Afacerea cu care dau lovitura Cristi Borcea și Gigi Nețoiu. Milionarii au investit într-o resursă din ce în ce mai căutată pe planetă

Cristi Borcea, și Gigi Nețoiu sunt parteneri de afaceri de multă vreme, iar acum au anunțat cu ce vor să dea lovitura. Milionarii români au investit sume uriașe într-o resursă din ce în ce mai căutată pe planeta noastră.

Afacerea cu care dau lovitura Cristi Borcea și Gigi Nețoiu

În ultima perioadă tot mai mulți oameni aleg să pornească business-uri în domeniul panourilor solare. Cristi Borcea și Gigi Nețoiu nu au trecut cu vederea potențialul acestei afaceri și au pus la cale un plan important.

Au vândut recent afacerea pe care o aveau în agricultură pentru a se orienta către alta. Cei doi milionari români speră să dea lovitura cu ideea pe care o au și care îi poate umple de bani mulți în următoarea perioadă.

Mai exact, proiectul are legătură cu energia regenerabilă. Dezvăluirea a fost făcută de soțul modelului Valentina Pelinel în cadrul emisiunii Exclusiv Dinamo. Cu această ocazie, a spus că partenerul său este Gigi Nețoiu.

„Eu am o afacere cu Gigi Nețoiu. Nu mai avem în agricultură, avem în panouri electrice și baterii. Pe cea din agricultură am vândut-o. (Ai ieșit din agricultură) Și eu, și el, da. Ne-am făcut altă afacere”, a spus Cristi Borcea, pentru .

Ce sunt, de fapt, bateriile regenerabile

Bateriile regenerabile pe care le au în minte Cristi Borcea și Gigi Nețoiu mai sunt cunoscute și ca baterii de stocare a energiei regenerabile. Acestea sunt dispozitive construite în așa fel încât depozitează energia electrică.

Energia electrică poate fi produsă din surse regenerabile, cum ar fi soarele (solar) sau vântul (eolian). Rolul principal al acestor baterii cu care afaceriștii vor să dea lovitura este de a facilita utilizarea crescută a energiei regenerabile.

De asemenea, ele stochează excesul de energie pentru a reduce dependența de combustibilii fosili. Mai mult decât atât, afacerea este una de viitor pentru cei doi milionari români pentru că bateriile asigură un flux constant de energie chiar și atunci când sursele nu sunt active.

Momentan, Cristi Borcea și Gigi Nețoiu nu au oferit prea multe informații despre bateriile pe care le vor comercializa pe piața românească. De asemenea, cei doi nu au mărturisit unde vor fi instalate panourile solare.

Gigi Nețoiu, afaceri alături de fiul lui Cristi Borcea

Gigi Nețoiu are un parteneriat de încredere alături de Cristi Borcea, dar și de fiul acestuia Mihai Angelo. Tânărul care s-a născut în timpul mariajului cu Mihaela Borcea a prins gustul afacerilor de succes de la tatăl său.

A investit milioane de euro într-un parc cu panouri fotovoltaice în Oltenia. Acesta se găsește în localitatea Cetate din județul Dolj, având toate avizele și autorizațiile necesare pentru a se derula procesul de ridicare.

Construcția a trei mega-instalații de stocare a energiei electrice urmează să se facă în perioada imediat următoare. Societatea deținută de Gigi Nețoiu are în același loc un parc fotovoltaic cu putere instalată de circa 7,7 MW. A fost inaugurat în urmă cu 2 ani.

În altă ordine de idei, partenerul lui Cristi Borcea este acționar majoritar în compania pe care o are în domeniul energiei regenerabile. Are 56% din capital, în timp ce Mihai Angelo Borcea deține restul procentelor, de 44%.

„La Cetate am o afacere cu Nețoiu. Avem de toate acolo, pământ, mașini agricole. Cu Nețoiu e pericol mare, mare cu el. E toată ziua acolo și are o poftă de muncă.

În marea majoritate a timpului el stă acolo și se ocupă de agricultură”, a declarat Cristi Borcea, în urmă cu ceva vreme pentru GSP, mai arată sursa citată mai devreme.

Ce businessuri are Gigi Nețoiu

a declarat că nu a făcut niciodată afaceri cu statul român. A început să investească prima oară în anii ’90, când a preluat o fabrică de alcool din Vrancea. În prezent, are o fermă de bovine din rasa Angus, în localitatea Cetate.

Carnea acestui animal este considerată cea mai bună din lume și cea mai rezistentă. Studiile arată că a supraviețuit și la -35 de grade Celsius, în Alaska. În plus, deține două apartamente de lux în Dubai care îi aduc profituri uriașe.

„În 96 am luat fabrica de alcool de la Ghidigeni, după aia Vinconul în 98. La Cetate am cea mai modernă fermă de vită Angus din Europa. Am cea mai modernă fermă de vită Angus din Europa.

Am muncit foarte mult. Sunt 500 de vaci și aproape trei sute de viței. O vacă gestantă costă între 2.500 și 3.000 de euro, iar un taur Angus la licitație se vinde chiar și cu 60.000 de euro”, a spus Gigi Nețoiu în emisiunea FANATIK Superliga.