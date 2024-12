Afacerea cu care Betty vrea să facă bani frumoși în România. A studiat în străinătate și i-a venit ideea: „Sunt optimistă”

O tânără care a studiat în străinătate a decis să folosească toate cunoștințele pentru a-și face propria afacere în România. Are numai 26 de ani, dar planuri mari de viitor și speranța ca le va îndeplini pe toate.

O tânăra și-a deschis o afacere cu potențial în România

Betty Darabont, în vârstă de 26 de ani, este proprietara unei crame de familie de 40 de hectare, situată lângă Oradea. Aceștia produc vinuri premium și susțin că viile din zona Crișanei dau naștere unor licori la fel de rafinate ca cele din Franța sau Italia, locuri unde ea a înțeles cu adevărat arta vinificației.

Betty Darabont este una dintre noile tinere talente în domeniul oenologiei, din ce în ce mai vizibile în ultimii ani în sectorul viticol din România. Este proprietara unui winebar situat în centrul istoric al orașului Oradea, dar și a unei crame și a unei vii de 40 de hectare, moștenite de la bunicul și părinții săi, în localitatea Biharia, județul Bihor.

Tânăra este absolventă de științe economice la Universitatea Bocconi din Milano, după care a urmat două masterate în enologie, în Germania, dar și la Montpellier și Bordeaux.

Astfel, înainte de a-și deschide , Betty a învățat de la cei mai buni ce înseamnă viticultura. Acum, își împarte viața între Bihor și București și are speranța ca poate avea în țară.

„Sunt optimistă pentru că văd tinerii de vârsta mea, vin cu altă mentalitate”, a spus tânăra care, după ce a terminat 8 clase, a plecat în Budapesta, la o mătușă. Dar spirit de antreprenor a avut mereu, spune ea.

Părinții au sprijinit-o mereu

Betty, care acum are o afacere inedită în România, călărește încă de la vârsta de trei ani. „Îi luase tatăl un cal și așa, în viteză, a călărit și șaua nu era strânsă, încât a ajuns sub cal și atunci am zis vindem calul”, și-a amintit mama ei, Erzsebet Darabont, conform

Inițial, după terminarea studiilor, și-a îndeplinit visul de a avea o carieră în domeniul financiar, într-o multinațională din străinătate. Timp de un an, a lucrat în Ungaria și a făcut un alt stagiu la o companie din Italia.

Pe de altă parte, Sora ei, cu cinci ani mai tânără, studiază agronomie în Franța. Cele două sunt mereu în legătură, iar după finalizarea studiilor, mezina familiei se va întoarce acasă pentru a-și sprijini tatăl care deține o fermă de cereale.