Afacerea cu care Cristiano Ronaldo vrea să dea lovitura. Cei interesați trebuie să plătească 15.000 de euro

Are 1,4 miliarde de dolari în conturile bancare, dar nu se oprește aici. Aceasta este afacerea cu care Cristiano Ronaldo vrea să dea lovitura la cei 40 de ani ai săi. Cei interesați de această oportunitate trebuie să plătească 15.000 de euro.

Cristiano Ronaldo, o nouă afacere de succes

Cristiano Ronaldo a investit de-a lungul timpului în mai multe domenii. Are o carieră impresionantă în fotbal, însă își dorește să-și crească veniturile pe care le încasează. E gata să pornească un business cu totul inedit.

Renumitul jucător de fotbal are în plan o afacere care îi va aduce, cu siguranță, succes. Urmează să deschidă un hub dedicat oamenilor de afaceri din Madrid. În acest demers este asociat cu mai mulți parteneri de afaceri.

Potrivit , va colabora cu Inigo Onieva și Manuel Campos Guallar. Spațiul cu o suprafață de 1.000 de metri pătrați are rolul de a facilita întâlnirile dintre antreprenori. Se va numi Vega Private Members Club.

Hubul lui Cristiano Ronaldo, care a făcut un , va avea săli de conferințe, birouri private și spații comune de lucru. De asemenea, va dispune de un studio de podcast.

Cei interesați de această șansă unică trebuie să plătească 15.000 de euro. Banii sunt achitați de cei care sunt dispuși să renunțe la utilizarea telefoanelor mobile. Costul pentru o astfel de experiență se va face într-o singură tranșă.

În schimb, afaceriștii vor beneficia de un abonament pe viață. În aceeași notă, cei care doresc să aibă un abonament valabil pe un singur an vor plăti mai puțin. Prețul pleacă de la suma de la 2.400 de euro, la care se adaugă o taxă inițială de 2.000 de euro.

Noaptea spațiul se transformă complet. Ideea lui Cristiano Ronaldo este să devină un loc destinat socializării. Prin urmare, hubul va avea un restaurant italian, un bistro și o cramă.

În ce afaceri investește Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a construit un imperiu, dar nu uită de unde a plecat. A investit în afaceri de succes, mai ales în orașul natal, Funchal, din insula Madeira. Jucătorul de fotbal a abandonat școala la 14 ani pentru a se concentra pe sport.

A semnat contracte importante, banii fiind cheltuiți ulterior în achiziţionarea unei participaţii în clubul City of Padel din Lisabona. Alături de prietenul său din copilărie s-a implicat în diverse investiții mai mici.

Una dintre acestea are legătură cu cumpărarea Lisboa Racket Center, care s-a produs în 2024. De asemenea, vedeta deține marca CR7, un lanţ hotelier și mai multe săli de sport. Are o sursă majoră de venit și datorită unui grup media.

Mai mult, a colaborat cu branduri de renume încă de când a făcut primii pași în sport. a ajuns astfel la câștiguri totale de peste 1 miliard de dolari. Are o avere care îi permite să nu se uite la bani când vine vorba de cadouri pentru iubita sa, Georgina Rodriguez.