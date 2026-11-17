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Soția lui Florinel Coman a decis să se implice în domeniul afacerilor, în orașul natal. Ioana construiește pas cu pas o locație inedită, afacerea fiind, de fapt, o cafenea, care nu va fi ca cele cu care oamenii sunt obișnuiți deja.

Ioana, partenera lui Florinel Coman, pusă pe fapte mărețe

Ioana Timofeciuc (28 ani) este una dintre cele mai frumoase soții de fotbaliști. Partenera lui Florinel Coman (28 ani), care evoluează pentru Gharafa din Qatar Stars League, adoră să petreacă timp de calitate cu familia și persoanele dragi. Iubește meleagurile românești, chiar dacă este nevoită să stea multe luni în Qatar.

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Atunci când ajunge în țară ajunge în diverse destinații de vacanță. E îndrăgostită de mâncarea românească, iar de curând : ciorba cu găluște. În schimb, atacantul preferă să se concentreze pe carieră, având mai multe prezențe în echipa națională de fotbal a României.

După a făcut o declarație neașteptată pentru că i-a fost anulat golul. Din păcate, a avut parte de o mare dezamăgire. Pe de altă parte, soția sa a reușit să pregătescă un business în orașul în care s-a născut. Tânăra a descoperit o nișă care nu era foarte dezvoltată în această regiune și este gata să se bucure de succces.

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„Un prieten îmi spunea recent că în Constanța nu prea există public pentru zona de healthy lifestyle. Eu totuși nu vreau să cred asta. Consider că adolescenții și nu numai sunt mai conectați ca niciodată la informație, iar welbeing-ul începe să devină un must, inclusiv pentru ei. Am nevoie de părerea constănțenilor. Nu m-aș fi gândit niciodată la asta, dar avem propria noastră cafenea. Locul nostru în care pot aduce toate produsele, pe lângă cele clasice, care îmi plac: ceaiuri, cafele din plante, dulciuri sănătoase, shoturi și smoothie-uri pe care mi le fac mereu acasă”, a scris soția lui Florinel Coman, pe pagina de Instagram.

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Cum va arăta business-ul partenerei lui Florinel Coman

„Totul se mișcă prea repede și sperăm să reușim să adăugăm în meniu, încă de la început, toate lucrurile astea. Dar dacă nu reușim din prima, cu siguranță pe parcurs o să le adăugăm pe toate. Și promit că o mare parte dintre produse vor fi și KidsFriendly sau mai bine spus, HealthFriendly”, a completat Ioana Coman, în mediul online. Postarea a fost distribuită la secțiunea Stories, unde apare și o imagine cu fiica sa și a atacantului. De asemenea, frumoasa șatenă a ales o denumire atipică pentru cafeneaua din Constanța, care se găsește pe bulevardul Tomis, la numărul 65. Locația se numește „369 caffe” și urmează să se deschidă în curând.

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Sloganul pe care soția lui Florinel Coman l-a ales pentru această afacere este, de asemenea, special. Tânăra le propune celor care vor trece pragul cafenelei sale să gândească dincolo de obișnuit. În plus, îi încurajează să simtă dincolo de așteptări.