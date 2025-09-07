Afacerea cu care a dat lovitura Costel Pantilimon. Produsele conțin ingrediente naturale și sunt din ce în ce mai căutate în România: ”Sunt foarte sănătoase”

Costel Pantilimon s-a retras din fotbal și a investit într-o . Produsele scoase pe piață în ultima perioadă de fostul portar conțin ingrediente naturale și sunt din ce în ce mai căutate în România.

ADVERTISEMENT

Cine este Costel Pantilimon și ce carieră de fotbalist a avut

Costel Fane Pantilimon este un sportiv cunoscut din țara noastră. Are o carieră impresionantă în lumea sportului, evoluând la mai multe echipe de fotbal din România și din străinătate. S-a născut pe 1 februarie 1987, în Bacău, într-o familie de surdomuți.

A avut o ședere scurtă la Aerostar Bacău, debutând în Liga 1 pe 4 martie 2007, într-un meci împotriva lui Dinamo București, terminat 1-1. A jucat pe post de portar la Poli Timișoara, cu care a luptat pentru trofeele interne.

ADVERTISEMENT

Cunoscutul sportiv a învins câștigătorii Cupei UEFA, Șahtior Donețk (2-2 în tur la Donețk, 0-0 la Timișoara), în preliminariile UEFA Champions League 2009-2010. A jucat toate cele 90 de minute din fiecare meci.

Ulterior, în anul 2011 a semnat cu Manchester City, pentru o perioadă de un an. Portarul român a debutat într-un meci de Cupa Ligii, câștigat în fața celor de la Birmingham City. Mai apoi, i-a convins pe cei de la Manchester City să plătească 3 milioane de lire sterline pentru a-l cumpăra.

ADVERTISEMENT

Pe parcursul sezonului 2012-2013 fotbalistul a jucat numai în cupe, având doar prestații bune. A fost denumit cel mai înalt jucător în perioada petrecută în Marea Britanie, având 2,03 m. Pe 16 iunie 2014 a semnat un contract pe patru ani cu Sunderland.

ADVERTISEMENT

Ulterior, a jucat pentru Watford, rivalii din Premier League ai fostei sale echipe. De această dată a avut un contract pe trei ani și jumătate, pentru o sumă confidențială. La 1 septembrie 2017, Costel Pantilimon a fost împrumutat în La Liga, la Deportivo La Coruña, pentru un an, până la 20 mai 2018.

În urma anulării împrumutului la Deportivo în iarna lui 2018 sportivul a fost împrumutat la Nottingham Forest, până în vară. În aceeași notă, pe plan internațional are 27 de prezențe la națională pentru România.

ADVERTISEMENT

Ce meserie a avut Costel Pantilimon după ce s-a retras

Fostul portar al Naționalei, Costel Pantilimon, a avut o ascensiune fulminantă în fotbal, dar a decis să se retragă. A făcut acest pas după sezonul 2020-2021, după ce și-a încheiat cariera la Denizlispor, Turcia. Fotbalistul a revenit în țară, dar nu a stat departe de sport.

A fost numit managerul general al Politehnicii Timișoara datorită studiilor pe care le-a urmat. A absolvit un master în managementul sportiv la Timișoara. În același timp și-a luat licențele în același domeniu de activitate.

În prezent, deține o licență de antrenor, obținută după ce a plecat din Turcia. De asemenea, sportivul are licențele A și B luate în Țara Galilor. Costel Pantilimon și-a dorit mereu să cunoască situația din spatele scenei de fotbal.

„Când ești jucător trăiești doar într-o anumită bulă, te gândești doar la tine. În momentul în care ești antrenor, manager sau director sportiv, e cu totul altceva, o altă muncă, o altă abordare, un alt discurs. Și acum înțeleg fenomenul acesta.

În momentul când vorbesc cu un antrenor să știu că vorbesc de la egal la egal, nu doar din postura de fost jucător, ci și de omul care a făcut niște studii”, a spus fostul portar în podcastul Business Philosophy, moderat de jurnalistul Romeo Chiriac, relatează .

După un an și cinci luni Costel Pantilimon a părăsit funcția de manager general de la Politehnica Timișoara. Anunțul a fost făcut de către club, pe pagina oficială de Facebook, în anul 2024. Rezilierea contractului a fost făcută de comun acord.

