre posibilitatea ca Gigi Becali să cumpere marca Steaua, dacă aceasta va fi scoasă la licitație”

Foarte bună 35,6%

Destul de bună 36,4%

Destul de proastă 8,3%

Foarte proastă 10%

Nu știu / nu răspund 9,7%

Cum a fost realizat, de fapt, sondajul FANATIK / INSCOP Research

Barometrul Național al Sportului Românesc, realizat de INSCOP Research, la comanda FANATIK, este un proiect unic prin amploarea fără precedent. Toate sondajele care îl compun sunt realizate pe un eșantion record de 1500 de repondenți. În vreme ce sondajele obișnuite, inclusiv cele despre politică, sunt realizate pe un eșantion de doar 1100 repondenți.

Criterii, voturi și metodologia completă

Numărul mare de repondenți asigură o marjă de eroare considerabil mai mică față de sondajele obișnuite. Doar +/- 2,5% este marja de eroare pentru sondajele INSCOP Research realizate la comanda FANATIK. Datele pentru toate aceste sondaje au fost culese în perioada 10-21 octombrie.

Cine a votat și câți români au participat la sondajul FANATIK

Rezultatele sondajului au fost, de asemenea, defalcate pe categorii de vârstă și categorii sociale. Categoria de vârstă care și-ar dori cel mai mult ca Becali să cumpere marca Steaua ar fi 30-44 de ani. Unde 75% dintre repondenți au votat pentru “o părere bună” sau “o părere destul de bună” și doar 16% pentru “destul de proastă” și „foarte proastă”.

La categoria 45-59 ani ar fi cel mai mare echilibru, cu 69% părere foarte bună și destul de bună și 21% părere destul de proastă și foarte proastă. La cei cu studii nivel primar este o diferență uriașă. 86% pentru părere bună și foarte bună, față de doar 11% la părere proastă și foarte proastă. Iar la cei cu studii superioare ceva mai mult echilibru. 60% cu părere bună și destul de bună, față de 25% părere proastă și foarte proastă.

Vârstă (părere destul de bună sau foarte bună – părere destul de proastă sau foarte proastă)

18-29 ani: 73% – 19%

30-44 ani: 75% – 16%

45-59 ani: 69% – 21%

60+ ani: 72% – 17%

Educație (părere destul de bună sau foarte bună – părere destul de proastă sau foarte proastă)

Primară: 86% – 11%

Medie: 72% – 18%

Superioară 60% – 25%

Cumpărarea mărcii Steaua, o mișcare de imagine sau strategie?

Gigi Becali a recunoscut inclusiv în perioada recentă că ar putea fi tentat să cumpere marca Steaua, în cazul în care se ivește această posibilitate. Doar că patronul FCSB a ținut să precizeze clar că nu ar fi interesat să plătească sumele pe care le vehiculează Florin Talpan și MApN. Becali a precizat că ar fi dispus să achite 500.000 de euro pentru ca FCSB să poată folosi legal marca Steaua.

„Eu dau 500.000 de euro ca să termin, dar știi cât costă ea? 10.000, simbolic! Cât a costat Universitatea Craiova la licitație? 28.000! Cât a câștigat Rapid? Rapid nu e marcă? Cu cât s-a vândut? Cu 10.000 de euro!”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, în luna august.

Cât valorează marca Steaua pe piață

Înainte de a deschide procesul pentru prejudiciu împotriva celor de la FCSB, MApN a comandat o evaluare autorizată, care a fost realizată de cei de la ANEVAR. Astfel, în februarie 2016, brandul Steaua era evaluat la 57.306.150 de euro, așa cum se anunța într-un comunicat al clubului.

De asemenea, la vremea respectivă se stabilea că taxa de licență pentru fotbal ar trebui să fie de 3.694.220 euro/an. Și astfel s-a ajuns la suma de 36.826.310 euro, atât cât CSA Steaua a cerut prejudiciu pentru folosirea ilegală a mărcii Steaua pentru aproximativ 10 ani.

Cum văd fanii această afacere: mândrie sau nostalgie?

Gigi Becali a contestat vehement această evaluare realizată la comanda MApN, iar cei mai mulți dintre fanii FCSB i-au dat dreptate, chiar dacă și-ar dori ca patronul FCSB să cumpere marca Steaua. Dar nu în condițiile impuse de MApN.

De partea cealaltă, fanii care susțin CSA Steaua nici nu vor să audă de un eventual acord între MApN și Gigi Becali. Aceștia cer conducerii CSA Steaua să c

ontinue procesul pentru prejudiciu și să nu intre în niciun fel de discuție cu patronul FCSB până când o instanță nu va lua o decizie în acest proces.

