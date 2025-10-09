Afacerea cu care Gică Popescu vrea să dea lovitura! A investit 6 milioane de euro

iar fostul căpitan de la Barcelona are toate motivele să fie fericit. Proiectul său uriaș, în care a investit 6 milioane de euro, prinde contur. Acesta își deschide un mall în Hunedoara. Nu toată lumea vede însă cu ochi buni noul centru comercial.

ADVERTISEMENT

Gică Popescu își face mall în Hunedoara! Fostul căpitan de la Barcelona a investit 6 milioane de euro

, dar s-a concentrat și pe afaceri. Acum face ultimele pregătiri înainte de deschiderea noului mall din Hunedoara, care se va chema „GP Plaza”.

Ce spunea Gică Popescu despre centrul comercial din Hunedoara

Pe 8 octombrie, chiar înainte de ziua sa, Gică Popescu a mers la Hunedoara pentru a vedea care este stadiul lucrărilor. Fostul mare fotbalist a investit nu mai puțin de 6 milioane de euro, iar în noiembrie noul mall al orașului ar urma să se deschidă.

ADVERTISEMENT

„Complexul comercial va fi amplasat pe un teren de 21.000 de metri pătrați, iar suprafața închiriabilă va fi de 6.000 de metri pătrați, construită pe un singur nivel. Investiția se ridică la aproximativ șase milioane de euro și va genera aproximativ 100 de noi locuri de muncă, după finalizare. Lucrările efective vor începe în a doua jumătate a anului viitor și estimăm că se vor termina în ultima parte a anului 2025”, declara Gică Popescu în urmă cu doi ani.

De ce se plâng locuitorii din Covasna de mall-ul lui Gică Popescu

Există însă și voci critice. Locuitorii din Hunedoara s-au plâns, pe rețelele de socializare, de proiectul lui Gică Popescu. Oamenii s-au legat de faptul că sunt tot mai puține locuri de muncă, iar puterea de cumpărare a scăzut dramatic în ultimele luni.

ADVERTISEMENT

„La ce putere de cumpărare este, o să fie declarat muzeu într-o lună-două… O să aibă lumea unde să se plimbe duminica. Gicăăă, mai bine te băgai în reconstruirea stadionului!”, „Ar fi frumos să facă un centru doar cu produse românești”, au fost doar o parte dintre reacții.