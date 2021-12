Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr gălățean. Produsele sunt la mare căutare printre români

George Bodea, un tânăr de 32 de ani, a ales un drum inedit în viață și a reușit să dea lovitura cu o afacere neașteptată. Bărbatul din Galați a renunţat la o carieră de succes pentru a se apuca de agricultură. Cum românii sunt într-o căutare tot mai mare de produse sănătoase, afacerea lui George a avut succes instant.

Acesta luat inițial un teren în arendă şi cu banii economisiţi din salariu a plantat mur şi zmeur. Acum de pădure, produce vin, zmeurată şi diverse dulceţuri. Deoarece , de anul acesta, au intrat şi într-un lanţ de magazine.

„Pot spune că sunt primul producător, în conversie bio, din Galaţi, care vinde înt-un lant de magazine acest tip de produse”, a declarat George,

Un gălățean vinde produse foarte căutate de români. Cum a început afacerea cu fructe de pădure bio

Gălățeanul a adus mai întâi câţiva butaşi de la munte pe care i-a plantat în curtea casei. A observat că plantele se dezvoltă bine. Astfel, i-a venit ideea să meargă mai departe şi să cultive o plantaţie de mur şi zmeur.

„Nu aveam habar despre acest domeniu. Pe vremea aceea, internetul nu era atât de popular şi am început să mă documentez din cărţi. Acolo am găsit informaţii şi despre fructele de pădure. Iniţial am adus de la munte câţiva butaşi de mur pe care i-am plantat acasă.

Văzând ca se dezvoltă bine, am achiziţionat şi un soi de mur fără spini. A fost doar o curiozitate şi o încercare petru a vedea dacă plantele se aclimatizează în zonă. Nu ştiam dacă în Galaţi sunt plantaţii de acest gen. Încercarea a fost un succes şi aşa mi-a venit ideea să înfiinţez o plantaţie de mur şi zmeur”, spune tânărul.

”Începutul a fost bun, aproape toate plantele s-au prins aşa ca am fost încrezător”

După absolvirea facultăţii s-a angajat în Şantierul Naval Damen, iar cu banii câştigaţi a început să-şi pună în practică planul.

„Totuşi, ceva nu îmi dădea pace, mi-am facut curaj, am luat în arendă un teren şi cu banii economisiţi din salariu am plantat 1.000 metri pătraţi de zmeur şi 1.000 metri pătraţi de mur. Încă nu ştiam agricultura, horticultura, mai bine zis, aşa că am avut nevoie de ajutorul tătalui meu, care provenind de la sat avea ceva experienţă cu plantele. Începutul a fost bun, aproape toate plantele s-au prins aşa ca am fost încrezător, iar anul următor am dublat suprafeţele”, povesteşte George.

Era nevoie să petreacă tot mai mult timp în plantaţie, aşa că a fost nevoit să aleagă între agricultură şi carierea de inginer navalist. A început să investească în utilaje, plasă de protecţie, sistem fotovoltaic pentru a micşora utilizarea combustibilului şi trecerea către electricitate.

De anul acesta a început livrarea către un lanţ important de magazine. Produsele lui George Bodea sunt promovate şi pe pagina sa de Facebook, iar clienţii primesc produsele direct acasă.

„ În prezent plantaţia este în suprafaţă de un hectar şi nu mai poate fi vorba de o activitate part-time”, spune tânărul.

Afacerea bărbatului din Galați s-a dezvoltat frumos. ”Ideea a fost ca fructele prospete şi naturale să ajungă pe mesele a câtor mai multe persoane”

„Pot spune că sunt primul producător, în conversie bio, din Galaţi, care vinde înt-un lant de magazine acest tip de produse. Ideea a fost ca fructele prospete şi naturale să ajungă pe mesele a câtor mai multe persoane. Să nu mai fie un produs de nişă”, spune cu mândrie George.

De asemenea, gălățeanul a început şi procesarea fructelor prin producerea vinului din mure.

„Altă idee, altă distracţie, alt timp alocat pentru documentare, cărţi şi tratate despre vin. Reţeta de trei ani a fost îmbunătăţită de la an la an, aparatura pentru filtrat/îmbuteliat/depozitat, dar zic eu că acum s-a ajuns la o băutură fină, cu un gust deosebit, care încă păstrează beneficiile antioxidante ale fructelor de padure pentru care sunt şi renumite”, susţine George Bodea.