Afacerea cu care a dat lovitura Costel Pantilimon

Costel Pantilimon s-a despărțit de clubul timișorean la care a evoluat inclusiv ca portar. Sportivul în vârstă de 38 de ani nu a stat prea mult pe gânduri și a decis să investească în alte domenii, cum ar fi imobiliarele și produsele pentru imunitate.

A dat lovitura cu afacerea cu suplimente alimentare, unde este co-proprietar. Fabrica de produse naturiste se găsește în Iași, fiind una care îi aduce numeroase beneficii de ordin financiar fostului portar al echipei naționale.

Renumitul sportiv a explicat că unul dintre produsele sale este ideal pentru imunitate. Acesta este, de fapt, un supliment alimentar bazat doar pe ingrediente naturale, printre care se numără miere de albine, piper și curcuma.

„Am un business pe care ar trebui să îl promovez mult mai mult. Sunt niște produse naturiste pe care le folosim în momentul de față. Un produs este pentru imunitate. Mai este un produs pentru piele, în special pentru față.

Vindecă foarte mult părțile sau problemele de sănătate pe care le ai, cum ar fi psoriazis. E foarte bun! Și mai este un produs pentru păr, care ajută la regenerarea capilară”, a spus Costel Pantilimon în podcast-ul iAM Ștucan, relatează .

Potrivit , afacerea fostului portar este un brand cu produse cu ingrediente naturale. Acestea sunt ideale pentru a susține și pentru a îmbunătăți sănătatea și fericirea. Pe lista acestei afacere se află o mască organică și un tonic pentru păr.

Suplimentul alimentar pentru imunitate nu lipsește din portofoliu. Toate produsele sunt realizate exclusiv din ingrediente 100% naturale. În plus, producătorul anunță că sunt atent create pentru a oferi rezultate reale și eficiente.

„Sunt produse de înfrumusețare și sănătate pe bază de miere, care sunt lipsite de substanțe chimice nocive. Produsele sunt realizate cu ingrediente de înaltă calitate alese pentru proprietățile lor vindecătoare și hrănitoare.

Sustenabilitatea este o prioritate, iar mierea este obținută de la apicultorii locali care practică apicultura etică. Clienții se pot baza pe faptul că folosesc produse organice și prietenoase cu mediul”, se arată pe site-ul brandului.

Afacerile cu care au dat lovitura alți fotbaliști români

Fotbaliștii români care s-au retras din activitate și-au îndreptat atenția spre afaceri de succes. Costel Pantilimon nu este singurul care a dat lovitura în business. Ciprian Tătărușanu este unul dintre sportivii care se bucură de un real succes.

Are un business în domeniul imobiliar împreună cu fratele său, dar și o fermă biologică. În această fermă vedeta crește dovlecei de diferite forme, culori și arome. Printre cei cultivați mai des se află zucchini, indiferent că este verde, galben sau bilă.

Legumele crescute natural, fără a fi forțate în vreun fel se găsesc în cele mai mari supermarketuri din România. Ciprian Tătărușanu a produs într-o cantitate mică și castraveți și plănuiește să nu se oprească aici.

În aceeași notă, Ciprian Marica este partener cu Ioan Andone în domeniul imobiliar. Gheorghe Hagi a devenit celebru datorită unui hotel de lux situat pe malul mării, în stațiunea Mamaia. Numele imobiliului vine de la copiii săi, Ianis și Kira.

Mai mult decât atât, Marius Niculae deține proprietăți în România și Portugalia. George Țucudean și-a îndreptat atenția spre agricultură și imobiliare, în timp ce Cristian Chivu se arată interesant de cluburi, imobiliare și turism.

Mijlocașul central defensiv al echipei naționale, Marius Marin și-a deschis o frizerie. Se numește „Gentleman’s Goal Barbershop by Marius Marin” și se află în orașul Buziaș, situat destul de aproape de Timișoara.

Dennis Man și-a lansat o linie de haine denumită „Signed 98”, număr inspirat din anul său de naștere. În aceeași notă, Florin Tănase pune umărul la afacerea deținută de soția sa, Medeea. Mai exact, este vorba de un brand vestimentar.