Cum ar reacționa CSA Steaua și Ministerul Apărării

Ultimele declarații ale Ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, lasă foarte puține motive de optimism pentru cei care ar vrea ca Gigi Becali să cumpere marca Steaua. Moșteanu a explicat recent că planul MApN este să asigure dreptul de promovare în SuperLiga pentru CSA Steaua printr-o asociere cu un privat, iar marca și palmaresul clubului să nu fie înstrăinate. Ci doar folosite ca patrimoniu în cadrul unei viitoare asocieri.

“Printr-un contract solid trebuie să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat în povestea veche a lui Gigi Becali. Trebuie o asociere. Armata are acest brand frumos, brandul Steaua, care trebuie să rămână al Armatei. Lângă el trebuie să vină un investitor cu un contract solid, cu disponibilitatea de a investi, pentru că este un business fotbalul”, explica Ionuț Moșteanu, în luna august, într-un interviu acordat pentru Euronews.

Impactul unei posibile achiziții asupra fotbalului românesc

Un eventual acord între Gigi Becali și MApN pentru marca Steaua ar schimba foarte multe aspecte în fotbalul românesc. Este practic singura variantă prin care FCSB ar putea să mai folosească numele Steaua, după deciziile instanțelor din ultimii ani. De asemenea, o astfel de mișcare nu s-ar putea face decât în cazul în care secția de fotbal a CSA Steaua ar fi închisă, ceea ce ar însemna ca echipa din Liga 2 să dispară.

Ce spun românii din diaspora despre Steaua București

Steaua este un brand important atât în România, cât și peste hotare. Într-un sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda FANATIK, 54,3% dintre repondenți . În vreme ce 29,9% au votat pentru CSA Steaua.

Steaua este un nume important și pentru românii din diaspora. Mulți dintre ei o consideră tot pe FCSB drept continuatoare, dovadă că vin în număr mare la meciurile pe care echipa lui Gigi Becali .

Când a intrat Gigi Becali în fotbal

Gigi Becali a intrat în fotbal la finalul anilor 90, prin prisma relațiilor pe care le avea cu Viorel Păunescu, omul care conducea AFC Steaua. Gigi Becali a împrumutat în mai multe rânduri cu bani pe AFC Steaua, echipă care folosea marca Steaua cu acordul CSA, printr-un contract valabil pe o perioadă de 20 de ani. Pe măsură ce sumele împrumutate au crescut, Gigi Becali a devenit chiar acționar majoritat la AFC Steaua la începutul anilor 2000.

Doar că datoriile la stat acumulate de AFC Steaua nu au fost stinse în cele din urmă, iar respectiva echipă intra în faliment la începutul anului 2003. În februarie 2003, Gigi Becali a mutat lotul de jucători la FC Steaua București, echipă care a și preluat locul în prima ligă deținut de AFC Steaua. După 2013, echipa lui Gigi Becali a pierdut dreptul de a folosi marca și numele Steaua, după o serie de procese cu CSA Steaua. Astfel s-a ajuns la denumirea FCSB, pe care echipa lui Gigi Becali o poartă în prezent.

Câți bani a făcut Gigi Becali din fotbal

Gigi Becali este în fotbal de peste 25 de ani și se mândrește că este unul dintre puținii patroni de club care au știut să facă profit. Ultimele sezoane, în care FCSB a luat titlul și a jucat în Europa League, au asigurat un profit considerabil pentru Gigi Becali. Aproximativ 15 milioane de euro a fost fost pe plus FCSB în ultimii doi ani, datorită sumelor importante încasate de la UEFA.

Au fost și ani în care Gigi Becali a trebuit să pompeze sume importante pentru ca FCSB să nu aibă probleme financiare. În special în perioada de 9 ani în care echipa nu a reușit să ia campionatul, care se încheia în vara lui 2024. Dar Gigi Becali este și cel care a vândut cel mai bine în străinătate. A încasat sume foarte mari pe fotbaliști ca Dennis Man, Nicolae Stanciu, Vlad Chiricheș, sau Florin Gardoș.

Ce avere are Gigi Becali

Gigi Becali are o avere estimată la 1,2 miliarde de euro. Astfel că un eventual acord pentru a achiziționa marca Steaua nu ar trebui să fie un efort financiar chiar greu de realizat. Gigi Becali este considerat unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, iar în declarația de avere pe care a completat-o în acest an a mai adăugat și șapte automobile de lux, dar și numeroase hectare de teren în București, Ilfov, Pitești și Vâlcea.