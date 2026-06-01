Afacerea Cristelei Georgescu s-a prăbușit după campania prezidențială. De ce nu se mai caută cărțile soției starului suveranist

Cărțile și cursurile Cristelei Georgescu nu mai sunt la căutare, în ciuda popularității uriașe de care soțul ei se bucură după candidatura la alegerile prezidențiale. Din punct de vedere financiar, afacerea partenerei lui Călin Georgescu s-a prăbușit în 2025, lucru explicabil și prin faptul că în decursul acestui an, Cristela a renunțat să-și mai promoveze produsele sau să vină cu altele noi.

Un curs filmat cu soția lui Călin Georgescu poate ajunge la 1.700 de lei. Cristela vinde și un album muzical

Rezultate mai mult decât modeste pentru firma Cristelei Georgescu, considerată ani de-a rândul o ”vedetă” a conferințelor și webinarelor despre educația alimentară, nutriția la copii sau a ”tehnicilor de eliberare emoțională”. Pe pagina ei personală, soția lui Călin Georgescu vinde cărți și cursuri înregistrate live, precum ”Nu mânca sănătos degeaba”, pentru suma de 1.700 de lei. O carte premium ”de colecție, cu dedicație” (”… Și n-am mers niciodată la școală”) costă 87 de lei, iar albumul muzical ”Îngeri și cântec”, având-o pe Cristela în ipostază de interpretă, se vinde cu 80 de lei.

Produsele de pe site sunt facturate pe firma Cristela Georgescu Education SRL, înregistrată la Registrul Comerțului la data de 12 decembrie 2023, având un singur angajat. După un prim an cu rezultate spectaculoase, cifrele s-au prăbușit în dreptul bilanțului financiar. Astfel, anul 2025 a venit cu o scădere de 72% față de cel precedent, adică 79.139 lei (cifră de afaceri netă), față de 283.595 lei (în 2024).

Câți bani a pierdut Cristela Georgescu din afacerea cu cărți, în 2025

În termeni de profit, situația este și mai tristă. Dacă în 2024, firma Cristelei Georgescu termina anul cu un plus de 25.727 lei, în următoarele 12 luni societatea a intrat pe pierdere cu 18.310 lei. De asemenea, datoriile au crescut de la 49.720 lei, la 54.410 lei, stocurile au crescut de la 25.346 lei, la 31.261 lei, iar conturile în bănci aproape s-au înjumătățit, de la 29.633 lei, la 16.497 lei.

Cristela Georgescu Education SRL a rămas singura afacere pe care soția o mai deține în prezent. În februarie 2026, ea și-a radiat PFA-ul pe care îl deschisese în 2021, la scurt timp după revenirea în România.

Pe de altă parte, Călin Georgescu scria în declarația de avere din decembrie 2024 că singurul venit al soției sale este salariul de la Cristela Georgescu Education SRL, în valoare de 25.458 de lei pe an, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 2.100 de lei pe lună. Tot atunci, fostul candidat își declara și el ca singură sursă de venit salariul de profesor la Universitatea din Pitești (72.000 de lei pe an), post pe care nu l-a mai exercitat după ce conducerea instituției a decis suspendarea lui.

Chiar și așa, Călin Georgescu a dispus, recent, de suma de 200.000 de lei (aproape 40.000 de euro) pentru a plăti pentru nereguli găsite în finanțarea campaniei electorale din 2024. Suma ar putea proveni, însă, din depozitele bancare pe care fostul candidat le trecea în declarația de avere și care totalizau 180.000 de euro, în urmă cu un an și jumătate.

Motivul pentru care produsele Cristelei nu mai sunt la căutare

Alegerile prezidențiale anulate au influențat într-un mod neașteptat și afacerile Cristelei Georgescu. Cu toate că soția lui Călin Georgescu a devenit mult mai cunoscută decât înainte, cărțile ei s-au vândut mult mai prost. O explicație ar fi că autoarea a renunțat pur și simplu să-și mai promoveze produsele pe canalele obișnuite (Facebook, Youtube, Instagram), pe care le-a transformat în instrumente de propagandă politică pentru soțul ei.

Cristela Georgescu a postat tot mai rar în ultima perioadă, limitându-se să preia mesaje ale partenerului ei de viață sau să transmită anumite mesaje creștine ”către popor”. Ea nu a mai venit cu noi lansări și nici nu a mai participat la conferințe sau seminarii.

Cum a ajuns ”banchera” Cristela Georgescu să dea sfaturi de nutriție

Cristela Georgescu este economist de profesie și a activat peste 15 ani în sistemul bancar. La mijlocul anilor 2000, ea a fost numită vicepreședinte Citibank, dar a renunțat la această ocupație pentru a devenit nutriționist și specialist în domeniul sănătății naturale.

Potrivit paginii personale, ea are studii postuniversitare și certificări profesionale de la Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educatie din New York (Certified Integrative Nutrition Coach), prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție “Dr. T. Colin Campbell” (Certificate in Plant Based Nutrition), American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner), Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse (Certified Regenerative Detoxification Specialist).