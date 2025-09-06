Afacerea cu care are un succes nebun marea iubire a lui Ion Țiriac. Produsele se vând pe bandă rulantă în toată lumea

Câtă lume și-o mai amintește pe Sophie Ayad, marea iubire a lui Ion Țiriac? Cei doi au avut o relație timp de 9 ani, în perioada 1992 – 2001. De altfel fostul cuplu are și doi copii, Ioana și Karim.

Cu ce se ocupă Sophie Ayad, marea iubire a lui Ion Țiriac

Dacă despre , ce s-a ales de Sophie Ayad? Se pare că marea iubire a lui Ion Țiriac are o afacere cu adevărat fabuloasă.

În urmă cu mai bine de un an de zile, Sophie Ayad a decis să își deschidă un magazin de lux. La început ideea poate nu părea atât de profitabilă, dar ulterior s-a dovedit a fi de mare succes.

Menționăm faptul că s-a născut în Germania, dar are origini franceze și egiptene. Acum, aceasta a ajuns să vândă haine celor mai cunoscuți designeri din lume, iar clienți de pe tot globul vin la ea.

Cum a început afacerea, de fapt

Cum a început totul? Sophie Ayad povestea la un moment dat că a ajutat-o enorm faptul că vorbește mai multe limbi străine. De asemenea, în primă fază a fost cumpărător pentru mai multe magazine de lux din Europa.

Asta se întâmpla în urmă cu mai bine de 30 de ani. Și iată că ulterior, marea iubire a lui Ion Țiriac a căpătat experiență în producție și nu numai. Aceasta alege cu grijă inclusiv țesăturile și oferă produse de calitate superioară clienților săi.

„Am început ca şi cumpărător pentru mai multe magazine şi staţiuni de lux din Europa, la începutul anilor ’90. Aveam şi două buticuri în Munchen, Germania, în anii respectivi, şi cumpăram din Paris.

Vorbirea fluentă a limbilor engleză, franceză, italiană şi germană m-a ajutat cu siguranţă să lucrez peste graniţe. De asemenea, am o experienţă semnificativă în producţie şi înţeleg altfel ţeşăturile şi calitatea.

Ceea ce ne diferenţiază cu adevărat de ceilalţi este că avem doar mărci de primă clasă care produc doar cele mai bune materiale. În plus, ne alegem hainele, cumpărăm cantităţi mai mici şi avem multe livrări săptămânal. Oferim un serviciu de primă clasă clientelei noastre internaţionale, care ne încredinţează alegerea pieselor care li se potrivesc cu adevărat”, a spus Sophie Ayad, conform voyagemia.com.

Cât costă hainele vândute de Sophie Ayad

Și se pare că într-adevăr, hainele vândute de marea iubire a lui Ion Țiriac nu sunt chiar pentru orice buzunar. De altfel o banală rochie de vară, subțire costă nu mai puțin de 800 de lei.

O pereche de șlapi pe de altă parte, se vinde pentru sume care pornesc de la 300 de lei. Un costum de baie în schimb, alcătuit din două piese, costă peste 1.200 de lei. Iar sumele pot fi mai mari pentru o altă încălțăminte mai complexă.

Și un costum de baie întreg se vinde pentru o sumă similară. Un tricoul în schimb pe site-ul oficial costă peste 500 de lei, iar pulover lejer în jur de 800 de lei. Chiar și așa, produsele sunt de calitate superioară, după cum a confirmat chiar Sophie Ayad.